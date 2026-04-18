Vlastnit mostecký autodrom s miliardářem Staňkem? Autoklub ČR záměr schválil

Autor: ,
  9:57
Valná hromada Autoklubu České republiky (AČR) v pátek schválila záměr vytvořit společný podnik s investiční skupinou RIQ Investments miliardáře Romana Staňka staršího, do které motoristická autorita vloží svůj dům v Opletalově ulici v Praze a Staněk Autodrom Most, který plánuje v brzké době koupit od Josefa Zajíčka. Autoklub o tom informoval v tiskové zprávě a prezident spolku Jan Šťovíček to řekl ČTK.
Autodrom Most

Autodrom Most | foto: Petr Bílek, MF DNES

17 fotografií

„Se záměrem za námi přišel Roman Staněk s tím, že plánuje sám koupit Autodrom Most a chtěl by, aby do toho poté Autoklub majetkově vstoupil,“ řekl Šťovíček. Staněk je otcem nejúspěšnějšího českého formulového jezdce současnosti, jehož kariéru intenzivně podporuje.

„V Mostě by rád rozvíjel zázemí pro motorsport. Chtěl by zde založit talentovou akademii, jak v autech, do které by se zapojil jeho syn, tak v motorkách, kde by se zapojil Filip Salač,“ doplnil Šťovíček. Salač je jediným českým účastníkem mistrovství světa silničních motocyklů.

Autodrom Most chce miliardář Staněk, s ním i Autoklub. Majitel je překvapený

Ve společném podniku má AČR získat podíl 35 procent a vloží do něj nemovitost v Opletalově ulici. „Pan Staněk si naši budovu oblíbil. Je tady už asi rok v nájmu a má zájem sem přestěhovat celou firmu, což by byly tři patra, které máme k dispozici a sami je nevyužíváme. Dohoda je taková, že nám zůstane zachováno historické jádro domu, což je přízemí, sál a prostory sekretariátu ve druhém patře,“ popsal prezident AČR plán, který delegáti valné hromady schválili.

Podle Šťovíčka získá AČR majetkovým vstupem do autodromu velké možnosti. „Vše nám zapadá do sebe. Věřím, že to je obrovský posun, protože Autoklub nikdy nevlastnil okruh, nevlastnil takhle obrovské závodiště s potenciálem pro další rozvoj. Můžeme zde vybudovat například rallyekrosovou dráhu a ucházet se o závody mistrovství Evropy nebo mistrovství světa. Nebo tam můžeme vybudovat kartingovou dráhu, kde můžou jezdit minibiky. A samozřejmě všechno chceme navázat na talentové akademie,“ řekl Šťovíček.

MS ve vytrvalostním závodu na mosteckém autodromu.Český tým ve složení Filip...
Domácí Adam Lacko v závodě trucků na mosteckém Autodromu

Kvůli chystané dohodě s RIQ Investments čelil Autoklub v médiích kritice, že se jedná o snahu připravit organizaci o lukrativní nemovitost.

„Samozřejmě, že jsme debatovali i o tomhle, na valné hromadě padly i tyhle otázky. Podle nás je to standardní transakce. Není to prodej domu, ale je to výměna podílů. A já jsem toho názoru, že pro Autoklub je to velice výhodná výměna,“ podotkl Šťovíček. Podle Staňkových odhadů má mostecký autodrom hodnotu až jedné miliardy korun, dům v Opletalově ulici podle Šťovíčka asi 300 milionů.

Součástí smlouvy mezi AČR a RIQ Investments prý budou mechanismy, které zabrání „ředění kapitálu“ a každé rozhodnutí bude podléhat souhlasu obou partnerů. „Máme připravený systém nejrůznějších záruk a pojistek, což je v těchhle transakcích běžné. Aby jeden partner bez druhého nemohl udělat nic,“ řekl Šťovíček s tím, že bude právně ošetřena i varianta, kdyby některá ze stran chtěla ze společnosti vystoupit.

Hlučíte, odmítl soud snahu autodromu zastavit exekuci. Okruh asi změní majitele

Autodrom Most každoročně hostí závody mistrovství světa superbiků, evropský šampionát tahačů a kontinentální seriál NASCAR. Součástí areálu je i výcvikový polygon. Zajíček vlastní autodrom od roku 2014. Staněk by jej podle informací, které v pátek uvedl na valné hromadě, měl koupit příští měsíc.

Zajíček v rozhovoru s novináři tento týden uvedl, že jej informace o plánech Autoklubu ČR o majetkovém vstupu do autodromu překvapily. Přiznal ale, že o prodeji areálu již delší dobu jedná.

„Bez ohledu na průběh a výstupy páteční valné hromady se pro Autodrom Most aktuálně nic nemění. Jednání o případném vstupu investora do společnosti nadále probíhají a v tuto chvíli jsou vedena výhradně se společností RIQ Investments. Žádná finální dohoda zatím uzavřena nebyla. Další kroky nebudeme v této fázi komentovat,“ uvedl PR manažer autodromu Radek Laube pro ČTK.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Aritma vs. Dukla BFotbal - 24. kolo - 18. 4. 2026:Aritma vs. Dukla B //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 1.80
  • 3.57
  • 3.00
Neratovice vs. Teplice BFotbal - 24. kolo - 18. 4. 2026:Neratovice vs. Teplice B //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 14.00
  • 7.20
  • 1.14
Chrudim vs. VlašimFotbal - 24. kolo - 18. 4. 2026:Chrudim vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.50
  • 3.00
  • 3.00
Velké Hamry vs. Most/SoušFotbal - 24. kolo - 18. 4. 2026:Velké Hamry vs. Most/Souš //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.90
  • 3.20
  • 2.30
Č. Budějovice B vs. KladnoFotbal - 24. kolo - 18. 4. 2026:Č. Budějovice B vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 4.11
  • 3.96
  • 1.50
Brentford vs. FulhamFotbal - 33. kolo - 18. 4. 2026:Brentford vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
18. 4. 13:30
  • 2.11
  • 3.76
  • 3.47
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Shiffrinová se pochlubila novým kamarádem. Je jím krasobruslařská hvězda

Mikaela Shiffrinová se na sociálních sítích pochlubila novým přátelstvím s...

Mikaela Shiffrinová se s fanoušky na sociálních sítích podělila o nové přátelství. Americká lyžařská hvězda prostřednictvím Instagramu naznačila, že si našla blízkého kamaráda, a nejde o nikoho...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volné dny po náročné sezoně?

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volno po sezoně?

Od konce biatlonové sezony uplynul téměř měsíc a většina závodnic Světového poháru si po náročném programu dopřává zasloužené volno, než se znovu naplno pustí do přípravy na další ročník. Některé...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

Pogačar se šetří a cesta pro Evenepoela je volná. Nebo připraví Amstel další šok?

Remco Evenepoel táhne skupinku do stoupání na Amstel Gold Race, vedle něj jde...

Jarní cyklistická sezona se žene kupředu a kostkové klasiky střídají ty ardenské. Už v neděli peloton absolvuje 60. ročník Amstel Gold Race, jehož papírově největším favoritem je jednoznačně Remco...

17. dubna 2026  16:01,  aktualizováno  18. 4. 10:18

Vlastnit mostecký autodrom s miliardářem Staňkem? Autoklub ČR záměr schválil

Hosteska na mosteckém autodromu při závodech NASCAR.

Valná hromada Autoklubu České republiky (AČR) v pátek schválila záměr vytvořit společný podnik s investiční skupinou RIQ Investments miliardáře Romana Staňka staršího, do které motoristická autorita...

18. dubna 2026  9:57

Jihlavský Lhoták podusil Litvínov: Rozdíl je minimální. Baráž? Nespravedlivá

Útočník Jihlavy Lukáš Lhoták

V půlce ledna narukoval do jihlavské Dukly po letech strávených ve Švýcarsku, od té doby hokejový útočník Lukáš Lhoták pálí jako u Verdunu: sedm gólů ještě v základní části první ligy, sedm v play...

18. dubna 2026  9:43

Orlando v NBA postoupilo z předkola, Phoenix vyzve v play off loňského mistra

Paolo Banchero z Orlanda se tlačí do zakončení v předkole proti Charlotte.

Basketbalisté Orlanda a Phoenixu uspěli v předkole a zajistili si místo v play off NBA. Hráči Magic si doma poradili 121:90 s Charlotte a Suns vyhráli 111:96 nad Golden State. V úvodním kole Orlando...

18. dubna 2026  9:19

Olomoucký volejbal v krizi, klub prý dluží peníze. Skončí? Nemusel by získat licenci

Kapitánka olomouckých volejbalistek Simona Bajusz se raduje z uhraného bodu.

Byla to velká sláva, když volejbalistky Olomouce loni postoupily do extraligového finále. Ačkoliv nakonec podlehly Prostějovu, měly důvod k oslavám. Vždyť po šesti letech získaly medaili. Teď se ale...

18. dubna 2026

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

18. dubna 2026  8:47

Rulík dál mění nominaci před MS, povolal dva světové šampiony a jednoho sparťana

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění nominaci na tréninkový kemp. Na jaké hráče ukázal? A co...

18. dubna 2026  8:34

Prokletí Gauffové zlomeno. Konečně, konečně jsem ji porazila, zářila Muchová

Tenistka Karolína Muchová děkuje fanouškům po skalpu Gauffové.

Ještě před třemi týdny utržila Karolína Muchová od Coco Gauffové výprask dvakrát 1:6. V semifinále v Miami proti americké tenistce zapsala už šestou porážku v řadě, během nichž navíc získala jediný...

18. dubna 2026  8:12

Bostonu nestačila trefa Pejšové, v souboji nejlepších týmů PWHL uspěl Montreal

Daniela Pejšová během zápasu Bostonu v zámořské PWHL.

Česká hokejistka Daniela Pejšová se střelecky prosadila v souboji dvou nejlepších týmů zámořské soutěže PWHL. Boston však nedotáhl obrat ve skóre a nakonec na ledě Montrealu prohrál 2:3 v prodloužení.

18. dubna 2026  8:08

Sigma poprvé pod Hapalem: Jsem trochu nervózní. Slovácko? Chceme diktovat hru

Nový trenér Sigmy Pavel Hapal. „Jde o dočasné řešní," řekl.

Fotbalisté Olomouce se v neděli (13.00) pokusí ukončit sérii tří ligových zápasů v řadě bez výhry. V domácím zápase proti Slovácku u toho poprvé bude přímo na lavičce nový dočasný trenér Pavel Hapal,...

18. dubna 2026

Číčo, vítej! Chrudimský talent se ukázal v Ústí, co ví o sázkařském maléru?

FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga. Adam Čičovský, dříve hráč...

Mluvilo se o něm jako o zázračném dítěti ústeckého fotbalu. Druhou ligu okusil Adam Čičovský už v 17 letech, ve dvaceti nakoukl do nejvyšší soutěže v teplickém dresu. Když ho pak loni v létě...

18. dubna 2026

Neokoukaný trenér ve finále. Žabka změnil Třinec, čím se liší od Varadi a Motáka?

Premium
Třinecký trenér Boris Žabka během zápasu semifinále play off proti Karlovým...

Všímáte si toho také? Zase zůstávají tak trochu v ústraní. Pardubice a Sparta strhávaly reflektory na sebe, po vypjaté sedmidílné sérii padala z obou stran slova o předčasném finále. Minulost ale...

18. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.