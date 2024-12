Autodrom Most na prodej. Třeba z něj někdo udělá Formuli 1, doufá majitel

„Za tu dobu se to někam posunulo a vy si řeknete, že vám docházejí síly. Že možná přijde silnější investor, schopný rozvinout to úplně jinam. A bylo by ode mne sobecké autodrom omezovat a brzdit, kdyby se třeba našel člověk, který by tam nasypal miliardu a udělal z toho Formuli 1 okruh,“ vysvětlil Zajíček, jak o případném obchodu uvažuje.

Otevřený je nabídkám na vstup do firmy, ale nezavrhuje ani prodej stoprocentního podílu. „I dítě jednou vychováte, opustí vás a jde do světa, to tak životě bývá. Je to od nás takový výstřel, zjišťujeme, jestli by byl od nějakého investora zájem vstoupit k nám a pomoct. Nic nás netlačí, podnikáme dál, rozvíjíme autodrom dál, co to jde. Ale dohodli jsme se, že jsme ochotní se bavit s někým, kdo by to třeba mohl posunout ještě intenzivněji.“

Pokud ne, neznamená to, že by autodrom čekaly horší časy. „Nic nás netlačí, jen sondujeme případný zájem. Kdyby se prodej měl uskutečnit, myslíme si, že by to mělo zůstat v českých rukách,“ naznačil své preference dosavadní šéf.

Od chvíle, kdy jako první informaci o nabídce k prodeji autodromu zveřejnily Hospodářské noviny, se Zajíčkovi začínají ozývat zájemci z Česka i ze zahraničí. Všichni s vizí okruh rozvíjet, ne jej omezit, či dokonce přijít s podnikatelským záměrem z úplně jiného oboru.

„Zatím to jsou jen takové dotazy, nic konkrétního. Ale jsou to lidé, kteří by dál podporovali a rozvíjeli motorsport. Nejsou to investoři, kteří to koupí a do budoucna tam postaví rodinné domky,“ ujistil Zajíček, že motoristické akce na autodromu ani s případnou změnou vlastníka ohroženy nejsou. „Kdybych měl někomu předat to své dítě, určitě bych chtěl, aby se dál posouvalo.“

Zajíček koupil okruh v roce 2014 a za dekádu jej dokázal zvelebit navzdory těžším covidovým rokům. Investice podle jeho slov za tu dobu přesáhla 150 milionů korun. Novou vlajkovou lodí se staly motorky, mistrovství světa superbiků pod Hněvínem bavilo už čtyřikrát. Naposledy zlákalo po tři dny 58 474 diváků. Pro rok 2025 se šampionát namísto prázdnin přesunul na květen. „Smlouva končí, ale budeme ji teď prodlužovat na další pětileté období. Nabídkou autodromu k prodeji se to nezasekne,“ uklidnil podnikatel fanoušky.

Autodrom Most, letecký snímek okruhu ze současnosti.

Prestižní světové podniky dotuje z komerčních akcí a žehrá na slabou podporu od samosprávy. „Necítíme ji od státu, kraje ani města, to bohužel musím říct,“ konstatoval první muž firmy. „Snažíme se vybudovat okruh, který přitáhne pozornost celého světa, jenže spolupráce s regionem je chladná. Nechci říct špatná, ale není to nic pozitivního.“

S autodromem také vedou soudní při manželé Huličkovi z Mostu, kterým vadí hluk. „Problém tam je, nic nezatajujeme. Sice se 10 let úspěšně bráníme a věřím, že dalších 10 let budeme, ale je třeba, aby udělal stát rozhodnutí a dal nám nějakou výjimku, k čemuž se nikdo nemá. Provoz tam buď bude, nebo ne, nic mezi tím není.“ Dočká se vyřešení Zajíček, nebo až jeho případný nástupce?