Dovizioso nezůstane ani do konce sezony. Odejde z MotoGP už v Misanu

Dovizioso jezdí od loňského září na yamaze, na niž přesedlal po osmi letech z ducati. Přiznal, že si na jiný stroj nemůže zvyknout.

„Nikdy jsem se na té motorce necítil dobře a nebyl jsem z ní schopný vymáčknout její potenciál. Nešlo to tak, jak jsme doufali, ale stálo za to to zkusit,“ uvedl Dovizioso, jehož letošním maximem je jedenácté místo z Portugalska.

Mistr světa v nejslabší třídě do 125 ccm z roku 2004 zažil nejúspěšnější období v MotoGP v letech 2017-2019, kdy byl v hodnocení šampionátu pokaždé druhý za Španělem Marcem Márquezem. Na kontě má 24 vyhraných Velkých cen, z toho 15 v královské kategorii.

Doviziosovi zbývají v kariéře odjet poslední tři Velké ceny: nyní o víkendu v Británii, poté v Rakousku a 4. září v Misanu. Pro zbytek sezony ho v satelitním týmu Yamahy RNF nahradí Brit Cal Crutchlow.