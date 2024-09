Loprais mění značku kamionu pro Rallye Dakar, nově usedne do Iveca

Loprais se ke změně kamionu odhodlal proto, že by v případě pokračování s Pragou musel udělat řadu technických změn, aby zůstal konkurenceschopný a splnil technické předpisy.

„Abychom se i nadále pohybovali v absolutní špičce, museli bychom zcela přepracovat vstřikování paliva ze systému pumpe-düse na common rail, který využívá většina našich hlavních konkurentů. To by byla otázka minimálně tříletého až čtyřletého nákladného vývoje, optimálně s podporou továrny,“ uvedl Loprais.

Čtyřiačtyřicetiletý jezdec jednal o možném obnovení spolupráce s Tatrou, s jejímž vozem v minulosti závodil, nakonec ale využil nabídky od společnosti De Rooye, dvojnásobného dakarského vítěze.

„Už tento týden nás čekají první zkušební jízdy v Nizozemsku, počátkem října pak budeme znovu testovat u marockého Erfúdu. Přímo z testů se přesuneme do Marrákeše na start Marocké rallye, při níž si potřebuji v závodním režimu vyzkoušet jak kamion, tak nového navigátora,“ řekl Loprais, který bude při Dakaru využívat i servisní zázemí nizozemského týmu.

Loprais mění i složení posádky. Místo Jaroslava Valtra mladšího jej bude navigovat David Křípal, který dosud spolupracoval zejména s Tomášem Ouředníčkem, závodícím v kategorii automobilů.

„S osobním autem jsem už věděl, na co se mám nachystat a co bude stačit, ale teď vůbec netuším, co mám od kamionu čekat. Proto musím vystoupit ze své komfortní zóny a opravdu pořádně makat na vytrvalosti, zpevnění střední části těla, zad a krku. K přípravě tentokrát opět přistupuji tak, jako by mě čekal první Dakar,“ řekl Křípal.