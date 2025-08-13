Barum Czech Rally 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete program závodu, který se koná od 15. do 17. srpna 2025, jeho výsledky, program či přihlášené posádky.

Barum Czech Rally Zlín 2024 | foto: Jan Altnerpro iDNES.cz

Výsledky 54. Barum Czech Rally Zlín 2025

Zde najdete výsledky po jednotlivých etapách.

EtapaVýsledky
1. etapa (pátek 15. a sobota 16. srpna)
2. etapa (neděle 17. srpna)

Program Barum Czech Rally Zlín

Na posádky čeká třináct rychlostních zkoušek. Zahajovací speciálka se pojede jednou, zbytek ve dvou průjezdech. Proti poslednímu ročníku je soutěž delší o téměř 14 kilometrů, trasa celkově obsahuje 207,49 km (546,66 km včetně přejezdů).

Nejen fanoušci tradičního českého závodu při čtení harmonogramu zpozorněli, ano, po deseti letech z Barum Rally vypadl legendární Semetín. Tradičním tahákem je páteční noční divácká erzeta v centru Zlína.

Pátek 15. srpna
RZMístoDélkaStart
-Komárov (Shakedown)7,00 km08:00
RZ 1SSS Zlín (3 kola)9,57 km21:15
Sobota 16. srpna
RZ 2Březová 112,73 km09:03
RZ 3Halenkovice 117,67 km10:21
RZ 4Bunč 118,11 km11:54
RZ 5Březová 212,73 km14:52
RZ 6Halenkovice 217,67 km16:10
RZ 7Bunč 218,11 km17:38
Neděle 17. srpna
RZ 8Pindula 117,22 km08:03
RZ 9Podhoran 120,61 km08:56
RZ 10Kateřinice 112,62 km10:05
RZ 11Pindula 217,22 km13:29
RZ 12Podhoran 220,61 km14:22
RZ 13Kateřinice 212,62 km16:05

Pořadatelé zveřejnili také přesné mapy rychlostních zkoušek Barum Rally.

Kromě hlavního závodu se diváci mohou těšit i na veterány v Barum Rally Zlín Historic.

Startovní listina Barum Czech Rally Zlín 2025

Mezi přihlášenými posádkami zaujmou účastníci zmíněného mistrovství Evropy (ERC) – lídr pořadí Miko Marczyk či jeho pronásledovatel Andrea Mabellini, na zlínských asfaltkách se budou prohánět také Jon Armstrong, Mille Johansson, Simone Tempestini či Max McRae.

Další McRae na scéně. Naváže mladý Max na slavnou dynastii rallye závodníků?

Na startu vedle zahraničních hvězd nechybí zavedená jména české rallye, letos navíc tuzemský šampionát láká na vyrovnané souboje předních jezdců, kteří pro sezonu měnili spolujezdce i techniku.

Václav Pech vyměnil Ford Focus WRC za Citroën C3 kategorie Rally2, stálicí je Jan Kopecký se Škodou Fabia RS Rally2. O nejvyšší příčky usilují také Filip Mareš, Dominik Stříteský, Adam Březík, Erik Cais, Filip Kohn či Rakušan Simon Wagner.

Číslo posádkyJezdec, spolujezdecVůz
1Mikolaj Marczyk, Szymon GospodarczykŠkoda Fabia RS Rally2
2Andrea Mabellini, Virginia LenziováŠkoda Fabia RS Rally2
4Jon Armstrong, Shane ByrneFord Fiesta Rally2
5Mille Johansson, Johan GrönvallŠkoda Fabia RS Rally2
6Simone Tempestini, Sergiu ItuŠkoda Fabia RS Rally2
7Jakub Matulka, Damian SytyŠkoda Fabia RS Rally2
8Miklós Csomós, Krisztián KertészŠkoda Fabia RS Rally2
9Dominik Stříteský, Ladislav KučeraŠkoda Fabia RS Rally2
10Simon Wagner, Hanna OstlenderováHyundai i20 N Rally2
11Max McRae, Cameron FairCitroën C3 Rally2
12Phillip Allen, Craig DrewŠkoda Fabia RS Rally2
14Martin Vlček, Jakub KunstŠkoda Fabia RS Rally2
15Filip Mareš, Radovan BuchaToyota GR Yaris Rally2
16Jan Kopecký, Jiří HovorkaŠkoda Fabia RS Rally2
17Erik Cais, Daniel TrunkátHyundai i20 N Rally2
18Adam Březík, Ondřej KrajčaŠkoda Fabia RS Rally2
19Chris Ingram, Alexander KihuraniŠkoda Fabia RS Rally2
20Ján Kundlák, Peter BaranŠkoda Fabia RS Rally2
21Václav Pech, Petr UhelCitroën C3 Rally2
22Filip Kohn, Ross WhittockŠkoda Fabia RS Rally2

Kompletní startovní listinu najdete na stránkách závodu.

Kde sledovat Barum Czech Rally Zlín 2025 – přímý přenos v TV, vstupenky, divácká místa

Kanál Oneplay Sport odvysílá přímým přenosem všech třináct rychlostních zkoušek Barum Czech Rally Zlín 2025. Několik živých vstupů nabídne také veřejnoprávní ČT Sport.

Další možností, jak sledovat Barum Rally, je oficiální live stream evropského šampionátu v rally na stránkách ERC. Jde nicméně o placenou službu s měsíční platbou 12,99 eur (cca 320 Kč).

Oblíbeným zdrojem nejaktuálnějších průběžných výsledků je portál ewrc-results.com.

Organizátoři zlínské rally prodávají vstupenky a visačky do prostorů vymezených pro diváky – na jednotlivé rychlostní zkoušky či na přístup do servisu v otrokovickém areálu Continental Barum s.r.o., kde opět proběhne technická přejímka naplánovaná na čtvrtek 14. srpna.

Verstappen bude na Barum Rally chybět. Přijede však evropská elita

Připraveny jsou dva druhy vstupenek – JEDNORÁZOVÝ VSTUP na jednotlivé rychlostní zkoušky nebo do servisní zóny stojí 250 Kč. Jednorázové lístky budou k dostání na přístupových místech k RZ a jsou určeny zejména pro ty, kteří během rally navštíví jednu nebo dvě rychlostní zkoušky. Dále jsou k dispozici visačky volný vstup s názvem PERMANENTKA v ceně 700 Kč, které platí po dobu čtyř dní a umožňují přístup na všechny erzety a do servisních zón.

Vstup zdarma mají děti do 10 let v doprovodu rodičů a zdravotně postižení. Bezplatná je také úvodní páteční divácká speciálka SSS Zlín v centru města. Dlouhodobé vstupné můžete zakoupit i na stránkách Barum Rally, kde naleznete veškeré informace.

Aktuality také publikuje pořadatel na svém facebookovém profilu.

Výsledky Barum Czech Rally Zlín

Minulý rok vyhrál Dominik Stříteský, který se tím přiblížil titulu mistra republiky. V předchozích letech ve Zlíně vítězili například Václav Pech či Jan Kopecký, který od roku 2015 triumfoval osmkrát za sebou (i když v roce 2023 byla absolutně nejrychlejší posádkou dvojice Pech – Uhel ve Focusu WRC, organizátoři se však řídili podmínkami ME).

RokVítěz (jezdec, spolujezdec, vůz)
2024Dominik Stříteský, Jiří Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2)
2023Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2)
2022Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo)
2021Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo)
2020závod se nejel (koronavirus)
2019Jan Kopecký, Pavel Dresler (Škoda Fabia Rally2 Evo)

Vítězové MČR v rallye

Minulý rok se mistrem ČR v rallye stal Dominik Stříteský. Ten však letos závodí především v mistrovství Evropy a zúčastní se v Česku jen poloviny podniků – například právě zlínského, který spadá do obou kategorií. Předtím třikrát za sebou zvítězil desetinásobný šampion Jan Kopecký, před ním další tuzemský přední jezdec a osminásobný mistr republiky Václav Pech.

Mistrovství ČR v rallye 2025: kalendář, program, výsledky závodů

Ten v nedávných letech jezdil s Fordem Focus WRC, který se ovšem nezapočítával do absolutního pořadí šampionátu. Letos přesedl do vozu specifikace Rally2 jako ostatní čeští závodníci – mezi ty nejlepší, kteří se v MČR představí, patří také například Filip Mareš, Adam Březík, Filip Kohn či Erik Cais.

RokVítěz (jezdec, spolujezdec, vůz)
2024Dominik Stříteský, Jiří Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2)
2023Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2)
2022Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo)
2021Jan Kopecký, Jan Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo)
2020Václav Pech, Petr Uhel (Ford Focus RS WRC ‘06)
Vstoupit do diskuse
Výsledky

13. srpna 2025  14:28

Barum Czech Rally 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

