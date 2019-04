Neuville: Jedna z nejdrsnějších rallye. A co Ogier, dočká se v Argentině?

Po čtyřech závodech je v čele šampionátu Belgičan Thierry Neuville, který má náskok dvou bodů před Sébastienem Ogierem z Francie a o další tři body zpět se drží Estonec Ott Tänak, který bude v Jižní Americe obhajovat loňské vítězství.

„Čeká nás jedna z nejdrsnějších rallye v sezoně, která vyžaduje pečlivost. Na jedné straně si musíte dávat pozor na auto, na druhé jsou místa, kde můžete útočit. Je potřeba vše správně vyvažovat,“ přemítal Neuville, který v Argentině před dvěma lety vyhrál a letos odstartuje jako první. Soupeřům tam na náročných šotolinových tratích bude čistit stopu.

Průběžné pořadí MS po 4 ze 14 soutěží: 1. Neuville (Belg./Hyundai i20) 82, 2. Ogier (Fr./Citroën C3) 80, 3. Tänak (Est./Toyota Yaris) 77, 4. Evans (Brit./Ford Fiesta) 43, 5. Meeke (Brit./Toyota Yaris) 42, 6. Lappi (Fin./Citroën C3) 26. Týmy: 1. Hyundai 114, 2. Citroën 102, 3. Toyota 98, 4. M-Sport Ford 70.

V trochu nezvyklé roli se představí Ogier, jenž má na kontě 46 výher v MS, v Argentině se mu ale ještě nepodařilo uspět. „A rád bych to změnil. Dokonce bych i řekl, že jsem více motivovaný než jindy,“ upozornil Ogier, který v minulosti dojel třikrát druhý. Uvědomuje si ale, že si musí dát pozor na odlišné tratě a hrubou šotolinu.

Tänak ztratil na začátku dubna na Korsice vedení v MS, v Argentině by se do čela seriálu rád vrátil. „Očekávání jsou stejná jako před rokem. Věřím, že můžeme opět uspět. Rychlé cesty i povrch v Argentině by nám měly vyhovovat,“ věří Tänak, který si před rokem v Argentině připsal první vítězství v barvách továrního týmu Toyota.

Argentinská rallye bude mít 18 rychlostních zkoušek a pořadatelé předpokládají, že soutěž bude kolem trati sledovat až milion diváků. V Jižní Americe přednedávnem silně pršelo, trať by tak měla být měkká a v řečištích je dostatek vody. Fanoušci se tak těší na efektní průjezdy.