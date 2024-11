Barum rally v mistrovství Evropy pokračuje, těží i z divácké kulisy

„Naše opětovné zařazení do šampionátu je oceněním kvalitní práce celého pořadatelského týmu, který se podílí řadu let na úspěšném průběhu soutěže,“ poznamenal předseda organizačního výboru Barum Czech Rally Zlín Miloslav Regner. „Je to pro nás zároveň závazek, abychom pokračovali v nastavené laťce a opět připravili kvalitní závod.“

ME v rallye 2025 Rallye Internacional Sierra Morena (Španělsko) 4.–6. 4.

V-Híd Rally Hungary 9.–11. 5.

Bauhaus Royal Rally of Scandinavia (Švédsko) 29.–31. 5.

Rajd Polski 13.–15. 6.

Rally di Roma Capitale (Itálie) 4.–6. 7.

Barum Czech Rally Zlín 15.–17. 8.

JDS Machinery Rali Ceredigion (Wales) 5.–7. 9.

Croatia Rally 3.–5. 10.

Seriál vznikl v roce 1953, na Zlínsku se poprvé bojovalo o evropské body v roce 1984. Barumka je přitom jediným podnikem, který v kalendáři vydržel od roku 2004, kdy došlo k reformě a ke snížení velkého množství bodovaných podniků na snesitelných deset. Nyní se posádky potkávají na osmi zastávkách.

Silnou pozici soutěže, jež těží z náročných tratí i největší divácké kulisy v seriálu, neohrozila ani změna promotéra v roce 2022. Pod svá křídla ho získala společnost WRC Promoter GmbH, která zajišťuje i mistrovství světa.

Evropský kalendář pro rok 2025 nabídne pět podniků z letošního programu (Maďarsko, Švédsko, Itálie, Česko a Wales), dva návraty (Chorvatsko a Polsko) a jednu novinku ze španělské Andalusie.

„Opět sázíme na kalendář, jenž nabízí perfektní mix stálic a nováčků, kteří se chtějí etablovat na mezinárodní scéně,“ poznamenal manažer šampionátu Iain Campbell. „Díky tomu můžeme nabídnout šampionát, který je přitažlivý pro fanoušky i jezdce.“

Je více než pravděpodobné, že v roce 2025 bude vypsán konkurz na nového šampiona. Vítěz posledních dvou ročníků Hayden Paddon z Nového Zélandu několikrát naznačil, že uzavřel svou mezinárodní kariéru. Bez ohledu na jeho budoucnost zlínští pořadatelé chystají nadcházející 54. ročník. Vyjdou přitom z osvědčeného receptu, na který sází řadu let.

„Po slavnostním startu před radnicí zahájíme rally tradičně rychlostní zkouškou v nočních ulicích krajského města. O víkendu se vracíme ke skladbě tří úseků rychlostních zkoušek během soboty a neděle, přičemž každý úsek pojedeme dvakrát. Absolvujeme třináct rychlostních zkoušek na sedmi úsecích,“ přiblížil ředitel soutěže Jan Regner.