Barum rally už zná svůj termín pro příští ročník, ten letošní se setkal s pochvalami

„Pokud jde o termín, držíme linii z předchozích let,“ podotkl ředitel soutěže Jan Regner.
V roce 2026 se Barumce vrátí statut nejdůležitější automobilové soutěže na českém území. Po třech letech se totiž neuskuteční světová Středoevropská rally, takže do tuzemska zavítají jen účastníci mistrovství Evropy. Zlínská soutěž má smlouvu s promotérem na další tři sezony.
„Odezva za letošním ročníkem ze strany činovníků Mezinárodní automobilové federace FIA byla velmi pozitivní,“ pochvaluje si Regner. „Kladně byla hodnocena divácká místa, organizační a pořadatelské zajištění rychlostních zkoušek, bezpečnostní prvky na trati a výrazná propagace soutěže.“
Přesný kalendář mistrovství Evropy ERC zatím nebyl zveřejněn. Podle zákulisních informací by se ale neměl moc lišit od letošního. Seriál se bude opět skládat z osmi podniků. V plánu jsou dvě změny. hlavní je postup Chorvatské rally do mistrovství světa, kde nahradí Středoevropskou rally.
Zase první? Nedokážu to pochopit. Kus Barumky mám asi v srdci, smál se Kopecký
Nový mistr Evropy Marczyk, který řídil Škodu Fabii RS Rally2 a jemuž před lety s rozvojem pomáhal Roman Kresta, dojel na Barum rally až sedmý. Tento výsledek mu pomohl vyhrát šampionát s nicotným náskokem šesti bodů před Irem Jonem Armstrongem, jenž skončil druhý i ve Zlíně. Na už dvanáctinásobného vítěze Jana Kopeckého ztratil jen necelých jedenáct sekund.
Bronzový Ital Andrea Mabellini rovněž zopakoval svou výslednou pozici z české soutěže.
Zlínští organizátoři už začínají pracovat na podobě následujícího ročníku. Zatím není jisté, jestli zůstanou zachovány novinky z letošního roku. Byly jimi návrat úseku z Kateřinic do Pržna nebo kontrola přeskupení na Velehradě.
„Už máme za sebou první jednání ohledně skladby trati na další ročník,“ prozradil pouze Regner. „Chceme mít začátkem listopadu finální harmonogram, abychom kontaktovali obecní úřady a instituce,“ připomněl, že stavba trati se neobejde bez jejich povolení.
Časová osa rally se nezmění. V pátek se jako obvykle začne testem v ulicích Zlína, hlavní porci ostrých kilometrů posádky absolvují během soboty a neděle.