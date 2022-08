Podesáté Kopecký, nebo na Barum Rally přibude nový vítěz?

„Je to kvůli tomu, aby před půlnocí bylo všechno odjeto,“ vysvětlil ředitel soutěže Jan Regner.

Přestože má na svém voze startovní číslo 4, je bezesporu největším favoritem Kopecký. I když pochází z východních Čech, na Zlínsku zná doslova každý kilometr. Vyhrál tady už devětkrát, od roku 2015 nenašel přemožitele.

„Uvidíme, jestli budeme schopni sérii udržet i letos,“ pousmál se Kopecký, který startuje s Janem Hlouškem ve Škodě Fabii Rally2 Evo.

Pokud jde o jeho největšího soupeře, nejčastěji se objevuje Caisovo jméno. Před rokem mu chybělo zhruba dvacet kilometrů, aby dosáhl na senzační triumf. Jenže havárie v poslední rychlostní zkoušce všechno zhatila. Nyní je o rok zkušenější, jistotu mu dodávají dobré výsledky z mistrovství světa.

„Udělám všechno pro to, aby pohár zůstal doma ve Zlíně,“ slíbil Cais, jenž sedlá Ford Fiestu Rally2 a jede s Petrem Těšínským.

Velké ambice neskrývá Filip Mareš, který ve Zlíně dojel dvakrát třetí. Na českých tratích už se vyrovnal Kopeckého rychlosti, parádní výkony předvedl také na římském díle mistrovství Evropy.

„V přípravě techniky jsme udělali maximum, nepodcenili jsme nic ani ve směru fyzické přípravy,“ upozornil juniorský mistr Evropy Mareš, který jede s Filipem Buchou ve Škodě Fabii Rally2 Evo.

Uspět chtějí rovněž pravidelní účastníci mistrovství Evropy. Na přední příčky pomýšlí už jistý šampion Efren Llarena ze Španělska, jeho krajan Javier Pardo, Ital Alberto Battistolli a Simone Campedelli, Rakušan Simon Wagner, Maďar Norbert Herczig (všichni Škoda Fabia), Estonec Tom Kern (Ford) nebo Švéd Tom Kristensson (Hyundai). „Třeba někdo z nich bude schopen pozlobit Honzu Kopeckého,“ podotkl Regner.

Rozdílně je ve startovním poli rozmístěna česká špička. Část je registrovaná v mistrovství Evropy, proto figuruje v popředí startovní listiny. Vedle Kopeckého, Caise a Mareše jsou to třeba domácí Adam Březík (Škoda) nebo Martin Vlček (Hyundai).

„Prioritou je dojet do cíle a co nejvýše se umístit v českém šampionátu,“ naznačil Březík, kterého naviguje Ondřej Krajča. „Top 5 by byl super výsledek.“

Druhá skupina tvoří střední část startovní pole. Jde o neregistrované piloty kontinentálního šampionátu, kteří ovšem budou figurovat v konečném pořadí Barumky. Sem patří třeba Dominik Stříteský, Antonín Tlusťák nebo Petr Zedník.

Filip Mareš na startu Barum Czech Rally Zlín 2021.

„Barumka je největší výzvou pro každého českého soutěžáka a já jsem na ní cílovou rampu ještě nenavštívil,“ připomněl Stříteský hlavně loňský ročník, v němž těžce havaroval. I letos jede ve fabii s Petrem Hovorkou. „Vzhledem k tomu, že v sobotu startujeme až po celém poli evropského mistrovství, čeká nás perná práce.“

Třetí skupinu tvoří jezdci, kteří závodí jen v rámci českého šampionátu. Mezi ně spadá především Václav Pech, který v minulosti Barumku už dvakrát vyhrál. Nyní však startuje daleko vzadu za svými hlavním soupeři z této sezony – Kopeckým a Marešem.

„Nevýhody naší startovní pozice už známe. Letos to máme lepší v tom, že proti čelu nepojedeme za tmy jako loni,“ poznamenal Pech, jehož ve Fordu Focus WRC doplňuje Petr Uhel.

Letošní Barum rally má jen třináct rychlostních zkoušek. Po pátečním večerním předkrmu se naplno začne závodit v sobotu v 9.30 hodin na Březové. Posádky celkem absolvují 202 ostrých kilometrů. Vítězná dvojice se objeví v cíli na zlínském náměstí Míru v neděli krátce po 17. hodině.