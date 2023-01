Tragédie v dunách. Potáhne se to se mnou, mrzí Lopraise úmrtí diváka

„Jsem vděčný za to, jak to je. Že jsme s Lady zdárně dojeli do volného dne, kdy dostane plnou lásku a komponenty, které jsme doposud z časových důvodů nemohli vyměnit. Jsme nad očekávání spokojeni, nicméně je stále polovina závodu a výsledek se počítá až v cíli. Musíme si počkat, vydržet a odvést maximální výkon,“ vyprávěl ještě v pondělí.

Kdyby tak tušil.

Úterní střet s nepozorným italským divákem všechno změnil. Devětašedesátiletý fanoušek stál schovaný za dunou v kolejích, kterými projížděly motorky, čtyřkolky, automobily či kamiony.

Skrytý výhledu pilota i celé posádky. Loprais ho nevědomky trefil a pokračoval dál.

Až později zjistil, co se stalo.

Fanouškovi se po pár hodinách udělalo špatně a při transportu do nemocnice dostal infarkt, po němž zemřel.

„Nezkušenost, a hlavně určitá naivita. Lidi si myslí, že závodník má auto naprosto pod kontrolou. Že vidí každou situaci, že vidí za roh. Ale není tomu tak. Je to i o tom, že každý máme občanku, zodpovídáme za sebe. Je mi líto, co se stalo, upřímnou soustrast jeho rodině, ale tohle byla naprostá chyba diváka, který si za to může sám. Aleš nemohl udělat nic jinak,“ vyprávěl pro MF DNES z místa bývalý navigátor Miloslav Janáček.

Na start? Ne, na úřad

Nemohl, o to krutější je pro Lopraise vyústění nešťastného a tragického momentu.

Že ze závodu druhý den ráno z prvního místa odstoupil, je pochopitelné.

Místo na start erzety zamířil na arabský úřad, aby se podílel na vyšetřování nehody. Jeho kamion Lady69 už byl naložený na podvalu a připravený na transport.

Smutný obrázek.

„Strašně mě to mrzí a potáhne se to se mnou v životě. Fanoušek si nešťastně našel místo pod dunou a my jsme ho nikdo nezaznamenali. Tímto bych chtěl vyjádřit soustrast rodině, blízkým a kamarádům. Vyhasl lidský život a de facto mým přičiněním, protože já jsem točil kolečkem. Musím ale říct, že jsem o tom vůbec nevěděl. Stejně tak nikdo v posádce,“ líčil zničený 43letý pilot.

Sportovní tragédie, ze které bude těžké se oklepat.

Loprais už měl na slavném závodě víc smůly než většina pilotů dohromady. V minulých letech ho drtily technické problémy, trable s navigací, vlastní chyby.

Teď přišla fatální, byť nešťastná záležitost úplně jiného kalibru.

Fanoušci na sociálních sítích mu pochopitelně z Česka posílají příspěvky plné pochopení a podpory, ale jen těžko se vžít do toho, co aktuálně český pilot prožívá.

Jen si představte, že v běžném provozu vezmete někomu život. Přestože to není vaše chyba, nutně vás to poznamená.

„Naprosto chápu, že druhý den nemohl sednout do kamionu a jet s čistou hlavou za dalším vítězstvím,“ přemítal Janáček v Saúdské Arábii.

Smutné je, že na Dakaru nejde o žádnou výjimku, ať už se konal v Africe, Jižní Americe či nyní v Asii. Závod je posetý mrtvolami, smrt k němu nevyhnutelně patří.

Od roku 1979 přišlo o život zhruba osm desítek lidí. Proč zhruba? Jednoduše proto, že přesný počet úmrtí se u různých zdrojů liší. Tak či tak na každý ročník připadá minimálně jedno úmrtí.

V začátcích Dakaru pochopitelně bývalo zmařených životů víc a akce čelila kritice z nejvyšších míst.

„Provozujete krvavý závod nezodpovědnosti,“ vzkázal dokonce pořadatelům v roce 1988 samotný Vatikán.

Tehdy zahynuli při kolizi s jedním ze strojů tři afričtí domorodci. Dakarská agentura PANA vydala prohlášení, že nehoda neměla žádný vliv na průběh závodu, čímž renomé slavné rallye moc nepomohla.

Nejtragičtější byl rok 1986, kdy pád helikoptéry připravil o život pět lidí, včetně zakladatele závodu Thierryho Sabina. Smutný ročník doplnili ještě dva mrtví motocyklisté – Giampaolo Marinoni a Jasuo Kaneko. Japonce zabil peugeotem neznámý řidič, který byl podle svědků při havárii opilý.

Hned při premiéře závodu v roce 1979 zahynul francouzský motocyklista Patrick Dodin, který ztratil kontrolu nad svou Yamahou 500. Hlavou, na které neměl řádně upevněnou helmu, narazil do skály. Zemřel při převozu do Paříže.

O tři roky později nepřežil v Alžírsku nizozemský cyklista Bert Osterhuis. Zemřela i francouzská novinářka a dítě v Mali.

V roce 2014 vyhasl během několika hodin život tří lidí. Nejprve motocyklisty Erika Palanteho a ve stejný den postihla tragédie i argentinský zpravodajský tým, jehož dva členové nepřežili pád vozu do rokle.

„Auto padalo z útesu sto metrů. Ti, kdo seděli na předních sedadlech, zemřeli. Ty vzadu se povedlo zachránit,“ popisoval tehdy Francisco Delgado z magazínu Super Rally, otec zraněného fotografa, který nehodu přečkal.

Před sedmi lety šel zase bolivijský pastýř Máximo Riso jako každý den na pastvu a netušil, že jeho stezku křižuje trasa závodu.

Měl skloněnou hlavu a nevnímal dění kolem.

Po střetu s mitsubishi Lionela Bauda byl na místě mrtvý. Francouz dojel etapu do cíle, ale poté odstoupil. „Z úcty k zemřelému a v souladu s hodnotami, které jsou mi blízké, jsem se rozhodl na Dakaru skončit,“ napsal tehdy.

Podobně, jako nyní Aleš Loprais.