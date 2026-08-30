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Salač na nedávný triumf v Moto2 nenavázal, závod v Aragonii vzdal kvůli zranění

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  13:16aktualizováno  13:38

Filip Salač | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Filip Salač první Velkou cenu po životním triumfu v mistrovství světa silničních motocyklů nedokončil. Z nedělního závodu Moto2 v Aragonii odstoupil kvůli zranění v 7. kole. Podle informací televize Nova Sport měl potíže s palcem levé nohy, který mu natekl a znemožňoval řazení.

Čtyřiadvacetiletý Salač před třemi týdny v Silverstonu vyhrál svou první Grand Prix a do Španělska přijel jako osmý muž průběžného hodnocení šampionátu.

Po startu z devátého místa ale hned vypadl z elitní desítky a postupně klesal pořadím mimo bodovaná místa. Cílem šestého kola projel český jezdec až na poslední 29. pozici a následně zamířil do týmového boxu, kde svůj stroj odstavil.

Závod vyhrál Španěl Alonso López a oslavil první triumf od vítězství v Kataru v zahajovací Velké ceně ročníku 2024. V průběžném vedení zůstal tentoktát šestý Manuel González ze Španělska. Salačův odstup se zvýšil, ale navzdory nule bodů na kontě udržel osmou pozici.

Velká cena Aragonie, závod MS silničních motocyklů v Alcaňizu (Španělsko)

Moto3: 1. Quiles 33:15,478, 2. Almansa (oba Šp./KTM) -0,264, 3. Morelli (Arg./KTM) -0,715, 4. Carpe -2,900, 5. Uriarte -6,040, 6. Cruces (všichni Šp./KTM) -11,373.

Průběžné pořadí (po 12 z 22 závodů): 1. Quiles 256, 2. Carpe 159, 3. Almansa 154, 4. Uriarte 138, 5. Morelli 131, 6. Perrone (Arg./KTM) 103.

Moto2: 1. López (Šp./Kalex) 35:04,377, 2. Guevara (Šp./Boscoscuro) -0,800, 3. Alonso (Kol./Kalex) -0,881, 4. Agius (Austr./Kalex) -2,887, 5. Ortolá -3,262, 6. González (oba Šp./Kalex) -4,731, ...Salač (ČR/Kalex) nedokončil.

Průběžné pořadí (po 13 z 22 závodů): 1. González 207,5, 2. Guevara 175, 3. Agius 149, 4. Ortolá 144,5, 5. Holdago (Šp./Kalex) 137, 6. Alonso 132, ...8. Salač 108.

14:00 MotoGP.

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Živě3:0
  • -
  • 50.00
  • 170.00
Liberec vs. Hradec Kr.Fotbal - 6. kolo - 30. 8. 2026:Liberec vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
30. 8. 15:00
  • 1.83
  • 3.61
  • 4.60
Sunderland vs. FulhamFotbal - 2. kolo - 30. 8. 2026:Sunderland vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
30. 8. 15:00
  • 2.34
  • 3.36
  • 3.31
Leeds vs. BrentfordFotbal - 2. kolo - 30. 8. 2026:Leeds vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
30. 8. 15:00
  • 2.89
  • 3.51
  • 2.53
Chelsea vs. BrightonFotbal - 2. kolo - 30. 8. 2026:Chelsea vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
30. 8. 15:00
  • 1.89
  • 3.91
  • 4.09
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