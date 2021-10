Motorky a auta. Most se těší na dvě mistrovství světa za víkend

The Most World Weekend odstartuje už ve čtvrtek, kdy jsou naplánovány tréninky a kvalifikace motocyklů, v pátek to samé čeká cestovní vozy. Sobota patří vytrvalostnímu závodu motocyklů, který rozhodne o vítězi celé série.

Čeští fanoušci se mohou těšit na Karla Haniku či Olivera Königa, který v Mostě zajel letos zatím nejlepší výsledek kariéry, když v mistrovství světa obsadil 3. místo ve třídě Supersportů 300. Nejistota je kolem mladé hvězdy Moto3 Filipa Salače, který tvrdě spadl ve Velké ceně Ameriky.

Závod cestovních vozů nejvyšší světové série se v neděli vrátí do České republiky po deseti letech a ani zde nebude na startovním roštu chybět český zástupce. Divokou kartu dostal zkušený Petr Fulín, který patří mezi přední evropské jezdce v cestovních vozech.

Vrcholem doprovodného programu bude oslava výročí 20 let od startu Tomáše Engeho ve formuli 1. V Mostě jej budou fanoušci moci opět vidět za volantem monopostu Prost s označením AP04, s nímž v roce 2001 absolvoval tři velké ceny. K vidění budou také unikátní historické sportovní a závodní vozy.