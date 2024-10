Superbiky v Mostě zlevní a pojedou už v květnu. Léto patří Brnu s MotoGP

Most, 21. 7. 2024, Autodrom Most, mistrovství světa superbiků. Nedělní závod královské třídy a pád Álvara Bautisty (vpravo) a Itala Danila Petrucciho. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Mnozí si budou říkat, že je to brzy z jara. Nás ale těší, že jsme tento termín získali. Jsme rádi první,“ uvedl pro ČTK Josef Zajíček, šéf představenstva a majitel společnosti Autodrom Most.

Červencový termín obsadilo Brno, kam se po pěti letech vrací nejprestižnější podnik mistrovství světa silničních motocyklů MotoGP. V plánu je od 18. do 20. července jako dvanáctý z dvaadvaceti závodů seriálu.

„Léto bude celkově našlapané. Kdybychom v něm zůstali, fanoušek by se v tom ztrácel. Po týdnu by se jelo v Německu, Maďarsku, Rakousku, Brně a Mostě,“ poukázal Zajíček na nabitý letní kalendář MotoGP. „Chtěli jsme vyjít vstříc divákům. Věříme, že náš podnik bude skvělým startem sezony.“

Naposledy do Mostu dorazilo bezmála 60 tisíc diváků, nyní si do kalendáře musí zapsat 16. až 18. květen. Autodrom navíc sjednotil vstupné, už ho nedělí na divácký svah a paddock. Do parkoviště závodních strojů budou moct všichni návštěvníci, čekají je tradiční aktivity jako Victory Lane nebo Paddock Show.

„Cílem je nabídnout autentický WorldSBK zážitek všem. Fanoušci se dostanou až na asfalt, víc už to ani nejde,“ podotkl Zajíček. Navíc jednodenní vstupné se snížilo v předprodeji z loňských 1 500 na 1 100 korun, děti až do 15 let můžou na závody zdarma.

Czech Truck Prix, druhá vrcholná akce na trati dlouhé 4 212 metrů, se uskuteční 29. až 31. srpna. A objeví se v ní kromě tradičních závodů NASCAR dvě nové doprovodné série Triumph Competition & British GT a Super Sixties. „Obě přinášejí atraktivní automobilové závody historických vozů ve stylu ryzího motorsportu,“ prozradil šéf okruhu.

Než se nová sezona spustí, Autodrom Most ještě svůj areál zvelebí za 25 milionů korun. Klíčovými body jsou kompletně nové ozvučení diváckého svahu, oprava povrchu dráhy v nejexponovanějších zatáčkách, nové bezpečnostní bariéry ve dvou zákrutách či instalace nové generace LED panelů včetně startovacího zařízení pro signalizaci jezdcům a informování v reálném čase. Provozní doba bude omezená do 18 hodin a Autodrom vyčíslil, že tím přijde o 15 milionů korun.