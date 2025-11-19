Loprais míří na Rallye Dakar pořád nejvýše. I na dvacátý pokus

Pavel Grossmann
  15:36
Na slavné Rallye Dakar vyhrál v kategorii kamionů Aleš Loprais 18 etap, celkově byl nejlépe druhý, k tomu dvakrát třetí. Teď se 45letý pilot chystá na svou jubilejní dvacátou účast a netají, že ambice má jen ty nejvyšší.
Aleš Loprais

Aleš Loprais | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Kamion Aleše Lopraise během osmé etapy Rallye Dakar.
Aleš Loprais během osmé etapy Rallye Dakar.
Aleš Loprais během maratónské etapy na Rallye Dakar 2025.
Aleš Loprais se svým kamionem na Rallye Dakar 2025.
18 fotografií

„Chceme být na stupínku nejvyšším. K tomu jednoznačně tíhneme. Není to žádné vykřikování do světa, tak to prostě cítím. Vím, že máme rychlost,“ prohlásil Aleš Loprais. „Ostatní nás velmi sledují. Mají k tomu důvod, jdeme si jednoznačně za svým a jednou to přijít musí. Věřím, že to bude na tomto Dakaru.“

V kabině ho budou doprovázet osvědčení parťáci. „Důležitou novinkou je, že máme v kabině staronového technika Jirku Strosse. První rok jsme měli dohodu, že tam bude domestikovaný mechanik z týmu De Rooy, protože jsme techniku chtěli poznat,“ vysvětloval Loprais, proč v minulém ročníku měl při premiérové spolupráci s nizozemským týmem Gerarda de Rooye jiného technika.

„Jirka techniku navnímal, máme za sebou test v Africe. Vím, že Jirka má obrovské zkušenosti z předešlých konceptů. Tohle zvládne perfektně, těším se na spolupráci s ním. Je to klidný, pokorný chlap, výborný mechanik, jsme na stejné vlně. Oba jsme narození 10. ledna 1980, to není náhoda,“ usmíval se závodník, jehož bude na trati navigovat David Křípal. „K němu není co dodávat. Úžasný člověk do nepohody, rozdal by se. Máme super atmosféru v kabině, to je zásadní. To bych chtěl vyzdvihnout, protože posádka je klíčová. Stroj jsme vyladili. Věřím, že to bude celé o výdrži a o štěstí. Náš cíl je jasný.“

Na start se Loprais postaví se speciálem nazvaným FPT Power Star de Rooy. „Je to evoluce loňského auta, se kterým jsem jel. Letos pod taktovkou FPT, protože to je dodavatel motorů. To je hlavní důvod, proč tam jsem, my na ten motor nedosáhneme,“ vysvětloval Loprais a nadšeně líčil detaily: „Tisíc koní, pět tisíc newtonů krouťák. Úžasný motor, velmi kultivovaný, který má křivku tak krásně udělanou, že to působí spíše jako atmosférický motor než turbomotor.“

Aleš Loprais (uprostřed) s posádkou na Rallye Dakar 2025.

Prostor na úpravy si přesto našel. „Auto jsme po poznatcích od loňska dost poupravili, co se týká řízení a nájezdových úhlů. Byla tam spousta věcí, které mi nevyhovovaly. Teď už jsme auto posunuli dál a věřím, že to přinese své ovoce.“

A nová trasa? „Vypadá zajímavě. Lze čekat delší etapy a pravděpodobně víc kamení, ale bude to různorodé. Jede se tam na vteřiny, přitom etapa trvá i šest hodin. Tak to je a já jsem za to na druhou stranu rád, protože mě to bičuje do nějakého formátu extrému. Mně je v tom prostředí dobře. Mám rád, když je na mě tlak. “

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Ilves vs. BremerhavenHokej - Osmifinále - 19. 11. 2025:Ilves vs. Bremerhaven //www.idnes.cz/sport
19. 11. 16:30
  • 1.44
  • 6.72
  • 4.31
Frýdek-M. vs. ZlínHokej - 24. kolo - 19. 11. 2025:Frýdek-M. vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
19. 11. 17:00
  • 2.40
  • 4.10
  • 2.40
Vsetín vs. SokolovHokej - 24. kolo - 19. 11. 2025:Vsetín vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
19. 11. 17:30
  • 1.47
  • 4.81
  • 5.27
Přerov vs. SlaviaHokej - 24. kolo - 19. 11. 2025:Přerov vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
19. 11. 17:30
  • 2.68
  • 4.19
  • 2.15
Chomutov vs. LitoměřiceHokej - 24. kolo - 19. 11. 2025:Chomutov vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
19. 11. 17:30
  • 2.51
  • 4.11
  • 2.30
Kuopio vs. CurychHokej - Osmifinále - 19. 11. 2025:Kuopio vs. Curych //www.idnes.cz/sport
19. 11. 17:30
  • 2.49
  • 4.11
  • 2.31
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Plzeň je teď ve stejném ringu jako pražské kluby. V zimě dojde ke změnám, říká Šádek

Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel FC Viktoria Plzeň

Nová éra fotbalové Plzně začíná. Co změní v nejbližší době ve Viktorii příchod nového majitele Michala Strnada, jednoho z nejbohatších Čechů? Dá se v zimě očekávat výrazný pohyb v kádru?

19. listopadu 2025  15:26

Správné rozhodnutí? Uvidíme. Roztržka ve španělském týmu oslabila šance na postup

Španělský kapitán daviscupového týmu David Ferrer.

Od naší zpravodajky v Itálii Už když zveřejnili nominaci na finálový turnaj Davis Cupu, mnozí se podivovali: „A kde je Davidovich Fokina?“ Španělský kapitán David Ferrer do týmu totiž nepovolal 14. hráče světa, což odůvodnil...

19. listopadu 2025

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

19. listopadu 2025  14:46

LeBron rozjel 23. sezonu. Zmeškaný start? Velký nezvyk, líčil. Olympiáda v LA je passé

LeBron James zahájil svou 23. sezonu v NBA.

Zvídavý dotaz jedné americké reportérky LeBrona Jamese, který v úterý večer rozehrál 23. sezonu v NBA, dokonale odzbrojil. „Co říkáte na to, že jste se na palubovce potkal hned se sedmi hráči, kteří...

19. listopadu 2025  14:43

Ošklivý faul v NHL, kouč vyhrožoval hvězdě soupeře: Až se potkáme příště, nedohraješ

Mikko Rantanen naráží zezadu na mantinel Alexandra Romanova.

Cítil, že Dallas tlačí čas. Hnal se za pukem, v evidentním spěchu. Zřejmě i proto si počínal tak nešetrně. Ostrý zákrok Mikka Rantanena, ofenzivní hvězdy NHL, na Alexandra Romanova vyvolal velké...

19. listopadu 2025  14:15

„Zlý muž“ Klapka vyvolal bitku, na jeho hit reagoval i Bedard: Tohle vidět nechcete

Wyatt Kaiser (44) z Chicago Blackhawks u puku v zápase s Calgary Flames, dotírá...

Měli výhodu přesilové hry, kterou si mohli pomoct vyrovnat nepříznivý stav. Jenže puk pod kontrolou hokejisté Calgary neměli, soupeře z Chicaga tak museli nahánět. A právě z toho vyplynul ostrý hit u...

19. listopadu 2025  13:10

Hned při první příležitosti. Federer bude uveden do tenisové Síně slávy

Roger Federer ve Wimbledonu.

Jeden z nejlepších tenistů historie Švýcar Roger Federer bude příští rok v srpnu uveden do Síně slávy. Informoval o tom web Mezinárodní tenisové Síně slávy ITHF v Newportu.

19. listopadu 2025  13:09

Přitom tady ani neměly být. Češky na MS šokovaly favoritky: Naprostá senzace!

Kylie Neuschaeferová a Martina Maixnerová slaví na MS.

Samotné hráčky, oficiální stránky světového šampionátu i řada příspěvků na sociálních sítích připomíná stejný fakt: Chybělo jen málo a Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou na MS chyběly. Nyní...

19. listopadu 2025  12:45

Od rovnátek k Dakaru. Španělce radí Loeb, zachránil ji Macík: Díky němu jsme přežili

Premium
Cristina Gutiérrezová

Má toho teď nad hlavu. Do Prahy přiletěla z Barcelony a hned druhý den putovala do Milána. Pár týdnů před Dakarem musí absolvovat všechny sponzorské a mediální aktivity. Létá z místa na místo, usmívá...

19. listopadu 2025

Nemůžeme létat v oblacích. Hradecký vzlet stále trvá, ale co ukáže Sparta?

Litvínov, 2. 11. 2025. Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, hokejová...

Téměř to vypadá, že v současné formě jsou k nezastaven. Hokejisty hradeckého Mountfieldu v jejich rozletu nezabrzdila ani první reprezentační pauza, před kterou se zařadili mezi týmy s nejlepší...

19. listopadu 2025  11:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nesmíme se bát, předesílá Berdych. Nelíbí se mu formát Davis Cupu ani ranní duel

Tomáš Berdych sleduje své svěřence na tréninku před Davis Cupem v italské...

Od naší zpravodajky v Itálii Sám se z daviscupového poháru radoval naposledy v roce 2013, když coby aktivní hráč významně přispěl k jeho zisku. Teď o něm sní jako kapitán. Tomáš Berdych moc dobře ví, že vede tým tenistů, který...

19. listopadu 2025  11:15

Houškovo drzé „děťátko“, zadovka při domácí premiéře. A legenda Válečníků jihla

Marek Houška v bílém dresu Děčína, v zápase s USK Praha přihrává zadovkou kolem...

Když zkraje října šestnáctiletý Marek Houška v zápase na Slavii debutoval v basketbalové lize jako jeden z nejmladších hráčů v historii, dojal tím i tátu Jakuba, legendu Válečníků. A po synově domácí...

19. listopadu 2025  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.