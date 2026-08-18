„Adam po škole v pekárně pracoval, chodil na noční, míchal těsto. Takže takové označení mu patří právem,“ pousmál se Martin Březík, táta a jednatel pekárny Svoboda Březík.
Společnost je na Zlínsku známá, má 23 provozen a hledá další. Ale minimálně v nejbližších měsících bude jméno Březík mnohem více rezonovat na sportovním poli. Vyhrát jako rodilý Zlíňák Barumku znamená na východní Moravě sportovní nesmrtelnost.
„Po dvaceti letech zůstal pohár opět ve Zlíně, což je pro celý region fantastické,“ připomněl Martin Březík třetí a poslední triumf zdejší ikony Romana Kresty v roce 2006. „Předloni vyhrál Dominik Stříteský, který je rovněž ze Zlínského kraje, ale není rodilý Zlíňák.“
Mimochodem, Kresta má na Březíkově triumfu nemalou roli. Chystá jeho Škodu Fabii RS Rally2, k tomu přidává rady.
„Byly doby, kdy se rozhodoval sám, ale naučil se naslouchat,“ pousmál se Kresta.
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Tím nejdůležitějším člověkem je ovšem táta. Sám býval slušným závodníkem. Dvakrát vyhrál Barum rally ve své kategorii, v absolutním pořadí to dotáhl na dvanácté místo.
„Martin je ten hlavní motor. Zasloužil si, aby Adam vyhrál,“ netají se Kresta.
Za volant tátovy závodničky si Adam sedl ve dvou a půl letech, sám to poprvé zkoušel v sedmnácti. Cit pro řízení získat třeba při zimních jízdách na sněhu. Hned v prvním sezoně ovšem přišla i první havárie.
„V Pačejově na buzeráku skončili na střeše,“ vzpomíná Martin Březík.
Sám to v závěru své aktivní kariéry zkoušel s vozem R5 (dnes Rally2), ale to už věděl, že nastal čas předat fabii synovi.
„Už jsem měl přes padesát – a co si budeme v takovém věku dokazovat, že,“ podotkl. „Proti mladším už je to bez šance, takže jsem byl rád, že pokračoval.“
Když se tehdy proti sobě postavili na exhibičních závodech v Kopřivnici a junior vyhrál, táta to nenesl nejlépe.
„S tím musí člověk počítat, jsem realista,“ vzpomíná s odstupem. „Na druhou stranu je to dobrý pocit, že syn už je dál než táta.“
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Na stupně vítězů Adam vystoupil hned při svém prvním ostrém startu s Fabií R5. S navigátorem Markem Omelkou, který otce doprovázel dlouhé roky, dojel na sprintu ve Šternberku těsně druhý. A tehdy Martina Březíka poprvé napadlo, že potomek by to v rally mohl někam dotáhnout.
„Naznačovalo to, že něco v rukách má,“ podotkl Martin Březík.
To bylo na podzim 2020. Od té doby pilot nové generace postupnými kroky šplhá vzhůru. Ovládl seriál jednodenních soutěží, vyhrál svou první velkou rally v Hustopečích a nakonec ovládl Barumku, což je sen každého českého závodníka.
„Musí si to užít. Je to věc, která se neopakuje každý rok,“ upozornil Kresta.
Jaký je vítěz za volantem? Martin Březík nepochybuje o tom, že jeho syn má cit pro auta. Sám to poznal před rokem na Bystřičce, kde ho svezl.
„Jako by se za volantem časem zklidnil,“ upozornil. „Jede víc hlavou. Dřív byl zbrklejší. Říkám, že jede jak pro rohlíky. Nedělá moc zbytečných pohybů,“ dodal.
„Adam dělal na Barumce přesně to, co měl,“ přidal se Kresta. „Nebláznil. Tam, kde měl zatáhnout, zajel excelentně, hlavně Troják a Bunč. A tím rozhodl.“
Na absolutní vrchol Březík vystoupil jen měsíc a půl poté, co totálně zničil své auto na Rally Bohemia. Rychle se z toho ale oklepal.
„Adam jezdecky vyzrál. Výhra nepřišla sama od sebe,“ popsal Kresta. „Všechno zlé je k něčemu dobré. Havárie na Bohemce mu ukázala, že není bez limitu. I díky tomu zaslouženě vyhrál Barumku. Jel jako stroj. A jet rychle bez chyb, to je tady obzvlášť těžké.“
Finální přípravu přitom doprovázely takřka bezesné noci.
„Na dílně jsme strávili hodně času. Vyplatilo se to. Štěstí přeje připraveným,“ libuje si Kresta. „Neměl sebemenší technický problém a autu a nastavení bezmezně věřil.“
Vedle toho se všichni lidé kolem nového hrdiny Zlínska shodují v tom, že mu pomohlo založení rodiny. Ve třiceti je klidnější než před pár lety. „Uklidnil se po psychické stránce, přidalo mu to na sebedůvěře,“ říká zlínský podnikatel a dlouholetý kamarád Martin Samohýl, jenž dává jméno celému týmu. Jeho dědeček Alois v roce 1971 Barumku spoluzakládal. „Je zodpovědný otec i závodník. Z chyb se ponaučí.“
Životní triumf vrátil Březíka i s jeho spolujezdcem Zdeňkem Bělákem mladším do hry o ještě jeden úspěch. O domácí titul. Rozhodne se za měsíc v Pačejově mezi ním, předloňským šampionem Dominikem Stříteským a lídrem tabulky Filipem Marešem. Ten, kdo na západě Čech vyhraje, bude slavit.
„Titul je krásný, ale pro nás Zlíňáky je Barumka víc,“ má jasno Martin Březík.
To ale neznamená, že se jeho syn o celkové prvenství neporve. Jak říká Kresta, v úterý končí oslavy a začíná tvrdá práce. Fabia už bude dnes v dílnách rozebraná. Příprava na závěr sezony vrcholí.
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„Co si pamatuju z vlastní zkušenosti, po výhře na Barumce je pak všechno jednodušší. Člověk ukázal, že umí vyhrát,“ vzpomíná Kresta. „Na druhou stranu život je takový, že bude muset dokázat, že to nebyla náhoda. Bude to muset zopakovat na dalších soutěžích a Pačejov je další krok.“
Ať už to tam dopadne jakkoliv, vítěz Barum rally brzy dostane na starost celou rodinnou firmu. Už dnes pomáhá s jejím vedením. Chce táta, aby si jméno Březík lidé na Zlínsku pamatovali díky pekárně, nebo díky triumfu na rychlostních zkouškách?
„Ideálně obojí,“ usmál se Martin Březík.