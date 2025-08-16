Barum Rally je v polovině, ve vedení se drží Kopecký. Další favority brzdí defekty

Jedenáctinásobný vítěz Barum Czech Rally Zlín Jan Kopecký je po první etapě v čele soutěže. Na druhém místě figuruje po sedmi z 13 rychlostních zkoušek závodu mistrovství České republiky a evropského šampionátu Ir Jon Armstrong. Třetí je Andrea Mabellini z Itálie.
Jan Kopecký a jeho spolujezdec Jiří Hovorka na trati Barum Czech rallye.

Jan Kopecký a jeho spolujezdec Jiří Hovorka na trati Barum Czech rallye. | foto: ČTK

Slavnostní start Barum Czech Rally Zlín na náměstí Míru. Filip Mareš.
Slavnostní start Barum Czech Rally Zlín na náměstí Míru. Dominik Stříteský.
Posádka Filip Mareš, Radovan Bucha na startu Barum Czech Rally Zlín na náměstí...
Slavnostní start Barum Czech Rally Zlín na náměstí Míru.
Kopecký vstoupil do nejkvalitněji obsazené soutěže na českém území druhým časem v páteční večerní městské erzetě, v sobotu ráno se ale hned posunul do čela a první místo již neopustil.

Rekordman rallye má v čele náskok 6,5 sekundy na Armstronga, Mabellini je o dalších 6,5 sekundy zpět.

Defekt v posledním testu odsunul až na čtvrté místo Rakušana Simona Wagnera, jenž v průběžném pořadí atakoval vedení. Wagner nabral ztrátu 18 sekund.

Kopecký o vztahu se spolujezdci. Jednou hodil i matku, ve Zlíně pojede s obhájcem

Ještě hůře dopadl Erik Cais, který také prorazil levou přední pneumatiku, ztratil 25 sekund a klesl na šesté místo. Pátý je lídr mistrovství ČR Filip Mareš, po Kopeckém druhý nejlepší český jezdec.

Defekty hned tří kol současně ukončily už po třetí zkoušce snažení úřadujícího českého šampiona a obhájce prvenství Dominika Stříteského.

V neděli bude 54. ročník rallye pokračovat šesti testy, vítěz bude dekorován před 18. hodinou.

Barum Czech rallye Zlín

po 1. etapě:

1. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) 1:05:00,4, 2. Armstrong, Byrne (Ir./Ford Fiesta Rally2) -6,5, 3. Mabellini, Lenziová (It./Škoda Fabia RS Rally2) -13,0, 4. Wagner, Ostlenderová (Rak., Něm./Hyundai i20 N Rally2) -19,2, 5. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) -24,5, 6. Cais, Trunkát (Hyundai i20 N Rally2) -32,1, 7. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) -36,3, 8. Březík, Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) -42,3.

