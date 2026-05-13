„Kamil mi mnohokrát pomohl a jsem mu za všechno hodně vděčný. Rád bych teď pomohl tomu nejcennějšímu, co tady má – jeho rodině. Budu závodit v jeho ikonickém designu a pojedu pro něj. Helma bude po víkendu vydražena a celý výtěžek aukce dostane Kamilova rodina,“ uvedl König, který se do šampionátu vrátil ve třídě Supersportů s motocyklem Triumph.
Holán s mosteckým okruhem dlouhodobě spolupracoval – působil jako hlavní tvář motoškoly Hefty 74 a také byl součástí doprovodného programu mistrovství světa superbiků. Při letošním ročníku měl zastávat roli hlavního kouče zážitkového programu pro fanoušky, motorkáře a partnery Ride Like a Pro.
Se souhlasem rodiny a blízkých páteční jízda proběhne jako symbolická vzpomínka. Místo jezdce z Vysočiny ji povede jeho přítel, bývalý závodník a šéf týmu Panattoni BGR Smrž Racing Jakub Smrž na Holánově motorce z Daytony 200. Společně s ním se jízdy zúčastní také Holánův kolega z motoškoly Karel Brandtner.
„Kamil pro mě v posledním roce nebyl jen kolega ze závodního prostředí. Byl člověk, o kterého jsem se mohl opřít, když bylo opravdu těžko. Měl velký podíl na tom, že jsem našel sílu pokračovat a hledat řešení i ve chvílích, kdy se zdálo, že žádné není,“ svěřil se Smrž. „Vést v Mostě jízdu, kterou měl vést on, pro mě bude velmi osobní a silný moment. Beru to jako způsob, jak mu poděkovat a vzdát mu úctu. Pojedu pro Kamila.“
V sobotu po skončení hlavního závodního programu bude na cílové rovince vystaven právě Holánův stroj, s nímž v roce 2023 závodil na legendárním závodě Daytona 200. Fanoušci si budou moci projít celou cílovou rovinku a osobně se s ním rozloučit. Součástí bude také krátká společná vzpomínka.
„Jeho ztráta hluboce zasáhla celou českou motocyklovou komunitu i všechny, kdo s ním na Autodromu Most spolupracovali. Kamil byl respektovaný pro své závodní úspěchy a profesionální přístup – a stejně tak oblíbený pro svou přátelskou a otevřenou povahu a pozitivní energii, kterou dokázal strhnout lidi kolem sebe,“ napsalo vedení okruhu. „Autodrom Most vyjadřuje upřímnou soustrast Kamilově rodině a všem, kteří ho měli rádi.“