Když Fridrich na trati bourá, dívá se šéf týmu, zda má dcera manžela pohromadě

Bývaly časy, kdy Jakub Fridrich nevěděl o světě automobilových soutěží nic. Mohly trvat dodnes, nebýt toho, že na gymnázium nastoupil do Hustopečí, kde mu přítelkyně Kateřina vyprávěla o vášni svého otce.

„Mluvila o tom, že tatínek jede závodit někam do Monte Carla. Neměl jsem představu, o co jde,“ usmívá se Fridrich pocházející z nedalekého Kobylí.

Z přítelkyně je dnes manželka, čímž se Fridrich přiženil do rodiny Martina Rady – ředitele skupiny Agrotec Group, jezdce a šéfa tradiční hustopečské rallye. Díky tomu se teď oba – Rada (56 let) s vozem Abarth a Fridrich (28 let) na Alfě Romeo – chystají na AGROTEC PETRONAS Rally Hustopeče, která se v pátek a v sobotu mezi vinicemi na Břeclavsku koná. Jedou pod hlavičkou týmu Agrotec Autoklub v AČR.

Oba startujete v jiné kategorii. Vyhecujete se na dálku jako parťáci i kolegové a soutěžíte také spolu?

Rada: Všichni jedeme v jednom startovním poli. Zrovna nedávno na Rallye Český Krumlov nás Kuba v jedné rychlostní zkoušce porazil.

Je to v rodině prestižní událost?

Fridrich: Potěší mě, když se mi podaří jet rychleji než auta vyšších kategorií. Porazit Martina nikdy nebylo mojí motivací. Mezi námi není taková rivalita, že bychom si museli něco dokazovat. Uvědomuji si dobře, že jsem pořád začínající pilot s tříletou zkušeností. Alfu Romeo, kterou řídím, Martin vypiplal, jezdil s ní deset roků. Bylo by bláhové myslet si, že mu budu konkurovat.

Ale radost máte.

Fridrich: Rád vidím, že Martin dojel v pořádku. Přemýšlím, jestli mu všechno funguje, nemůžu se odstřihnout od toho, že obě naše auta připravujeme na jedné dílně. Když je Martin spokojený, tak se můžu v klidu soustředit na to, jak závodím já.

Jakub Fridrich (vlevo) a Martin Rada. Kolegové, soupeři i příbuzní a jednom.

Když se rallye blíží, nosíte si práci i domů k rodinnému stolu?

Fridrich: To asi ani jinak nejde. Bydlím v bytě nad dílnou, auta řešíme pořád.

Jsou z toho vaše ženy nervózní?

Rada: Skoro vždycky. Je na nich vidět, že bychom se v jejich společnosti mohli bavit o něčem jiném. (směje se) Pak jim i my necháme prostor, abychom se bavili o jejich tématech.

Fridrich: Naučili jsme se sedět u sebe, ne do kříže. Někdy se stane, že se vedou dvě konverzace; na našem křídle o rally a u manželek o něčem jiném.

Vzpomenete si, kdy jste se vy dva viděli poprvé?

Fridrich: V roce 2010. Tehdy jsem začal kamarádit s Martinovou dcerou. Kateřina je o rok mladší, seznámili nás spolužáci na gymnáziu.

Bavily vás závody?

Rada: Bavily je piškvorky! (úsměv)

Fridrich: Na turnaji v piškvorkách jsme se s Kačkou seznámili. Měli jsme obyčejné koníčky, kino, výlety, hodně jsme byli zaměření na školu. Já osobně jsem byl soutěživý, nebavily mě věci, v nichž bych se plácal, ve všem jsem chtěl být nejlepší. Ale ačkoli jsem z Kobylí, což je od Hustopečí kousek, neměl jsem tehdy tušení, že se tady jezdí nějaká rallye.

Tu jste začal vnímat díky svému tchánovi, dnes i šéfovi?

Fridrich: Určitě to bylo díky Martinovi. Když před nějakými pěti šesti lety začal z Alfy Romeo přecházet na Abarth, už jsem mu pomáhal s komunikací s Italy a podílel jsem se na přípravě auta. Už během školy jsem se zaučoval na dílně. Byl to nový svět, který mě začal zajímat. Jako puberťák jsem hlídal na trati, potom jsem pomáhal na ředitelství rallye a začal jsem dělat u Martina v týmu. Studoval jsem sice chemii, ale táhlo mě to právě sem – na dílnu.

Martin Rada za volantem vozu Abarth 124 Rally RGT

Musel nápadník závodníkovy dcery projít testem, jestli umí vzít volant pořádně do ruky?

Rada: Bylo mu šestnáct, ještě neměl ani řidičák. A já jsem opravdu neměl v úmyslu si ho testovat, jak rychlý v autě by mohl být. Popravdě jsem si ani nemyslel, že k nám do rodiny přibyl budoucí závodník.

Jak se z něho stal?

Rada: Když Kuba přišel, že by chtěl jezdit, posadil jsem ho napřed jako spolujezdce ke kamarádovi. Pak jsme se domluvili, že zkusí sám jet s Alfou Romeo. Podpořil jsem ho a umožnil jsem mu to. Viděl jsem, že k tomu má vztah a že to půjde. Kdyby to bylo od začátku úplně špatně, asi bych navrhl, abychom do toho nešli. Ale tak to nebylo. Postupně dokázal zrychlovat, seznamoval se s autem a ve své třídě se dostával dopředu. Pro mě to bylo nejen potěšující, ale taky přínosné. Než se zapojil, staral jsem se o hodně věcí sám. S novým autem (Abarthem) přišly nové starosti, je na něm mnohem víc práce, aby bylo připravené, a Kuba na sebe vzal hodně úkolů, což mi ulevilo.

Probíráte mezi sebou, jak si na trati počínat?

Rada: Bavíme se spolu o technice, což s sebou nese úvahy, co a jak poskládat nebo udělat. K debatám o tom, co děláme za volantem, také dochází. Pomáhají nám záznamy z palubní kamery. Podíváme se na ně, když chceme zpětně probrat nějakou situaci, nebo pouze pro informaci, co se během akce dělo a jak probíhala jízda na rychlostní zkoušce.

Fridrich: Jsem za tuhle možnost rád. Když mi Martin například po seznamovacích jízdách řekne o pasáži, kterou jel už několikrát, kde je nebezpečná zatáčka a na co si dát pozor, má to pro mě svoji váhu. Pokud pak na trati udělám kiks, sbírám odvahu vzít záznam a jít si vyslechnout, co jsem udělal blbě. Vždycky ale pak vím, že mě to posune dál.

Uvažovali jste někdy o tom, že byste vytvořili rodinnou posádku a závodili spolu?

Fridrich: Jednou se to rýsovalo, když Martinův spolujezdec Jarda Jugas nemohl. Bavili jsme se o tom, že bych zaskočil, ale Martin našel jinou náhradu.

Je lepší, že každý řídíte svoje auto?

Rada: Pokud chceme oba závodit a Kuba chce řídit, tak je to nutnost, protože já nejsem dobrý spolujezdec. Vím, že tuhle roli zastávat nechci. Ne snad, že bych se bál, ale neumím to, nemám návyky, musel bych se to učit. Jsem dost dlouho v pozici jezdce, což nemám v plánu měnit. Pro mě je rallye relax, odpočinu si od běžných starostí, které v tu dobu nechávám v kanceláři.

Fridrich: A pro mě tak trochu droga. Kdo to jednou okusil, chce za volantem sedět pořád.

Co vás společně vyhecuje mimo trať? Dáte si partičku karet nebo nohejbal?

Rada: Jednou za čas si v tělocvičně dáme pinec, sranda mač. Nebo nějakou hru. Pro zábavu, bez řevnivosti.

Jakube, ostýchal jste se zajít za tchánem, aby vás do světa rallye zasvětil?

Fridrich: Trochu ano, šlo to postupně. Nepřišel jsem ho postavit před hotovou věc, že chci závodit. Pracovali jsme na dílně, pak mě Martin posadil vedle Jirky Satranského, pak mě nechal zkusit řídit a nakonec mi domluvil spolupráci s Rudolfem Kouřilem, který mě naučil úplně všechno.

Rada: Jelikož sám jsem spolujezdcem nechtěl být, musel jsem Kubovi najít jiného učitele. Proto jsem se domluvil s Rudou, mým dlouholetým kamarádem. Jemu jsem absolutně důvěřoval. Přišel mladý kluk, holátko, s velkým nadšením a horkou hlavou, takže jsem si potřeboval být jistý, že ho někdo zklidní. Ruda ho dokázal korigovat a učit. Stál u zrodu mnoha kariér. Kuba dostal to nejlepší, co mohl.

Kouřil při závodech před rokem zahynul, což jen potvrdilo, že váš sport je nejen krásný, ale i nebezpečný. Nechtěl jste pro dceru raději partnera s trochu méně adrenalinovým koníčkem, než je rallye?

Rada: Nikdy jsem nepřemýšlel o tom, s kým bych chtěl, aby moje dcera chodila. Skoro každý sport může být nebezpečný. Bral jsem to tak, že Kačka někoho potká, přeskočí jiskra a já budu rád, když si s jejím partnerem budu rozumět. Je skvělé, když rodina funguje. Kdyby byl Kuba kdekoli jinde, kde by nebyl nablízku závodnímu autu, asi by tohle prostředí nezačal vyhledávat.

Martin Rada na trati slavné Rallye Monte-Carlo

Sám jste už titul mistra republiky měl. Stanovil jste si jako podmínku, že mu dceru dáte, až také něco vyhraje?

Rada: Vůbec ne! (úsměv) Soukromý život od závodního oddělujeme. Nemáme smlouvu, že mu Kačku seberu, když nebude vyhrávat.

Bojí se o vás vaše ženy?

Fridrich: Myslím si, že se asi bojí mé ztřeštěnosti. Takový mám pocit. Šance, že něco vyvedu já, je mnohem větší než u Martina.

Už se to i stalo?

Fridrich: Zrovna na Rally Hustopeče. Loni jsem byl moc rychlý, až příliš nažhavený, a otočil jsem auto kolem stromu.

Rada: Kluci (Fridrich s navigátorem Lukášem Sedláčkem) byli druzí ve své třídě. Viděli, že soupeři mají technické problémy a odstavili vůz. Přesto od doby, co je na trati minuli, s autem dvakrát praštili. Řekl jsem pak Kubovi, že takhle se to nedělá, že to nezvládl hlavou. Když už s tím jednou praští a jede dál, tak během osmi set metrů to udělat znovu, když vím, že proti mně nikdo nejede, to je špatně. Emoce nemůžou vyhrát nad hlavou.

Fridrich: První chybou bylo, že jsem neodhadl zatáčku, vletěl jsem do ní příliš rychle, dostal smyk a proletěl vinicí. Auto to ustálo, pokračovali jsme dál, už jsem ale byl hlavou jinde. Snažil jsem se dohnat ztrátu, podcenil další z nebezpečných zatáček a trefil strom. Auto bylo do rohlíku. V adrenalinu jsme ještě chtěli závodit dál, než jsme si uvědomili, že to ve voze bez oken fakt nejde.

Rada: Stejně by byli vyloučeni.

Fridrich: Nejhorší bylo, že jsme z té bouračky vyjeli, chtěli jsme odvézt auto na dílnu, a první vůz, který v protisměru potkáme, řídí Martin. (směje se)

Rada: Věděli jsme, že v tom místě kluci nemají co dělat. Říkám si: Kam to jedete? Bok auta byl poškozený, nemělo nárazníky, tak nám bylo jasné, že něco vyvedli.

Na první dobrou si pomyslíte, že člen vašeho týmu má po závodě, nebo se díváte, jestli je zeť celý?

Rada: Auto opravíte. První emoce je, jestli jsou kluci v pořádku. Nemůžu říct, že jsem nikdy nehavaroval, že jsem neudělal chybu. Taky jsem vděčný, že to vždycky bylo bez zranění. Jestli chyby k něčemu jsou, tak k tomu, aby se z nich člověk poučil.

Dal jste svému mladšímu chráněnci radu do závodního světa?

Rada: Nedávno jsme probírali krizovou situaci, kdy jsem mu radil, jak s autem v takové situaci pracovat, nejen zůstat stát na brzdách. Jsou momenty, že se leknete, dupnete na brzdu a čekáte, že se auto zastaví. Jsou to desetiny vteřiny. Je potřeba najít řešení, třeba rozhodnout se, kdy brzdu pustím a zkusím ještě s autem zabojovat a zvládnout takovou krizi.

Fridrich: Martin mi nikdy jako šéf nedal kartáč, vždycky je konstruktivní. Přesně tahle jeho lekce mi loni pomohla vybojovat na závodech v Pačejově důležité body. Po té ráně v Hustopečích jsem se v sobě rýpal, uvažoval jsem, že skončím. Martin mě dokázal dát do kupy. Nastartoval ve mně touhu dotáhnout to do konce, nevzdat se. Znovu jsem pak byl schopný jet rychle a s rozumem, a díky tomu máme titul.

Chystáte si trať víkendové rally kolem Hustopečí na míru, aby vám co nejvíc seděla?

Rada: To nejde pro žádnou posádku. Můžeme uvažovat, kam dáme na silnici retardér, který úsek cesty použijeme, ale pokud nezasáhne počasí, bude to vždycky pro všechny stejné. Hustopeče jsou náročné ve střídání povrchů, tedy asfaltu a šotoliny, a v kombinaci páteční noci a sobotního horka. V tom jsou jedinečné.

Fridrich: Za mě jsou tratě v Hustopečích nejlepší ze všech. Jel jsem na nich svůj první závod velkého mistráku, hrozně mi zachutnaly. Bez ohledu na to, že jsme tady doma, je to můj srdeční závod se skvělou atmosférou.

Která pasáž z itineráře Rally Hustopeče je vaší nejoblíbenější?

Fridrich: Mám rád nezpevněné povrchy, šotolinové pasáže obecně. Chtěl bych na nich být rychlejší, nemám ještě dost zkušeností. Jinak se mi líbí stoupáky, jako je z Kurdějova nebo z Divák nahoru.

Rada: Pro mě je to Naftařská cesta nad Němčičkami. Lesní pasáž, velmi zajímavá, hezká. Těším se i na sjezd nebo výjezd nad Diváky, na úzkou cestu v lese. Je těžká a strašně atraktivní.

Stačíte během závodu vnímat, jak jedete nejen vy, ale i nejlepší český pilot Jan Kopecký v autě vašeho Agrotec Škoda Rally Teamu?

Rada: Stíhám vnímat svoje auto, Kubu i Honzu Kopeckého. Na přejezdech, nebo když čekáme na další rychlostní zkoušku, je čas podívat se na výsledky. Stejně tak občas telefonuju s dispečinkem, a pokud vidím na trati nějaký problém, řeším jeho odstranění. I když závodím, organizování z hlavy nevypouštím.