Vlastnit mostecký autodrom s miliardářem Staňkem? Autoklub ČR záměr schválil

„Se záměrem za námi přišel Roman Staněk s tím, že plánuje sám koupit Autodrom Most a chtěl by, aby do toho poté Autoklub majetkově vstoupil,“ řekl Šťovíček. Staněk je otcem nejúspěšnějšího českého formulového jezdce současnosti, jehož kariéru intenzivně podporuje.
„V Mostě by rád rozvíjel zázemí pro motorsport. Chtěl by zde založit talentovou akademii, jak v autech, do které by se zapojil jeho syn, tak v motorkách, kde by se zapojil Filip Salač,“ doplnil Šťovíček. Salač je jediným českým účastníkem mistrovství světa silničních motocyklů.
|
Autodrom Most chce miliardář Staněk, s ním i Autoklub. Majitel je překvapený
Ve společném podniku má AČR získat podíl 35 procent a vloží do něj nemovitost v Opletalově ulici. „Pan Staněk si naši budovu oblíbil. Je tady už asi rok v nájmu a má zájem sem přestěhovat celou firmu, což by byly tři patra, které máme k dispozici a sami je nevyužíváme. Dohoda je taková, že nám zůstane zachováno historické jádro domu, což je přízemí, sál a prostory sekretariátu ve druhém patře,“ popsal prezident AČR plán, který delegáti valné hromady schválili.
Podle Šťovíčka získá AČR majetkovým vstupem do autodromu velké možnosti. „Vše nám zapadá do sebe. Věřím, že to je obrovský posun, protože Autoklub nikdy nevlastnil okruh, nevlastnil takhle obrovské závodiště s potenciálem pro další rozvoj. Můžeme zde vybudovat například rallyekrosovou dráhu a ucházet se o závody mistrovství Evropy nebo mistrovství světa. Nebo tam můžeme vybudovat kartingovou dráhu, kde můžou jezdit minibiky. A samozřejmě všechno chceme navázat na talentové akademie,“ řekl Šťovíček.
Kvůli chystané dohodě s RIQ Investments čelil Autoklub v médiích kritice, že se jedná o snahu připravit organizaci o lukrativní nemovitost.
„Samozřejmě, že jsme debatovali i o tomhle, na valné hromadě padly i tyhle otázky. Podle nás je to standardní transakce. Není to prodej domu, ale je to výměna podílů. A já jsem toho názoru, že pro Autoklub je to velice výhodná výměna,“ podotkl Šťovíček. Podle Staňkových odhadů má mostecký autodrom hodnotu až jedné miliardy korun, dům v Opletalově ulici podle Šťovíčka asi 300 milionů.
Součástí smlouvy mezi AČR a RIQ Investments prý budou mechanismy, které zabrání „ředění kapitálu“ a každé rozhodnutí bude podléhat souhlasu obou partnerů. „Máme připravený systém nejrůznějších záruk a pojistek, což je v těchhle transakcích běžné. Aby jeden partner bez druhého nemohl udělat nic,“ řekl Šťovíček s tím, že bude právně ošetřena i varianta, kdyby některá ze stran chtěla ze společnosti vystoupit.
|
Autodrom Most každoročně hostí závody mistrovství světa superbiků, evropský šampionát tahačů a kontinentální seriál NASCAR. Součástí areálu je i výcvikový polygon. Zajíček vlastní autodrom od roku 2014. Staněk by jej podle informací, které v pátek uvedl na valné hromadě, měl koupit příští měsíc.
Zajíček v rozhovoru s novináři tento týden uvedl, že jej informace o plánech Autoklubu ČR o majetkovém vstupu do autodromu překvapily. Přiznal ale, že o prodeji areálu již delší dobu jedná.
„Bez ohledu na průběh a výstupy páteční valné hromady se pro Autodrom Most aktuálně nic nemění. Jednání o případném vstupu investora do společnosti nadále probíhají a v tuto chvíli jsou vedena výhradně se společností RIQ Investments. Žádná finální dohoda zatím uzavřena nebyla. Další kroky nebudeme v této fázi komentovat,“ uvedl PR manažer autodromu Radek Laube pro ČTK.