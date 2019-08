Patnáctý start na Barum Rally. I tak nemůžu nic podcenit, ví Kopecký

„Na Barumku se moc těšíme, ale to se týká všech českých jezdců. Je to největší závod, má největší konkurenci, je nejsledovanější,“ podotkl Kopecký, kterého naviguje Pavel Dresler.

Popáté usednou do vylepšené verze Škody Fabie R5 Evo, s níž vyhráli jednou – v Českém Krumlově. Na Bohemii i na světových rally v Portugalsku a na Sardinii dojeli druzí za týmovým kolegou Rovanperäm.

Na Barum rally startujete popatnácté, takže ji velmi dobře znáte. Může vás vůbec něčím překvapit?

Každý rok může překvapit něčím jiným, něčím novým. Člověk nesmí podcenit vůbec nic, i když to tady zná. Nemůžete si myslet, že vypustíte nějaký detail. Doplatili byste na to.

Takže příprava je stejná, ať se jedná o první, či patnáctý start?

Přesně tak.

Jak změnil vaši přípravu nový termín? Zatímco v minulosti jste vždycky startoval na světové Německé rally a pak zamířil do Zlína, letos je pořadí opačné.

Bude to hektičtější. Oficiální test na Barumce je vždy v úterý, zatímco v Německu už v pondělí. To znamená, že hned po Barumce se musíme stěhovat do Německa.

Rovnou z cílové rampy?

Záleží, jak skončíme. (úsměv) Hned po formalitách se pojedeme osprchovat a pak budeme pokračovat do Prahy na letiště. Žádný volný den doma tentokrát nebude.

Vadí vám to moc?

Nedá se nic dělat. V minulosti jsem už něco podobného stejně zažil, když se mistrovství světa jelo na Korsice a hned další týden ve Španělsku.

V letošní startovní listině Barum rally chybí světová hvězda typu Daniho Sorda. Jak vnímáte konkurenci?

Škoda termínu, všichni se budou soustředit na svět. Kdyby to bylo jako vždycky, nejprve Německo a pak Barumka, třeba by někdo přijel. Ale těžko říct, neznám plány ostatních týmů. Ale i tak si myslím, že evropské pole je široké a pestré. Máme se na co těšit, konkurence je veliká.

Váš největší soupeř z posledních ročníků Alexej Lukjaňuk tvrdí, že místo souboje s vámi se soustředí na zisk bodů do mistrovství Evropy. Čekáte, že to opravdu dodrží?

Všichni ho moc dobře známe. On tak docela často mluví, a když má šanci, bojuje jako lev. Já bych mohl říct, že se budu soustředit na český mistrák, takže jsme na tom podobně.

Kromě vítězství na Barumce vám jde také o český titul, který zatím nemáte jistý. Ovlivní to vaši jízdu?

Ne. V Česku mám hodně odjetého, takže se budeme snažit jet tak, abychom vyhráli celou Barumku. Tomu přizpůsobíme naši rychlost. Dáme tomu všechno, ale když se něco pokazí, tak se to pokazí. Život poběží dál.

Vaším největším soupeřem v mistrovství republiky je Filip Mareš, který teprve druhým rokem řídí model R5. Překvapilo vás to?

Spíš jsem víc čekal od Vency Pecha. Filip má vzestupnou tendenci, ukazuje to v každém závodě. Uvidíme, jak si povede na Barumce.

Také on tvrdí, že se bude soustředit především na evropské body...

To všichni můžou sedět doma. (smích)

Popáté osedláte novou evoluci Škody Fabie R5. Jak jste si na ni zvykl?

Nedá se říct, že bych si nějakým způsobem zvykal. Spíš jde o to, abychom vyladili detaily. Staré auto na začátku fungovalo nějak a ke konci své éry úplně jinak. Podobné je to s novým autem. Základ je velice slušný, což dokazuje svými výsledky. Ale v určitých partiích není stoprocentní, jak bychom si to představovali.

Můžete být konkrétnější?

To jsou interní věci. Spíš je to o malých věcech. Celkově auto funguje dobře, všechno je to fajn.

Pokud jde o ovládání a celkový pocit z jízdy, cítíte tam rozdíl?

Snažili jsme se, aby to bylo jednodušší, což je. Na starém autě jsme se snažili najít veškeré malé detaily, které nebyly podle našich představ, a ty jsme udělali na novém autě. Věřím, že se to povedlo.