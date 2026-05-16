Prezident Pavel odmával vítězství fantoma Bulegy, u českého týmu pak vtipkoval

Davy diváků hltaly možná nejlepší souboj sezony mezi italským lídrem Bulegou a druhým v pořadí Ikerem Lecuonu ze Španělska. Stájoví kolegové na červených strojích značky Ducati se naháněli jako kocour s Káčou, Lecouna se dostal před letošního krále na čtyři kola, ale nakonec neodolal umění dominátora šampionátu.
„Skvělý souboj, jeli jsme na limitu, on udělal nějaké chyby, já taky. Ale jsem šťastný a v neděli budou další dvě šance,“ nezoufal stříbrný Lecouna.
Bulega ho chválil: „Iker předvedl fantastický výkon. Trošku mě brzdily malé problémy na motorce, ale nakonec jsem ze sebe vytáhl to nejlepší a poslední kola jsem měl hodně rychlá.“
Šestadvacetiletý Ital, který v páteční kvalifikaci havaroval, se v závodě blýskl časem 1:30,610 minuty, což znamená traťový rekord. Výrazně překonal dva roky staré maximum Turka Razgatliogla, který na BMW zvládl 4 212 metrů dlouhý okruh za 1:31,180. Bulega v superpole dokonce stlačil takzvaný „all-time rekord“ na 1:29,616, ale o traťový milník nejde, neboť to není čas ze závodu.
Bulegův triumf odmával se šachovnicovou vlajkou v ruce prezident Pavel, tradiční návštěvník Autodromu Most, sám vášnivý motorkář. Na okruhu se pohyboval i s foťákem, dorazil na vlastní motorce. A nakonec zašel do stáje Compos Racing Team, za který závodí domácí jezdci v doprovodné třídě supersportů – Ondřej Vostatek v sobotu obsadil bodované 14. místo, Oliver König dvacáté.
Prezident ve stanu vyzvídal detaily ohledně motorky a při pohledu na sedadlo odřené na jedné straně žertoval: „Jezdíte víc zatáček doleva, ne?“ Načež se od jednoho z členů týmu se smíchem ozvalo: „Ale jinak jsou to pravičáci!“
„Je čest a pocta se s panem prezidentem potkat. Vážím si ho, jaký je. Přijde mi, že je přátelský a tady v Mostě hozený do módu motorkář,“ líčil König.
Pak poprosil Petra Pavla, aby podepsal jeho speciální závodní helmu. Půjde do dražby, jejíž výtěžek podpoří Holánovu rodinu. Jezdce, který tragicky zahynul minulý čtvrtek při kvalifikaci závodu North West 200 v Irsku, navíc uctil i Autodrom Most. Na cílové rovince po závodním programu vystavil jeho motorky. Sešly se u nich stovky lidí a legendárnímu závodníkovi, který v Mostě působil jako hlavní tvář motoškoly Hefty 74, věnovali na přání rodiny místo minuty ticha minutu potlesku.
„Sobota ukázala, proč má šampionát superbiků v Mostě tak silnou atmosféru,“ uvedl Josef Zajíček, generální ředitel okruhu. „Fanoušci viděli špičkové závody, české jezdce na trati, rekordní výkony i moment, který přesáhl sport samotný. Velmi si vážíme toho, jak důstojně se celý areál zapojil do vzpomínky na Kamila Holána. Zároveň nás těší, že si cestu do Mostu znovu našel i prezident Petr Pavel, který je známý svým blízkým vztahem k motorkám.“