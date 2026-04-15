Autodrom Most chce miliardář Staněk, s ním i Autoklub. Majitel je překvapený

Zajíček už přes rok usiluje o prodej okruhu, který vlastní víc než dekádu. Rokuje s investorem, kterého nejmenoval. Autoklub ČR ovšem prozradil, že jde o Staňka.
„Všechno v životě, co máte, je na prodej. Já jsem tady 11 až 12 let, přišla nabídka, zaobíráme se tím, jednáme intenzivně. Nic ale domluveného není,“ uvedl šéf motoristického areálu na severu Čech. „A do toho paralelně začaly chodit zprávy z Autoklubu ČR, které mě slušně řečeno trošku rozčílily.“
|
Autoklub ČR zastupovaný jeho prezidentem Janem Šťovíčkem před páteční valnou hromadou obeslal své členy dopisem a prezentací chystaného projektu.
Kdo je kdo
„Po intenzivních jednáních s významným investorem připravujeme strategické partnerství, které by posunulo Autoklub ČR na zcela novou úroveň. Máme možnost vstoupit do vlastnické struktury Autodromu Most, což je zásadním počinem na poli motoristického sportu, ale i v oblasti obecného motorismu. V areálu mosteckého Autodromu je totiž moderní polygon pro zdokonalovací výcvik řidičů,“ stojí v dopise.
Myšlenkou je vytvořit společný podnik Autoklubu ČR (35 %) a skupiny RIQ Investment miliardáře Romana Staňka (65 %). Vlastnil by Autodrom Most a Klubový dům Autoklubu ČR, který by byl rekonstruován z jeho výnosů.
„Autodrom Most bychom poté hodlali rozvíjet s ohledem na potřeby a budoucí rozvoj našeho sportu, obecného motorismu, výchovy talentů a pořádání sportovních podniků nejen v okruhových disciplínách, ale i v disciplínách dalších, kde se nám nedostává příslušných sportovišť, jež by mohla v areálu Autodromu v budoucnu vzniknout,“ píše Šťovíček.
Staněk je zakladatel investiční skupiny RIQ Investments, ve správě má aktiva za čtyři miliardy korun, vlastní kapitál 1,7 miliardy. Věnuje se těžbě kamene, automotive, obnovitelným zdrojům energie a nemovitostem. Zároveň sponzoruje svého stejnojmenného syna v závodní kariéře.
Podle prezentace Autodrom Most ročně vydělá 40 až 60 milionů korun. Záměrem Autoklubu ČR je vytvoření Národního centra motoristického sportu a také získání prostředků na rekonstrukci nemovitosti v Opletalově ulici, kterou Autoklub ČR do společnosti vloží. Dům ani závodní areál nebude možné prodat, zastavit ani zatížit bez jeho souhlasu.
Okruh se čtyřicetiletou tradicí hostí mistrovství světa superbiků, evropský šampionát tahačů, závody NASCAR, motocyklové podniky, ale nabízí i výcvikový polygon nebo testování prototypů pro automobilky. Zároveň autodrom prohrál soudy kvůli nadměrnému hluku a čelí exekuci kvůli jeho překračování. Vedení firmy ještě nevzdává boj právní cestou.
Zajíček je z informací o účasti Autoklubu ČR na potenciální transakci překvapený: „Jednáme s kupcem už několik měsíců, najednou pan Šťovíček vystřelí takové papíry. My nejsme informovaní, nemůžu to komentovat, o moji osobu se nejedná. Jdu na valnou hromadu a budu s otevřenou pusou čekat, co se dozvím. Nepříjemně mě překvapili, že nás do toho vtáhli, se mnou nikdo nejedná, ani případný kupující. Nejsem součástí té hry.“
|
Zajíček: „Ješitný“ Macík nechce jezdit na chvostu, Lacko zabojuje o bednu
Zpátky do boje o medaile! Po třech letech se do evropského seriálu závodních tahačů vrací Adam Lacko, šampion z roku 2017. Pilot stáje Buggyra letos na celkový triumf myslet nemůže, protože bude startovat jen na Nürburgringu a v Mostě, ale na domácím okruhu by měl zase patřit k favoritům. „Jsme šťastní, že Adam pojede, je důležité, že český zástupce zase bude bojovat o bednu. Pro nás je to velká pecka,“ raduje se šéf Autodromu Most Josef Zajíček.
Buggyra nakoukne do seriálu po třech letech, co to pro vás znamená?
Loni si to v Mostě zkusil v tahači dakarský vítěz Martin Macík, letos už nepojede?
Jak se díky návratu Lacka může zvýšit návštěvnost Czech Truck Prix? Loni dorazilo za víkend přes 43 tisíc diváků.
Změnil se promotér evropského šampionátu tahačů, jak vás to ovlivnilo?
Ještě předtím vás v květnu čeká mistrovství světa závodních superbiků, jak se chystáte?