Autodrom Most se při superbicích rozloučí s Holánem, vystaví i jeho motorku

Autor:
  19:00
Autodrom Most vzdá hold zesnulému motocyklovému závodníkovi Kamilu Holánovi. Při své vrcholné akci, víkendovém mistrovství světa superbiků, vystaví na cílové rovince jeho motorku. Jezdce, který tragicky zahynul minulý čtvrtek při kvalifikaci závodu North West 200 v Irsku, uctí i Oliver König speciální helmou.
Kamil Holán, motocyklový závodník, na Autodromu Most.

Kamil Holán, motocyklový závodník, na Autodromu Most.

„Kamil mi mnohokrát pomohl a jsem mu za všechno hodně vděčný. Rád bych teď pomohl tomu nejcennějšímu, co tady má – jeho rodině. Budu závodit v jeho ikonickém designu a pojedu pro něj. Helma bude po víkendu vydražena a celý výtěžek aukce dostane Kamilova rodina,“ uvedl König, který se do šampionátu vrátil ve třídě Supersportů s motocyklem Triumph.

Holán s mosteckým okruhem dlouhodobě spolupracoval – působil jako hlavní tvář motoškoly Hefty 74 a také byl součástí doprovodného programu mistrovství světa superbiků. Při letošním ročníku měl zastávat roli hlavního kouče zážitkového programu pro fanoušky, motorkáře a partnery Ride Like a Pro.

Se souhlasem rodiny a blízkých páteční jízda proběhne jako symbolická vzpomínka. Místo jezdce z Vysočiny ji povede jeho přítel, bývalý závodník a šéf týmu Panattoni BGR Smrž Racing Jakub Smrž na Holánově motorce z Daytony 200. Společně s ním se jízdy zúčastní také Holánův kolega z motoškoly Karel Brandtner.

Kamil Holán, motocyklový závodník, na Autodromu Most.

„Kamil pro mě v posledním roce nebyl jen kolega ze závodního prostředí. Byl člověk, o kterého jsem se mohl opřít, když bylo opravdu těžko. Měl velký podíl na tom, že jsem našel sílu pokračovat a hledat řešení i ve chvílích, kdy se zdálo, že žádné není,“ svěřil se Smrž. „Vést v Mostě jízdu, kterou měl vést on, pro mě bude velmi osobní a silný moment. Beru to jako způsob, jak mu poděkovat a vzdát mu úctu. Pojedu pro Kamila.“

V sobotu po skončení hlavního závodního programu bude na cílové rovince vystaven právě Holánův stroj, s nímž v roce 2023 závodil na legendárním závodě Daytona 200. Fanoušci si budou moci projít celou cílovou rovinku a osobně se s ním rozloučit. Součástí bude také krátká společná vzpomínka.

„Jeho ztráta hluboce zasáhla celou českou motocyklovou komunitu i všechny, kdo s ním na Autodromu Most spolupracovali. Kamil byl respektovaný pro své závodní úspěchy a profesionální přístup – a stejně tak oblíbený pro svou přátelskou a otevřenou povahu a pozitivní energii, kterou dokázal strhnout lidi kolem sebe,“ napsalo vedení okruhu. „Autodrom Most vyjadřuje upřímnou soustrast Kamilově rodině a všem, kteří ho měli rádi.“

