Autodrom Most v napětí: nový asfalt, nové rekordy?

„Na trati je téměř 68 procent nového asfaltu. Leží na 2,8 kilometru z našich 4,212,“ uvedl výkonný ředitel autodromu Ivo Diviš. „Nový povrch nás posunuje do levelu, kde ho potřebujeme a chceme. Jde o nejlepší strukturu, která se v roce 2016 dělala už v cílové zatáčce.“

Současná maxima ve dvou kategoriích jsou deset let stará. Na trucku drží rekord David Vršecký s buggyrou časem 2:01,340 minuty, s autem byl dosud nejrychlejší Němec Stefan Mücke za 1:25,610 s Mercedesem Benz C-Klasse DTM. Motorkářům vévodí Polák Pawel Szkopek, jeho Yamaha R1 stihla v roce 2015 jedno kolo za 1:35,519 minuty.

„Vždycky, když se mě někdo zeptá na traťový rekord, vzpomenu si na rok 2002, když se ho Frederico Careca snažil urvat. Mám z toho divné mražení,“ doznal Diviš. První zatáčkou tehdy ještě byla šikana, která se jezdila na plný plyn, Careca ji nezvládl, jeho formule vyletěla mimo trať a on karambol nepřežil.

Kalendář Hlavní závody v Mostě 17.–19. května ADAC GT Masters, seriál supersportovních vozů GT3

28.–30. června NASCAR Show, evropská série

9.–11. srpna IDM, německý šampionát motocyklů

30. srpna – 1. září Czech Truck Prix, závody evropského šampionátu tahačů

27.–29. září Alpe Adria, motocyklová série

Při prvních testováních v březnu jezdci ještě nemohli úplně využít potenciál nového povrchu. „Všichni se do toho báli jít naplno, protože byl ještě mastný a opravdu klouzal. Je nový, krásný, hladký, voňavý, čerstvý, černý, ne šedý,“ rozplývá se výkonný ředitel dráhy.

Časem ji závodní stroje pogumovaly, což výrazně pomohlo. A když se minulý týden na trať vrhli piloti ze série GT Masters, nemohli si asfalt vynachválit. „Oproti loňskému roku, kdy měl šampionát v Mostě premiéru, je okruh pocitově zhruba o půl vteřiny na kolo rychlejší,“ zjistil jezdec jediného českého týmu ve startovním poli Filip Salaquarda s Audi R8 LMS.

Šampionát GT Masters je špičkou motorsportu, hodnota speciálů hlavní kategorie se odhaduje na víc než 250 milionů korun. Pro Most série představuje jeden ze tří letošních vrcholů. V čele pořadí je tandem Renauer–Preininger s Porsche 911 GT 3. Loni zajel nejrychlejší kolo Jeffrey Schmidt s Audi R8 LMS za 1:31,582 minuty, to je ustavující rekord GT Masters v Mostě.

„Je to série opravdu výjimečných aut; to nejlepší, co se po formuli 1 na okruzích jede,“ těší se Diviš už na tento víkend. Na startu se objeví i Fabian Vettel, mladší bratr čtyřnásobného mistra světa vozů F1 Sebastiana. Bude krotit žlutou mambu, tedy Mercedes-AMG GT3. V pátek se trénuje, v sobotu a neděli závodí.

Dalším tahákem bude v červnu evropská odnož legendární americké série NASCAR, která má v Česku premiéru. „Jsou to pětisetkoňová monstra totožná s těmi, která burácí v zámoří. Jde o NASCAR vůz 1:1 s tím americkým,“ tvrdí Diviš. „Je to trošičku show. Kontakt se nesmí přivádět záměrně, ale dochází k ťukancům. V Americe se krouží po oválu, vůz je proto přizpůsobený na brutální rychlost, ne na průjezd zatáčkami. Ty v Evropě ale jsou, proto jsou závody pestřejší.“ V seriálu zastupuje české barvy Martin Doubek.

Tradičním vrcholem bude na přelomu srpna a září evropský šampionát tahačů s magnetem v podobě exšampiona Adama Lacka z roudnické stáje Buggyra.

„Trucky jsou zlatým hřebem jak závoděním, tak i doprovodným programem. Loni Adam Lacko ukázal, že mu voda svědčí, zato nám jako pořadatelům déšť vadí. Dohodneme se, že sobota bude Adamova na vodě a neděle slunečná pro fanoušky,“ nadhodil ředitel Diviš. Lacko už teď diváky láká: „V Mostě pro ně každý rok připravíme něco zajímavého, i letos chystáme překvapení.“