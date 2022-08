Kopecký vsadil na déšť a míří za desátým vítězstvím na Barum rallye

„S první etapou jsem maximálně spokojený. Ráno to bylo trošku chaotické s předpovědí počasí, věřilo se, že déšť nepřijde, ale když jsem viděl, jak se ženou mraky, tak jsem se rozhodl pro měkčí pneumatiky a udělal jsem dobře,“ řekl Kopecký závodící s vozem Škoda Fabia Rally2 evo.

Na první dnešní rychlostní zkoušce sice na nejrychlejšího Maďara Miklóse Csomóse ztratil 16,5 sekundy, na druhém úseku ale na ostatní konkurenty získal. Krok s ním výsledkově držel jen Pech, jenž ale dostal přidělený náhradní čas. Erzeta byla zastavena po vážné nehodě již jistého evropského šampiona Efréna Llareny. Španěl zcela zničil vůz, ale naštěstí se nezranil.

„Druhá vložka byla mokrá, nikde nebyla stojící voda a auto fungovalo skvěle. Byla to jedna z nejlepších erzet, kterou jsem zde kdy zajel,“ řekl Kopecký, jenž útočí na sedmý triumf v řadě a je blízko zisku devátého mistrovského titulu. „Nečekal jsem, že ostatním odskočím o tolik, ale cítil jsem se skvěle a upřímně řečeno, kdybych ji nevyhrál, byl bych hodně zklamaný,“ pousmál se čtyřicetiletý jezdec.

Kopecký bojuje o prvenství s jezdci oficiálně přihlášenými do ME, výsledkově je ale jeho hlavním sokem Pech. Jezdec startující s vozem Ford Focus WRC byl po páté erzetě v čele, poté ale klesl na druhé místo.

„Je to zapeklitá situace, Vašek startuje strašně vzadu, podmínky má úplně jiné, než my. Spíše si ho nehlídám. Kdybychom startovali kousek za sebou, tak by to bylo o něčem jiném. Teď ale srovnáváme dva rozdílné závody, jedeme v jiný čas a máme vždy rozdílné podmínky,“ podotkl Kopecký.

Pech po dojetí do cíle první etapy litoval, že musel do posledních dvou erzet startovat později kvůli haváriím soupeřů. Musel vyrazit na studených pneumatikách a dojížděl navíc za tmy. „Takové zdržení jsem snad nikdy nezažil. Tvrdé gumy potřebují provozní teplotu kolem 60 stupňů, jinak je to jako puk na ledě. Ovlivnilo to náš výkon, ale nemá cenu se na to vymlouvat. Jedeme vzadu, kluci si to tam vyžírají každé závody, tak si to jednou vyžereme taky,“ řekl Pech, jenž věří, že se v neděli ještě dokáže ke Kopeckému přiblížit. „Do páté vložky to šlo, poslední dvě nás trošku srazily. Pojedeme pořád, co to půjde. Musím se přizpůsobit podmínkám a nevylétnout ven,“ dodal.

Spokojený byl po dnešní části 51. ročníku rallye i Cais, který letos prioritně startuje ve světovém šampionátu. „Ráno to pro nás nebylo ideální, ale odpoledne už to bylo lepší. Změnili jsme nastavení auta, na tvrdých gumách už vše fungovalo a bylo to fajn. Dnešek jsem si užil a je důležité, že jsme v cíli etapy, protože podmínky nebyly jednoduché,“ řekl Cais, jenž na Kopeckého ztrácí 34 sekund. „V neděli se budu snažit udržet pozici, protože Filip (Mareš) bude určitě útočit. Pan Kopecký ukazuje, že je právem mistrem světa a jeho náskok už je obrovský. Myslím si, že on už si to bude hlídat,“ dodal Cais, jenž před rokem přišel o vítězství kvůli havárii v posledním měřeném testu.

Vítězná posádka zlínské Barum rallye by měla být známa v neděli před 17. hodinou, ve druhé etapě na posádky čeká ještě šest rychlostních zkoušek.