Lackův víkend: bronzy a čtvrtá místa. Jsem ale spokojený, říká pilot

„S víkendem na Slovensku jsem spokojený, i když mě některá rozhodnutí ředitelství závodu nejdou do hlavy. S tím se ale musíme poprat a bojovat. Podařilo se mi poskočit už na 4. místo a na třetího Kisse mi zbývá jen pět bodů,“ blaží Lacka. Třináct bodů nad ním je Stephanie Halmová, odskočený je německý fantom Jochen Hahn, Lacko na něj ztrácí už 54 bodů.

Za dva týdny se závodí na německém Nürburgringu. „Vyrážím tam s cílem dostat se na bednu, tak uvidíme,“ předsevzal si Lacko.

Na Slovakia Ringu se mu to povedlo v obou sobotních závodech, které dokončil shodně na 3. místě. Což ho povzbudilo. „Po patáliích z Hungaroringu jsme zase zpátky tam, kam patříme. Možná, že kdyby se jelo o jedno kolo víc, Halmovou bych dokázal předjet,“ tvrdil po prvním bronzovém úspěchu.

Druhého dosáhl po dramatickém závěru, startoval přitom ze 6. pozice. „Během prvního kola jsme se tam pořád střídali, chvíli jsem byl pátý, pak zas šestý, ale nakonec jsem se usadil těsně pod stupni vítězů. V posledním kole se mi pak povedl předjížděcí manévr a dostal jsem se i před Kisse na bednu,“ pochvaloval si Lacko.

Namíchla ho nedělní kvalifikace. Zajel třetí nejrychlejší čas, ale před startem závodu jury vydala kontroverzní rozhodnutí. Po chaosu traťových komisařů během kvalifikace a několika chybně nahlášených Penalty Markers, tedy sražení kuželky, smíchala časy z obou částí měřeného tréninku. Na to doplatilo několik jezdců včetně Lacka. Ten tak místo ze třetího musel startovat ze čtvrtého, tedy méně výhodného místa.

„Absolutně to nechápu, mají v tom tady celkem zmatek. Bohužel se to v poslední době hromadí a doplácíme na to my piloti, i když za nic z toho z velké části nemůžeme,“ postěžoval si bývalý mistr Evropy a úřadující vicemistr.

A zlost ho nepřešla ani po závodě, v němž zůstal čtvrtý. „Stále to nechápu. Startovat ze třetího nebo čtvrtého místa je zrovna na tomto okruhu velký rozdíl. Dostal jsem se v první zatáčce na vnější stranu a neměl jsem šanci protlačit se dopředu. Halmová využila vnitřní stopy a dostala se přede mně,“ líčil.

I ve druhé nedělní jízdě skončil na „bramborové“ pozici. „Museli jsme před závodem prohodit pneumatiky, protože jedna byla dost zničená a hrozilo, že by se mohla protrhnout. Během závodu to ale hodně klouzalo a bylo obtížné se dotáhnout na první trojku. Nakonec se mi to ale v posledním kole podařilo a cílovou pásku jsme proťali bok po boku s Lenzem. Škoda.“