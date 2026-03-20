Mistrovství světa superbiků v Mostě: nejméně tři Češi na startu

Nejméně tři české jezdce uvidí fanoušci na autodromu v Mostě, kde se už pošesté v květnu zastaví seriál světového šampionátu závodních superbiků. Ve třídě World Supersport nastoupí Ondřej Vostatek a Oliver König v novém týmu Compos Racing na motocyklech Triumph Street Triple 765, v nové kategorii World Sportbike se představí Troy Sovička v týmu Panattoni BGR Smrž Racing. Další Češi by měli startovat pod hradem Hněvín na divokou kartu.
Most, 18.5.2025, Mistrovství světa superbiků v Mostě. Nehoda v první zatáčce nedělního závodu MS superbiků, nejvíc ji odnesl španělský jezdec Xavi Vierge, jezdící na Hondě.

„Seriál superbiků má v Mostě pevné místo. Jsme rádi, že se k nám fanoušci pravidelně vracejí a že jsme dokonce jedním z nejnavštěvovanějších závodů šampionátu,“ těší Josefa Zajíčka, generálního ředitele Autodromu Most.

Loňský, pátý ročník navštívilo 55 000 diváků a také to přispělo k tomu, že došlo k podpisu nové smlouvy s promotérem. Ta garantuje, že světový šampionát se bude v Mostě jezdit minimálně do roku 2030.

„Věříme, že květnový víkend bude i do budoucna patřit ke startu motorsportové sezony v Česku. WorldSBK není jen o rychlosti, je to víkend plný emocí a zážitků, kde se diváci dostanou blíž k akci než kdekoliv jinde,“ láká Zajíček.

S jedinou vstupenkou mají v Mostě diváci přístup do všech diváckých zón včetně paddocku, kde mohou sledovat práci týmů, přípravu motocyklů nebo potkat samotné jezdce. Součástí programu je také Paddock Show, autogramiády jezdců a fanzóna.

Prezident Pavel v Mostě fotil i odmával finiš: Ale superbike bych ani nerozjel

Oblíbená je mezi Victory Lane, po každém závodě se fanoušci mohou přesunout přímo k místu oslav vítězů a sledovat bezprostřední emoce jezdců i týmů zblízka. „Tento formát je v motorsportu poměrně unikátní a patří mezi momenty, které návštěvníci mosteckého víkendu oceňují nejvíce,“ tvrdí Zajíček.

Šampionát odstartoval v Austrálii, mostecký víkend (15.–17. května) bude pátou zastávkou sezony.

Ta přináší i zásadní změnu ve struktuře šampionátu: dosavadní vstupní kategorie WorldSSP300 je nahrazena novou třídou World Sportbike (WorldSPB), která je postavena na moderních sportovních motocyklech střední kubatury a vychází z běžných silničních modelů. Ve srovnání s třídou SSP300 nabídne výrazně vyšší výkon a technicky vyspělejší motocykly. Závodní víkend tak bude nabízet tři plnohodnotné kategorie: královskou třídu WorldSBK, WorldSSP a novou WorldSPB.

Do konce dubna probíhá poslední vlna předprodeje vstupenek, vstup na páteční tréninky vyjde na 500 korun, sobotní a nedělní závody stojí 1 450 korun (na místě 1 600), na kompletní program od pátku do neděle je vstupné 2 750 korun (na místě 2 900).

