Zázrak ze zlaté éry rallye monster. Jak jel Ari Vatanen srdcem proti času

Očima Ariho Vatanena „Jako horská dráha. Peugeot prodělával hodně peněz a měl před Monte velká očekávání. Během průzkumných jízd mi ve Finsku umřel můj bratranec a první spolujezdec Matti. Ve druhé erzetě jsem trefil diváky a jednomu z nich zlomil nohu, nic vážnějšího se naštěstí nestalo. O pár let později mě navštívil a tvrdil mi, jak je na šrouby ve svých kostech pyšný. Walter nám unikal. Jel jsem perfektně, ale pořád byl rychlejší. Myslel jsem, že na Monte vyhraje popáté. Navzdory penalizaci jsme ale zázračně zvítězili my. Byl to můj životní závod.“ Zdroj: Facebook Ariho Vatanena, kráceno