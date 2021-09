Řecká Akropolis se vrací do MS v rallye, vedení v seriálu hájí Ogier

O dva roky později se ale Akropolis jela jako součást MS naposledy, následně byla zařazena do evropského mistrovství a v předešlých dvou letech se nekonala vůbec.



„Je skvělé, že se šampionát vrací do Řecka. Rallye Akropolis je jedním ze závodů, který se zapsal do historie a teď několik let chyběl,“ uvedl Ogier, který má v čele MS náskok 38 bodů na týmového kolegu Brita Elfyna Evanse a Belgičana Thierryho Neuvilla.

„Samozřejmě, že můžeme mít určitou představu o tom, co nás čeká, ale v jistém smyslu to bude nová soutěž a myslím si, že si všichni budeme muset psát nový rozpis. Vždy je dobré, když jsme na tom všichni stejně,“ uvedl sedmatřicetiletý pilot.



Sedminásobný mistr světa, který letos absolvuje poslední kompletní sezonu v seriálu, tak nepředpokládá, že by mu znalost podmínek z minulosti výrazně pomohla. „Vím, že nás čeká náročná rallye. Z pohledu šampionátu jsme v dobré pozici a uděláme vše proto, abychom si ji udrželi. To je náš cíl,“ řekl Ogier, který v Řecku startoval čtyřikrát v kariéře.

Elfyn Evans

To Evans má podstatně méně zkušeností s rozbitými šotolinovými tratěmi, osobně je zažil jen jednou v roce 2012, kdy ale nestartoval s vozem kategorie WRC.



„Jel jsem s vozem s pohonem jedné nápravy, takže teď to bude s vozem WRC rozhodně něco jiného. Bude to pro mě víceméně nová soutěž, na které bude hodně psaní rozpisu. Několik erzet totiž pojedeme pouze jednou, což je nezvyklé a budeme se kvůli tomu muset vyrovnat i s čištěním tratě. To ale platí u šotolinových rallye vždy,“ podotkl Evans

Povzbuzen výhrou na předešlé domácí Belgické rallye se na start postaví Neuville, který na Akropolis dojel v roce 2013 třetí. Tovární tým Hyundai, jehož barvy hájí, ale pojede v Řecku vůbec poprvé. „Bude to těžká rallye a hodně důležitá bude strategie. To se nám ale líbí. Věříme, že si připíšeme další dobrý výsledek,“ uvedl Neuville.

Své barvy na startu bude mít i český motorsport. Zastupovat ho bude Martin Prokop s vozem kategorie Rallye2. Prokop se do šampionátu zapojí poprvé od červnové Safari rallye v Keni, na níž vážně havaroval. Jeho spolujezdcem bude tentokrát Michal Ernst.

„Bude to můj dvoustý závod v rallye a už se těším. Bude to trošku cestovatelský závod, protože organizátoři využili řadu míst, kde se jezdilo v minulosti. Je to sloučení několika ročníků,“ uvedl Prokop. V Řecku startoval poprvé v roce 2005 a náročnou soutěž si oblíbil. Letos zde pojede již poosmé.

Akropolis začne ve čtvrtek slavnostním startem v Aténách, kde se uskuteční i krátká divácká rychlostní zkouška. V dalších třech dnech čeká posádky zbývajících 14 erzet o celkové délce téměř 300 km.