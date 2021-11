Autodrom Most zůstane i v roce 2022 světový, nabídne bohatý program

Autodrom Most 2022 3. 4. Carbonia Cup, klubové závody aut

9.–10. 4. FIA WTCR, Světový pohár cestovních vozů

17. 4. Trabantrennen 12 h, závod vozů Trabant

27.–29. 5. VFV GLP, klubové auto a moto závody

24.–26. 6. IDM, mezinárodní německý šampionát moto

6. 7. Carbonia

29.–31. 7. WorldSBK, MS superbiků

5.–7. 8. Czech Moto Classic, závody historických motocyklů

2.–4. 9. Czech Truck Prix, ME tahačů a NASCAR

6. 9. Le Most, klubový vytrvalostní závod aut

8.–11. 9. Porsche Cup, závod vozů Porsche

7.–9. 10. Histo Cup, historické a soudobé automobily

16. 10. Carbonia Cup