Mistrovství světa superbiků v Mostě: nejméně tři Češi na startu

„Seriál superbiků má v Mostě pevné místo. Jsme rádi, že se k nám fanoušci pravidelně vracejí a že jsme dokonce jedním z nejnavštěvovanějších závodů šampionátu,“ těší Josefa Zajíčka, generálního ředitele Autodromu Most.
Loňský, pátý ročník navštívilo 55 000 diváků a také to přispělo k tomu, že došlo k podpisu nové smlouvy s promotérem. Ta garantuje, že světový šampionát se bude v Mostě jezdit minimálně do roku 2030.
„Věříme, že květnový víkend bude i do budoucna patřit ke startu motorsportové sezony v Česku. WorldSBK není jen o rychlosti, je to víkend plný emocí a zážitků, kde se diváci dostanou blíž k akci než kdekoliv jinde,“ láká Zajíček.
S jedinou vstupenkou mají v Mostě diváci přístup do všech diváckých zón včetně paddocku, kde mohou sledovat práci týmů, přípravu motocyklů nebo potkat samotné jezdce. Součástí programu je také Paddock Show, autogramiády jezdců a fanzóna.
Prezident Pavel v Mostě fotil i odmával finiš: Ale superbike bych ani nerozjel
Oblíbená je mezi Victory Lane, po každém závodě se fanoušci mohou přesunout přímo k místu oslav vítězů a sledovat bezprostřední emoce jezdců i týmů zblízka. „Tento formát je v motorsportu poměrně unikátní a patří mezi momenty, které návštěvníci mosteckého víkendu oceňují nejvíce,“ tvrdí Zajíček.
Šampionát odstartoval v Austrálii, mostecký víkend (15.–17. května) bude pátou zastávkou sezony.
Ta přináší i zásadní změnu ve struktuře šampionátu: dosavadní vstupní kategorie WorldSSP300 je nahrazena novou třídou World Sportbike (WorldSPB), která je postavena na moderních sportovních motocyklech střední kubatury a vychází z běžných silničních modelů. Ve srovnání s třídou SSP300 nabídne výrazně vyšší výkon a technicky vyspělejší motocykly. Závodní víkend tak bude nabízet tři plnohodnotné kategorie: královskou třídu WorldSBK, WorldSSP a novou WorldSPB.
Do konce dubna probíhá poslední vlna předprodeje vstupenek, vstup na páteční tréninky vyjde na 500 korun, sobotní a nedělní závody stojí 1 450 korun (na místě 1 600), na kompletní program od pátku do neděle je vstupné 2 750 korun (na místě 2 900).