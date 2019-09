Lacko slavil v Le Mans, stáj Buggyra má triumf číslo 200

O titul vicemistra Evropy bude Lacko bojovat příští víkend v závěrečném podniku sezony ve španělské Jaramě. Evropským šampionem už se v sobotu stal Němec Jochen Hahn.

Třetí jízdu v Le Mans ovládl Lacko stylem start-cíl. „Jsem nadšený. Celý závod se mi podařilo odjet naprosto bez chyb a každé kolo jsem zajížděl dobré časy. Z pohledu diváka to mohl být asi nudný závod, ale musel jsem se soustředit opravdu po celou dobu, abych nikde nezaváhal a nedal ostatním šanci mě dostihnout,“ uvedl Lacko.

Manko na Albaceteho stáhl i díky tomu, že Španěl dostal po čtvrté jízdě dodatečně pětisekundovou penalizaci za zkrácení trati. „Dostal jsem Antonia před jeho domácím závodem pod tlak. Bude to boj do posledního metru. Jsem odhodlaný do toho dát ve Španělsku vše, snad to vyjde,“ řekl český jezdec.