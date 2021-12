Sestry Kolocovy na písku zářily: Škoda, že se nás Dakar netýká

„Docela lituji, že nemůžeme na Dakaru startovat s Yasmeen už letos,“ řekla Aliyyah Kolocová; za rok už to půjde, legendární maraton je přístupný od osmnácti.

Při offroadové premiéře Aliyyah v kategorii bugin T3 vyhrála v barvách Buggyry první etapu a v absolutním pořadí celý národní pohár, její výsledek by zároveň stačil na druhé místo ve Světovém poháru FIA její třídy. Yasmeen obsadila třetí místo a podle všeho jsou nejmladší sourozeneckou dvojicí na stupních vítězů.

„Něco málo o projektu Buggyra Academy vím, nicméně výsledky mě hodně překvapily. Tým disponuje mladými jezdci s mimořádným potenciálem, kteří jsou sice na začátku kariéry, ale ukázali, že v nejbližší budoucnosti mohou pomýšlet na Dakaru hodně vysoko,“ uvedl trojnásobný vítěz Dakaru v automobilech Násir al–Attíja, který se stal absolutním vítězem Hail Rallye.

Aliyyah Kolocovou doprovázel špičkový světový navigátor Xavier Panseri a z výsledku byl paf: „Aliyyah umí skvěle naslouchat a všechny rady do puntíku převádět do praxe, nikdy se nevzdá, je to pravá bojovnice. Ví naprosto přesně, kdy dát plný plyn a kdy naopak zvolnit. Celkovým výsledkem jsem příjemně šokován. Případné společné účasti na Dakaru 2023 se nebojím.“

Pro Francouze Téo Calveta byla rallye generálkou na Dakar, kde bude nováčkem. V kamionech byl bronzový. Matador Josef Macháček s buginou odjel jen dvě etapy v rámci testování techniky. „Pepa by rád dále závodil, ale rozhodli jsme se šetřit jeho tělesnou schránku,“ řekl šéfkonstruktér David Vršecký.