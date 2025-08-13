Výsledky 54. Barum Czech Rally Zlín 2025
Zde najdete výsledky po jednotlivých etapách.
|Etapa
|Výsledky
|1. etapa (pátek 15. a sobota 16. srpna)
|2. etapa (neděle 17. srpna)
Program Barum Czech Rally Zlín
Na posádky čeká třináct rychlostních zkoušek. Zahajovací speciálka se pojede jednou, zbytek ve dvou průjezdech. Proti poslednímu ročníku je soutěž delší o téměř 14 kilometrů, trasa celkově obsahuje 207,49 km (546,66 km včetně přejezdů).
Nejen fanoušci tradičního českého závodu při čtení harmonogramu zpozorněli, ano, po deseti letech z Barum Rally vypadl legendární Semetín. Tradičním tahákem je páteční noční divácká erzeta v centru Zlína.
|Pátek 15. srpna
|RZ
|Místo
|Délka
|Start
|-
|Komárov (Shakedown)
|7,00 km
|08:00
|RZ 1
|SSS Zlín (3 kola)
|9,57 km
|21:15
|Sobota 16. srpna
|RZ 2
|Březová 1
|12,73 km
|09:03
|RZ 3
|Halenkovice 1
|17,67 km
|10:21
|RZ 4
|Bunč 1
|18,11 km
|11:54
|RZ 5
|Březová 2
|12,73 km
|14:52
|RZ 6
|Halenkovice 2
|17,67 km
|16:10
|RZ 7
|Bunč 2
|18,11 km
|17:38
|Neděle 17. srpna
|RZ 8
|Pindula 1
|17,22 km
|08:03
|RZ 9
|Podhoran 1
|20,61 km
|08:56
|RZ 10
|Kateřinice 1
|12,62 km
|10:05
|RZ 11
|Pindula 2
|17,22 km
|13:29
|RZ 12
|Podhoran 2
|20,61 km
|14:22
|RZ 13
|Kateřinice 2
|12,62 km
|16:05
Pořadatelé zveřejnili také přesné mapy rychlostních zkoušek Barum Rally.
Kromě hlavního závodu se diváci mohou těšit i na veterány v Barum Rally Zlín Historic.
Startovní listina Barum Czech Rally Zlín 2025
Mezi přihlášenými posádkami zaujmou účastníci zmíněného mistrovství Evropy (ERC) – lídr pořadí Miko Marczyk či jeho pronásledovatel Andrea Mabellini, na zlínských asfaltkách se budou prohánět také Jon Armstrong, Mille Johansson, Simone Tempestini či Max McRae.
|
Další McRae na scéně. Naváže mladý Max na slavnou dynastii rallye závodníků?
Na startu vedle zahraničních hvězd nechybí zavedená jména české rallye, letos navíc tuzemský šampionát láká na vyrovnané souboje předních jezdců, kteří pro sezonu měnili spolujezdce i techniku.
Václav Pech vyměnil Ford Focus WRC za Citroën C3 kategorie Rally2, stálicí je Jan Kopecký se Škodou Fabia RS Rally2. O nejvyšší příčky usilují také Filip Mareš, Dominik Stříteský, Adam Březík, Erik Cais, Filip Kohn či Rakušan Simon Wagner.
|Číslo posádky
|Jezdec, spolujezdec
|Vůz
|1
|Mikolaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk
|Škoda Fabia RS Rally2
|2
|Andrea Mabellini, Virginia Lenziová
|Škoda Fabia RS Rally2
|4
|Jon Armstrong, Shane Byrne
|Ford Fiesta Rally2
|5
|Mille Johansson, Johan Grönvall
|Škoda Fabia RS Rally2
|6
|Simone Tempestini, Sergiu Itu
|Škoda Fabia RS Rally2
|7
|Jakub Matulka, Damian Syty
|Škoda Fabia RS Rally2
|8
|Miklós Csomós, Krisztián Kertész
|Škoda Fabia RS Rally2
|9
|Dominik Stříteský, Ladislav Kučera
|Škoda Fabia RS Rally2
|10
|Simon Wagner, Hanna Ostlenderová
|Hyundai i20 N Rally2
|11
|Max McRae, Cameron Fair
|Citroën C3 Rally2
|12
|Phillip Allen, Craig Drew
|Škoda Fabia RS Rally2
|14
|Martin Vlček, Jakub Kunst
|Škoda Fabia RS Rally2
|15
|Filip Mareš, Radovan Bucha
|Toyota GR Yaris Rally2
|16
|Jan Kopecký, Jiří Hovorka
|Škoda Fabia RS Rally2
|17
|Erik Cais, Daniel Trunkát
|Hyundai i20 N Rally2
|18
|Adam Březík, Ondřej Krajča
|Škoda Fabia RS Rally2
|19
|Chris Ingram, Alexander Kihurani
|Škoda Fabia RS Rally2
|20
|Ján Kundlák, Peter Baran
|Škoda Fabia RS Rally2
|21
|Václav Pech, Petr Uhel
|Citroën C3 Rally2
|22
|Filip Kohn, Ross Whittock
|Škoda Fabia RS Rally2
Kompletní startovní listinu najdete na stránkách závodu.
Kde sledovat Barum Czech Rally Zlín 2025 – přímý přenos v TV, vstupenky, divácká místa
Kanál Oneplay Sport odvysílá přímým přenosem všech třináct rychlostních zkoušek Barum Czech Rally Zlín 2025. Několik živých vstupů nabídne také veřejnoprávní ČT Sport.
Další možností, jak sledovat Barum Rally, je oficiální live stream evropského šampionátu v rally na stránkách ERC. Jde nicméně o placenou službu s měsíční platbou 12,99 eur (cca 320 Kč).
Oblíbeným zdrojem nejaktuálnějších průběžných výsledků je portál ewrc-results.com.
Organizátoři zlínské rally prodávají vstupenky a visačky do prostorů vymezených pro diváky – na jednotlivé rychlostní zkoušky či na přístup do servisu v otrokovickém areálu Continental Barum s.r.o., kde opět proběhne technická přejímka naplánovaná na čtvrtek 14. srpna.
|
Verstappen bude na Barum Rally chybět. Přijede však evropská elita
Připraveny jsou dva druhy vstupenek – JEDNORÁZOVÝ VSTUP na jednotlivé rychlostní zkoušky nebo do servisní zóny stojí 250 Kč. Jednorázové lístky budou k dostání na přístupových místech k RZ a jsou určeny zejména pro ty, kteří během rally navštíví jednu nebo dvě rychlostní zkoušky. Dále jsou k dispozici visačky volný vstup s názvem PERMANENTKA v ceně 700 Kč, které platí po dobu čtyř dní a umožňují přístup na všechny erzety a do servisních zón.
Vstup zdarma mají děti do 10 let v doprovodu rodičů a zdravotně postižení. Bezplatná je také úvodní páteční divácká speciálka SSS Zlín v centru města. Dlouhodobé vstupné můžete zakoupit i na stránkách Barum Rally, kde naleznete veškeré informace.
Aktuality také publikuje pořadatel na svém facebookovém profilu.
Výsledky Barum Czech Rally Zlín
Minulý rok vyhrál Dominik Stříteský, který se tím přiblížil titulu mistra republiky. V předchozích letech ve Zlíně vítězili například Václav Pech či Jan Kopecký, který od roku 2015 triumfoval osmkrát za sebou (i když v roce 2023 byla absolutně nejrychlejší posádkou dvojice Pech – Uhel ve Focusu WRC, organizátoři se však řídili podmínkami ME).
|Rok
|Vítěz (jezdec, spolujezdec, vůz)
|2024
|Dominik Stříteský, Jiří Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2)
|2023
|Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2)
|2022
|Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo)
|2021
|Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo)
|2020
|závod se nejel (koronavirus)
|2019
|Jan Kopecký, Pavel Dresler (Škoda Fabia Rally2 Evo)
Vítězové MČR v rallye
Minulý rok se mistrem ČR v rallye stal Dominik Stříteský. Ten však letos závodí především v mistrovství Evropy a zúčastní se v Česku jen poloviny podniků – například právě zlínského, který spadá do obou kategorií. Předtím třikrát za sebou zvítězil desetinásobný šampion Jan Kopecký, před ním další tuzemský přední jezdec a osminásobný mistr republiky Václav Pech.
|
Mistrovství ČR v rallye 2025: kalendář, program, výsledky závodů
Ten v nedávných letech jezdil s Fordem Focus WRC, který se ovšem nezapočítával do absolutního pořadí šampionátu. Letos přesedl do vozu specifikace Rally2 jako ostatní čeští závodníci – mezi ty nejlepší, kteří se v MČR představí, patří také například Filip Mareš, Adam Březík, Filip Kohn či Erik Cais.
|Rok
|Vítěz (jezdec, spolujezdec, vůz)
|2024
|Dominik Stříteský, Jiří Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2)
|2023
|Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2)
|2022
|Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo)
|2021
|Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo)
|2020
|Václav Pech, Petr Uhel (Ford Focus RS WRC ‘06)