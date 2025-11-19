„Chceme být na stupínku nejvyšším. K tomu jednoznačně tíhneme. Není to žádné vykřikování do světa, tak to prostě cítím. Vím, že máme rychlost,“ prohlásil Aleš Loprais. „Ostatní nás velmi sledují. Mají k tomu důvod, jdeme si jednoznačně za svým a jednou to přijít musí. Věřím, že to bude na tomto Dakaru.“
V kabině ho budou doprovázet osvědčení parťáci. „Důležitou novinkou je, že máme v kabině staronového technika Jirku Strosse. První rok jsme měli dohodu, že tam bude domestikovaný mechanik z týmu De Rooy, protože jsme techniku chtěli poznat,“ vysvětloval Loprais, proč v minulém ročníku měl při premiérové spolupráci s nizozemským týmem Gerarda de Rooye jiného technika.
„Jirka techniku navnímal, máme za sebou test v Africe. Vím, že Jirka má obrovské zkušenosti z předešlých konceptů. Tohle zvládne perfektně, těším se na spolupráci s ním. Je to klidný, pokorný chlap, výborný mechanik, jsme na stejné vlně. Oba jsme narození 10. ledna 1980, to není náhoda,“ usmíval se závodník, jehož bude na trati navigovat David Křípal. „K němu není co dodávat. Úžasný člověk do nepohody, rozdal by se. Máme super atmosféru v kabině, to je zásadní. To bych chtěl vyzdvihnout, protože posádka je klíčová. Stroj jsme vyladili. Věřím, že to bude celé o výdrži a o štěstí. Náš cíl je jasný.“
Na start se Loprais postaví se speciálem nazvaným FPT Power Star de Rooy. „Je to evoluce loňského auta, se kterým jsem jel. Letos pod taktovkou FPT, protože to je dodavatel motorů. To je hlavní důvod, proč tam jsem, my na ten motor nedosáhneme,“ vysvětloval Loprais a nadšeně líčil detaily: „Tisíc koní, pět tisíc newtonů krouťák. Úžasný motor, velmi kultivovaný, který má křivku tak krásně udělanou, že to působí spíše jako atmosférický motor než turbomotor.“
Prostor na úpravy si přesto našel. „Auto jsme po poznatcích od loňska dost poupravili, co se týká řízení a nájezdových úhlů. Byla tam spousta věcí, které mi nevyhovovaly. Teď už jsme auto posunuli dál a věřím, že to přinese své ovoce.“
A nová trasa? „Vypadá zajímavě. Lze čekat delší etapy a pravděpodobně víc kamení, ale bude to různorodé. Jede se tam na vteřiny, přitom etapa trvá i šest hodin. Tak to je a já jsem za to na druhou stranu rád, protože mě to bičuje do nějakého formátu extrému. Mně je v tom prostředí dobře. Mám rád, když je na mě tlak. “