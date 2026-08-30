Salač na nedávný triumf v Moto2 nenavázal, závod v Aragonii vzdal kvůli zranění

Čtyřiadvacetiletý Salač před třemi týdny v Silverstonu vyhrál svou první Grand Prix a do Španělska přijel jako osmý muž průběžného hodnocení šampionátu.
Po startu z devátého místa ale hned vypadl z elitní desítky a postupně klesal pořadím mimo bodovaná místa. Cílem šestého kola projel český jezdec až na poslední 29. pozici a následně zamířil do týmového boxu, kde svůj stroj odstavil.
Závod vyhrál Španěl Alonso López a oslavil první triumf od vítězství v Kataru v zahajovací Velké ceně ročníku 2024. V průběžném vedení zůstal tentoktát šestý Manuel González ze Španělska. Salačův odstup se zvýšil, ale navzdory nule bodů na kontě udržel osmou pozici.
Velká cena Aragonie, závod MS silničních motocyklů v Alcaňizu (Španělsko)
Moto3: 1. Quiles 33:15,478, 2. Almansa (oba Šp./KTM) -0,264, 3. Morelli (Arg./KTM) -0,715, 4. Carpe -2,900, 5. Uriarte -6,040, 6. Cruces (všichni Šp./KTM) -11,373.
Průběžné pořadí (po 12 z 22 závodů): 1. Quiles 256, 2. Carpe 159, 3. Almansa 154, 4. Uriarte 138, 5. Morelli 131, 6. Perrone (Arg./KTM) 103.
Moto2: 1. López (Šp./Kalex) 35:04,377, 2. Guevara (Šp./Boscoscuro) -0,800, 3. Alonso (Kol./Kalex) -0,881, 4. Agius (Austr./Kalex) -2,887, 5. Ortolá -3,262, 6. González (oba Šp./Kalex) -4,731, ...Salač (ČR/Kalex) nedokončil.
Průběžné pořadí (po 13 z 22 závodů): 1. González 207,5, 2. Guevara 175, 3. Agius 149, 4. Ortolá 144,5, 5. Holdago (Šp./Kalex) 137, 6. Alonso 132, ...8. Salač 108.
14:00 MotoGP.