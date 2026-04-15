Autodrom Most chce miliardář Staněk, s ním i Autoklub. Majitel je překvapený

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  9:31
O koupi Autodromu Most se uchází český miliardář Roman Staněk starší, otec závodníka F2, a ve společném projektu s ním i Autoklub České republiky – což překvapilo majitele okruhu Josefa Zajíčka. „O nás bez nás,“ komentoval to.
Czech Truck Prix 2025, Autodrom Most, fotopoint. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Zajíček už přes rok usiluje o prodej okruhu, který vlastní víc než dekádu. Rokuje s investorem, kterého nejmenoval. Autoklub ČR ovšem prozradil, že jde o Staňka.

„Všechno v životě, co máte, je na prodej. Já jsem tady 11 až 12 let, přišla nabídka, zaobíráme se tím, jednáme intenzivně. Nic ale domluveného není,“ uvedl šéf motoristického areálu na severu Čech. „A do toho paralelně začaly chodit zprávy z Autoklubu ČR, které mě slušně řečeno trošku rozčílily.“

Autoklub ČR zastupovaný jeho prezidentem Janem Šťovíčkem před páteční valnou hromadou obeslal své členy dopisem a prezentací chystaného projektu.

Kdo je kdo

Josef Zajíček
Majitel Autodromu Most

Jan Štovíček
Prezident Autoklubu ČR

Roman Staněk
Podnikatel, miliardář

„Po intenzivních jednáních s významným investorem připravujeme strategické partnerství, které by posunulo Autoklub ČR na zcela novou úroveň. Máme možnost vstoupit do vlastnické struktury Autodromu Most, což je zásadním počinem na poli motoristického sportu, ale i v oblasti obecného motorismu. V areálu mosteckého Autodromu je totiž moderní polygon pro zdokonalovací výcvik řidičů,“ stojí v dopise.

Myšlenkou je vytvořit společný podnik Autoklubu ČR (35 %) a skupiny RIQ Investment miliardáře Romana Staňka (65 %). Vlastnil by Autodrom Most a Klubový dům Autoklubu ČR, který by byl rekonstruován z jeho výnosů.

„Autodrom Most bychom poté hodlali rozvíjet s ohledem na potřeby a budoucí rozvoj našeho sportu, obecného motorismu, výchovy talentů a pořádání sportovních podniků nejen v okruhových disciplínách, ale i v disciplínách dalších, kde se nám nedostává příslušných sportovišť, jež by mohla v areálu Autodromu v budoucnu vzniknout,“ píše Šťovíček.

Staněk je zakladatel investiční skupiny RIQ Investments, ve správě má aktiva za čtyři miliardy korun, vlastní kapitál 1,7 miliardy. Věnuje se těžbě kamene, automotive, obnovitelným zdrojům energie a nemovitostem. Zároveň sponzoruje svého stejnojmenného syna v závodní kariéře.

Podle prezentace Autodrom Most ročně vydělá 40 až 60 milionů korun. Záměrem Autoklubu ČR je vytvoření Národního centra motoristického sportu a také získání prostředků na rekonstrukci nemovitosti v Opletalově ulici, kterou Autoklub ČR do společnosti vloží. Dům ani závodní areál nebude možné prodat, zastavit ani zatížit bez jeho souhlasu.

Most, 21. 7. 2024, Autodrom Most, mistrovství světa superbiků. Vítěz královské třídy superbiků Toprak Razgatlioglu ve Victory lane.

Okruh se čtyřicetiletou tradicí hostí mistrovství světa superbiků, evropský šampionát tahačů, závody NASCAR, motocyklové podniky, ale nabízí i výcvikový polygon nebo testování prototypů pro automobilky. Zároveň autodrom prohrál soudy kvůli nadměrnému hluku a čelí exekuci kvůli jeho překračování. Vedení firmy ještě nevzdává boj právní cestou.

Zajíček je z informací o účasti Autoklubu ČR na potenciální transakci překvapený: „Jednáme s kupcem už několik měsíců, najednou pan Šťovíček vystřelí takové papíry. My nejsme informovaní, nemůžu to komentovat, o moji osobu se nejedná. Jdu na valnou hromadu a budu s otevřenou pusou čekat, co se dozvím. Nepříjemně mě překvapili, že nás do toho vtáhli, se mnou nikdo nejedná, ani případný kupující. Nejsem součástí té hry.“

Zpátky do boje o medaile! Po třech letech se do evropského seriálu závodních tahačů vrací Adam Lacko, šampion z roku 2017. Pilot stáje Buggyra letos na celkový triumf myslet nemůže, protože bude startovat jen na Nürburgringu a v Mostě, ale na domácím okruhu by měl zase patřit k favoritům. „Jsme šťastní, že Adam pojede, je důležité, že český zástupce zase bude bojovat o bednu. Pro nás je to velká pecka,“ raduje se šéf Autodromu Most Josef Zajíček.

Buggyra nakoukne do seriálu po třech letech, co to pro vás znamená?
Jsem rád, že jsme se dohodli a začínáme tam, kde jsme před třemi lety skončili. Bude zase víc závodních strojů na roštu a víc diváků na tribunách. Návrat Buggyry je pro nás pozitivní zpráva. Máme rádi české zástupce ve startovním poli, bylo smutné, když v Mostě chyběli. A Adam je špičkový jezdec se špičkovým strojem.

Loni si to v Mostě zkusil v tahači dakarský vítěz Martin Macík, letos už nepojede?
Jako dakarský šampion je logicky trochu ješitný, chce se ukázat a ne jezdit na chvostu. Říká: Aby mi to dělalo radost, musel bych odjet všechny závody a trénovat. A na to nemá čas ani finance. Takže letos určitě nepojede.

Jak se díky návratu Lacka může zvýšit návštěvnost Czech Truck Prix? Loni dorazilo za víkend přes 43 tisíc diváků.
Fanoušci tohoto závodu kupují lístky až na poslední chvíli na pokladnách, není to jako u superbiků, kde se nakupuje hodně online a máme nějaké výhledy a predikce. Doba tomu taky moc nenahrává, všichni jsme zalezlí doma a koukáme na telefon, diváků poslední dobou spíš ubývá. Ale doufám, že Adamův návrat vyvolá vlnu zájmu a návštěvnost bude zase jako v minulosti.

Změnil se promotér evropského šampionátu tahačů, jak vás to ovlivnilo?
Přechodně si to vzala zpět pod křídla FIA (Mezinárodní automobilová federace), ale bývalý promotér dělá německý šampionát. Takže část týmů pojede mistrovství Evropy, druhá část mistrovství Německa. Je to roztříštěné, kamionů spíš ubývá, automobilky tam nejsou, peněz je málo. A pro fanoušky je to taky nepřehledné, to se mi nelíbí. Ale u nás v Mostě snad pojede 16 nebo 17 vozů, což je dostačující. A ve spojení se sérií NASCAR to bude zajímavý víkend.

Ještě předtím vás v květnu čeká mistrovství světa závodních superbiků, jak se chystáte?
Vypadá to, že účast bude stejná jako loni, pracujeme na tom už několik měsíců. Těšíme se, snad nám vyjde počasí, které může být v půlce května nevyzpytatelné. Ale když bude krásně, tak si to všichni užijeme.

15. dubna 2026

Autodrom Most chce miliardář Staněk, s ním i Autoklub. Majitel je překvapený

