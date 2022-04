Mladý Rus hajloval na stupních vítězů. Automobilová federace to šetří

Bouchl se do srdce, pak napřímil pravou paži ve zjevném nacistickém pozdravu.

Hned poté mladý ruský pilot propukl v hurónský smích. Nad ním vlála italská vlajka, pod kterou startoval. Není přitom jasné, z jakého důvodu mu to bylo dovoleno.

Rusové totiž byli (vyjma sáňkařů) z celosvětové sportovní rodiny kvůli válce na Ukrajině vyloučeni. Nemůžou se účastnit závodů, nemůžou hrát velké zápasy, nemůžou bojovat o cenné medaile.

#Russian driver Artyom Severyukhin, competing under the Italian flag at the #European Junior Karting Championship, showed a #Nazi salute at the awards ceremony.



He competing under the #Italian flag because of the sanctions imposed on #Russia. pic.twitter.com/q4wOGHPsvR