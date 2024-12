Autoklub má další potíže s dotacemi, bude muset vrátit 11 milionů

„Důvodem požadovaného vrácení částky je skutečnost, že příjemce dotace porušil podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta. Jedná se o čtyři kontrolní zjištění: nedodržení rozpočtu, neefektivní používání finančních prostředků, vedení účetnictví a časově nezpůsobilý náklad,“ řekla Panovská.

Vedení Autoklubu se bude bránit. „V tuto chvíli jsme teprve byli seznámeni s kontrolním nálezem NSA obsahujícím zjištění jeho kontrolního orgánu, se kterými nesouhlasíme a hodláme je rozporovat,“ reagoval mluvčí Autoklubu Bohumil Pácl.

Podle něj se jedná o nedorozumění. „Vznikly nejasnosti s ohledem na skutečnost, že jsme rozhodnutí o dotaci i samotné dotační prostředky obdrželi až týdny poté, co akce již proběhla. To vedlo ke zjevným nedorozuměním na straně poskytovatele dotace,“ reagoval Pácl. Lhůta pro zaplacení je do 18. prosince.

Pro Autoklub je to letos již druhá sankce od NSA. Dubnovou ve výši zhruba 1,9 milionu zaplatil, tehdy podle Radiožurnálu veřejné peníze za rok 2022 neoprávněně použil na nákup letenek, pronájem aut nebo právní služby.

Autoklub se mimo jiné organizačně podílí na soutěži mistrovství světa Středoevropské rallye v Česku, na závodu MS superbiků v Mostu a inicioval i návrat Velké ceny silničních motocyklů do Brna.