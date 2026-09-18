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Stříteský, Březík nebo Mareš: O titulu mistra rozhodne až poslední závod

Tomáš Železník
  10:49
Na žádné spekulace ani taktizování není prostor. Kdo vyhraje, ten získá titul. Takhle jednoduše vypadá situace před závěrečným kláním mistrovství republiky v automobilových soutěžích, které se pojede v sobotu a neděli v západočeském Pačejově.

O titul si to rozdají tři piloti, z toho dva jsou z východu Moravy – Dominik Stříteský a Adam Březík. Ovšem v nejlepší pozici je ten třetí - Filip Mareš z Mladé Boleslavi, který po pěti podnicích ze šesti vede průběžnou tabulku.

„Bude to skvělé vyvrcholení šampionátu,“ nepochybuje Mareš, jenž ovládl úvodní rally sezony na Šumavě. „Rozhodne se na trati a tak to má být.“

Za takovou situaci je nejvíce vděčný Stříteský, který vyhrál tři soutěže z úvodních čtyř, ale pak musel vynechat Barum Czech Rally Zlín. Při havárii na evropské soutěži v Polsku si narazil obratel, takže lékaři mu nasadili ochrannou ortézu a naordinovali klid.

Nyní už je v pořádku a připravený, což potvrdil nedávným vítězstvím ve sprintu ve Vyškově. „Jsme rádi, že se soutěže v Pačejově můžeme zúčastnit. Že je to s námi, a ne bez nás,“ vydechl si Stříteský.

Březík starší: Adam jel, jako by vezl rohlíky. K triumfu na Barum rally pomohl i Kresta

„Je fajn, že Dominik je zpátky. Jeho návrat dodá závěru sezony správné koření,“ poznamenal Březík, který se svým rivalem, ale zároveň kamarádem ve středu společně testoval.

Jak je na tom Stříteský po zdravotní stránce?

„Jsme v pořádku,“ hlásí i za svého spolujezdce Ondřeje Krajču, který se rovněž zranil. „Jsem velmi rád, že se to povedlo v tak krátké době. A velké díky patří všem, co nám k tomu pomohli – od lékařů přes podporu rodiny, týmu a všech.

Březík vyrazil na západ Čech povzbuzen vítězstvím na Barumce. Triumfem na nejprestižnější domácí soutěži si splnil dětský sen.

„Po soutěži to bylo veliké, pak jsem jel na dovolenou a po ní se začal připravovat na Pačejov,“ hlásí Březík, kterého v autě doplňuje Zdeněk Bělák.

Ze všech tří rivalů má největší zkušenosti s pačejovskými tratěmi Mareš. Společně s navigátorem Radovanem Buchou své poslední čtyři účasti proměnili ve čtvery stupně vítězů. Naopak Březík tam startoval jen předloni, kdy se mu tam nevedlo.

Kroutil hlavou a nechápal. Březík na Barum rally prožil zadostiučinění: Nepopsatelné!

„Může to být handicap,“ uvědomuje si. „Přece jenom dneska jsou závody o znalosti trati. Ve chvíli, kdy je známe, jedeme všichni plus minus stejně, a je jedno kde. Studiu trati jsem věnoval hodně času, snad to k něčemu bude.

Letošní šampionát je neuvěřitelně vyrovnaný, přední jezdci se spíš než o sekundy přetahují o desetiny. Dá se předpokládat, že vrchol sezony bude stejný. „Pojede se stejně jako na ostatních závodech,“ nepochybuje Březík.

Do souboje se pochopitelně můžou přidat i další závodníci, hlavně jedenáctinásobný šampion Jan Kopecký, který už letos šanci na titul ztratil. V případě jeho celkového triumfu (nebo kohokoliv jiného) by nastoupila matematika, protože nejhorší výsledek se škrtá. Propočty se ale žádný z favoritů nechce před startem zabývat.

Jaké to je být mistrem republiky, zná z trojice kandidátů jediný. Stříteský slavil předloni. „Adam ani Filip ještě titul nemají, takže jejich motivace může být větší. Ale pořád jsme v boji tři,“ podotkl Stříteský.

Vedle souboje jednotlivců je to zároveň souboj dvou automobilek. Stříteský s Březíkem pilotují Škodu Fabii RS Rally2, zatímco Mareš řídí Toyotu GR Yaris Rally2. Pokud by předčil českého konkurenta na jeho domácích tratích, slavilo by se i v Japonsku. „Uděláme všechno pro to, aby Toyota byla co nejvýš,“ řekl Mareš.

To samé ale platí i pro jeho rivaly. Jasno bude v neděli po 13. hodině.

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