Stříteský chce opět uchvátit Zlín. Na Barum Rally čeká ještě větší konkurenci

Všechny novinky ustoupí maximálnímu soustředění a touze navázat na loňský nezapomenutelný triumf. „Proti loňsku nezůstalo vůbec nic, přesto chci zase uspět,“ netají se 25letý Stříteský.
Jak na své loňské vítězství vzpomínáte?
Vyhrát ve Zlíně je snové. Jsme Zlíňáci a všichni víme, co to znamená. Stačí si vzpomenout, jaké to bylo, když tu vyhrával Roman Kresta. Pro nás to znamenalo hodně. Bereme to jako vrchol. Následný domácí titul řadíme o trošku níž, byť to taky bylo super. Barumka pro nás byla vrcholem loňské sezony.
Pocítil jste to i v běžném životě?
Jo. Obzvlášť ve Zlíně, který Barumkou žije, je člověk známější tváří. Lidi na ulici ho poznávají. Když jdete venku a někdo se na vás dívá, tak nevíte, jestli jste špinavý, nebo vás poznal. (úsměv) V tom je největší rozdíl. Určitě to nikdo nemyslí špatně. Věřím, že to narostlo do pozitivních nálad.
Silná byla i mediální odezva, že?
To přišlo až s titulem. Po posledním závodě v Pačejově následovaly tři týdny ježdění z televize do televize, ze studia do studia. To bylo náročnější a pro nás neznámé, protože předtím sezona normálně skončila a řešilo se, co bude dál. Teď se všichni chytli toho, že jsme titul získali po Honzovi Kopeckém a přerušili jeho sérii. Takže zhruba měsíc byl hodně náročný.
A ovlivnilo to nějakým způsobem letošní sezonu?
To ani ne. Pokud ano, tak spíš pozitivně. Když jsme přišli za našimi partnery, že bychom chtěli jít dál, do Evropy, dávalo jim to smysl. Nebylo to tak, že se doma něco nepovedlo a my kvůli tomu chtěli jít jinam. Byli naší myšlence nakloněni, za což jim patří dík.
Letošní sezona, v níž je vaší prioritou mistrovství Evropy, nejde podle představ. Zlepšení přišlo až o prázdninách, kdy jste dojel desátý v Římě a třetí doma na Bohemii. Čím to je?
Těžko říct. Všichni víme, že ne vždycky je to váš den. Někdy se to prostě nesejde. Loňská sezona byla snová, všechno šlo jak na drátkách. Letos se úvod nevydařil, nicméně povedl se nám Řím i Bohemka. Doufám, že se to v tomto duchu ponese i nadále a naše výkony budou mít stoupající tendenci.
Český mistr v rallye chce pokořit Evropu. Je to mnohem větší výzva, říká Stříteský
V sezoně jste vystřídal už tři spolujezdce. Začal jste se Slovákem Igorem Bacigálem, kterého v Římě nahradil Ondřej Krajča. Na Bohemii vedle vás usedl Ladislav Kučera, s nímž pojedete i ve Zlíně. Je hodně nepříjemné často měnit kolegu?
Není. S Ondrou i Ladikem jsem několikrát jel, pro mě to bylo v tu chvíli ideální řešení. Igor nemohl, věděl jsem, kam sáhnout. Ondra mohl na Řím, Ladik na Bohemku a teď na Barumku. Nebylo to složité.
Jak to bude dál?
Máme to vyřešené po Barumku. Co bude po ní, to nevím. Igor nemohl zdravotně. Teď jsme se dohodli, že to nebudeme lámat přes koleno, že budu pokračovat s Ladikem. Po Barumce uvidíme. Nemůžu říct, s kým pojedu nebo ne, protože to nevím.
Pomohla vám změna spolujezdce v Římě?
Tam mi spíš pomohlo, že jsme víc pracovali na rozpise. Byl to stejně náročný závod jako na úvod Sierra Morena ve Španělsku. Věděl jsem, na čem stavět, co se týče rozpisu, charakteru a jízdní stopy. A v Římě se to projevilo.
Jakého spolujezdce vůbec vedle sebe potřebujete?
Spíš kliďase a pohodáře, který umí odlehčit atmosféru. Parťáka do nepohody. Ale tak to máme všichni, protože v autě je člověk pořád ve stresu, musí řešit různé situace a nepotřebuje někoho, kdo se hned zhroutí. To by na výkonu bylo vidět.
Jak bude těžké obhájit vítězství na Barum rally?
Hodně. Jak jsem viděl startovku, tak si myslím, že to možná bude ještě složitější než loni. Není to úplně moje sezona jako loni, čímž se nechci vymlouvat, nicméně uvidíme, jaké se nám podaří nasadit tempo. Počasí by asi mělo být stálé, ale víme, jak to bývá na Barumce. Ve čtvrtek předpověď ukazuje, že nebude pršet, a pak to stejně někde spadne. To bude taky otázkou. Nicméně rychlých kluků je tam hodně a český mistrák je letos obzvlášť nabitý. Do toho pár Evropanů. Myslím si, že konkurence je větší než loni.
Po české obhajobě jsme neprahli. Stříteský o „výměně manželek“ i náhubku od FIA
Kvůli obhajobě budete pod větším tlakem než obvykle, že?
Určitě. Nebude to nic lehkého. Ale dosadil jsem se do té role sám. (úsměv) Je potřeba se od ní oprostit, udržet si hranice, aby si to člověk nepřipustil k tělu a nepromítlo se to do výsledku.
Chybu na Barumce lze udělat velice snadno, že?
To vím moc dobře.
Co podle vás bude klíčovým faktorem?
Bude to rozhodně o tempu. Když bude sucho, bude snazší na výběr pneumatik, ale o to rychleji se pojede. Všichni budou moc jet na tvrdých gumách a budou moct tahat. Nebude to kompromis mezi něčím. Ale jak jsme viděli na Bohemce, i když prší, jede se strašně rychle.