Společně s předsedou organizačního výboru proslulého zlínského závodu Miloslavem Regnerem podepsali nový tříletý kontrakt, a to nezvykle v prostorách Poslanecké sněmovny v Praze.

„Jedná se o jednu z nejvýznamnějších sportovních akcí u nás, je to závod s obrovskou historií. Mám z toho obrovskou radost, je to velmi významná zpráva pro český automobilový sport i sport obecně,“ pravil místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO), který podobně jako v předchozích letech nad akcí převzal záštitu.

Pokračování v ERC není překvapivá zpráva, spíš upevnění dlouhá léta oboustranně fungujícího partnerství.

Barum Czech Rally Zlín 15. až 17. srpna 2025

Vždyť „Barumka“ je součástí kontinentálního mistrovství už dvaačtyřicet let, poprvé se o evropské body jela už v roce 1984! „Jsme nesmírně potěšení, že s námi promotér pokračuje ve spolupráci,“ reagoval Regner.

Celkově se letos v létě uskuteční už její 54. ročník. Pro tuzemské jezdce platí za jakousi závodnickou „Mekku“, považují ji za vrchol a snad každý si ji toužebně přeje vyhrát. Ze zahraničního pohledu si získala uznání za propracovanou organizaci, jedinečnou diváckou atmosféru a náročnost i nevyzpytatelnost rychlostních zkoušek.

Fanoušci na městské rychlostní zkoušce v rámci 53. Barum Czech rallye Zlín. Na snímku posádka Josef a Jaroslav Urbanovi s vozem Škoda 130 LR.

Vedle toho, že je Barum Czech Rally Zlín součástí ERC, samozřejmě patří i do českého mistrovství, a to s sebou přináší mnohdy zajímavý náboj – absolutním vítězem se v evropské konkurenci může stát i místní jezdec, což se děje posledních dvanáct let. Jedenáctkrát za sebou vládl Jan Kopecký, minule ho sesadil Dominik Stříteský.

Neméně podstatný je rovněž přínos akce pro region i českou ekonomiku.

„Do Zlína jezdí velmi početné a kvalitní startovní pole. To láká desetitisíce diváků, kteří musí cestovat vozem, musí někde jíst a někde spát. Z toho pohledu je nová smlouva důležitá nejen pro nás, ale pro Zlín a Zlínský kraj, potažmo pro Česko,“ uvedl ředitel závodu Jan Regner. Do veřejných rozpočtů jdou příjmy ve výši 42 milionů korun, rozpočet akce se pohybuje kolem 35 milionů.

Zlínská rallye získala i nového hlavního partnera Orlen Unipetrol, jehož na mediálním setkání zastupoval Martin Prokop, mj. s pátým místem nejúspěšnější Čech na Dakaru v kategorii automobilů a juniorský mistr světa v rallye za rok 2009. Jeho vůz Škoda Fabia RS Rally2 figuruje i na propagačních materiálech, závodník však zatím netuší, v jaké roli se v létě na akci objeví.

„Několikrát jsem si na Barumku z mistrovství světa odskočil a pokusil se ji vyhrát, to se mi zatím nepovedlo, takže máme nevyřízené účty,“ pousmál se Prokop. „Už jako pro malého kluka pro mě byla vrcholem, když jsme se na ni s tátou chodili dívat. Poslední roky jsem ji navštěvoval jako divák a je to paráda, opravdu zážitek.“

Do Česka v minulých letech díky Středoevropské rallye, jež se koná současně také na rakouském a německém území, zavítal i světový seriál WRC, který pro organizátory tradiční zlínské akce zůstává nenaplněným snem. Zatím?

„Mistrovství světa je pomyslným vrcholem pořadatelství. Česko by si zasloužilo plnohodnotný závod, ať už by to bylo u nás, nebo kdekoliv jinde. Neskrýváme, že jsme po tom jednu dobu pokukovali velmi aktivně, nicméně jsme rádi, jak to je – jede se Středoevropská rallye a my máme své místo jisté v mistrovství Evropy,“ poznamenal ředitel Regner.

„Ale samozřejmě bychom si to přáli a s promotérem jsme se bavili, že bychom si top jednou chtěli vyzkoušet. Hlavně tady pro předsedu,“ kývl směrem k tátovi Miloslavovi, který ze uplynulých třiapadesáti ročníků zažil rovných padesát.

Tak třeba za pár let...