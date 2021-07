Bouřka autokrosový závod v Pace neohrozila, jede se

Fejfarův tým vyhrál v Litvě On sám zatím nejezdí, když stále pracuje na závodním speciálu do kategorie Super Buggy. Václav Fejfar se i tak radoval v litevském městečku Vilkyciai z vítězství v druhém závodě seriálu mistrovství Evropy autokrosařů. Pro Fejfarův tým ho totiž vybojoval v kategorii „plechovek“ Petr Šimurda, jenž závodí právě za tým z Lužan. Po neúspěšném vystoupení v Lotyšsku, kde Šimurdovi hned v první jízdě odešel motor, si tentokrát dokonale spravil chuť. V Litvě neměl konkurenci. „Moc děkuji všem, kteří nám pomohli a podíleli se na opravení motoru. Vůz pak díky týmu fungoval podle představ. Věřím, že z vítězství mají stejnou radost jako já,“ okomentoval svůj premiérový úspěch Šimurda. Spokojený byl samozřejmě i zkušený matador Václav Fejfar, který byl v Pobaltí během obou závodů seriálu mistrovství Evropy. Druhý skončil v kategorii Touring Autocross další Čech Lukáš Červený. Solidní čtvrté místo si do statistik zapsal Pavel Vávra. Ve výborném světle se Vilkyciai ukázal další závodník z Jičínska. Mladík Jakub Novotný, jenž před sezonou přestoupil z kategorie Junior Buggy do silnější a prestižnější Buggy 1600, se ve svém druhém závodě v této kubatuře zaskvěl druhým místem. „Skončili jsme druzí, což je pro nás obrovský úspěch! Nová kategorie, druhý závod a bedna je naše,“ neskrýval nadšení mladý talent z Jičína. Kvalitní výkon předvedl i novopacký pilot Filip Hartman, jenž dojel na pátém místě. V královské třídě Super Buggy se z českých závodníků nejvíce dařilo Jakubu Kubíčkovi, který si v nabité konkurenci dojel pro třetí místo. Stejné umístění mu patří i v průběžném pořadí seriálu mistrovství Evropy. Ten bude pokračovat 17. a 18. července ve Francii.