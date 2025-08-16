Barum Rally je v polovině, ve vedení se drží Kopecký. Další favority brzdí defekty

Kopecký vstoupil do nejkvalitněji obsazené soutěže na českém území druhým časem v páteční večerní městské erzetě, v sobotu ráno se ale hned posunul do čela a první místo již neopustil.
Rekordman rallye má v čele náskok 6,5 sekundy na Armstronga, Mabellini je o dalších 6,5 sekundy zpět.
Defekt v posledním testu odsunul až na čtvrté místo Rakušana Simona Wagnera, jenž v průběžném pořadí atakoval vedení. Wagner nabral ztrátu 18 sekund.
Ještě hůře dopadl Erik Cais, který také prorazil levou přední pneumatiku, ztratil 25 sekund a klesl na šesté místo. Pátý je lídr mistrovství ČR Filip Mareš, po Kopeckém druhý nejlepší český jezdec.
Defekty hned tří kol současně ukončily už po třetí zkoušce snažení úřadujícího českého šampiona a obhájce prvenství Dominika Stříteského.
V neděli bude 54. ročník rallye pokračovat šesti testy, vítěz bude dekorován před 18. hodinou.
Barum Czech rallye Zlín
po 1. etapě:
1. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) 1:05:00,4, 2. Armstrong, Byrne (Ir./Ford Fiesta Rally2) -6,5, 3. Mabellini, Lenziová (It./Škoda Fabia RS Rally2) -13,0, 4. Wagner, Ostlenderová (Rak., Něm./Hyundai i20 N Rally2) -19,2, 5. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) -24,5, 6. Cais, Trunkát (Hyundai i20 N Rally2) -32,1, 7. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) -36,3, 8. Březík, Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) -42,3.