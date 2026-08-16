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Kroutil hlavou a nechápal. Březík na Barum rally prožil zadostiučinění: Nepopsatelné!

Tomáš Železník
  21:30
Adam Březík, vítěz Barum rally.

Adam Březík, vítěz Barum rally. | foto: Jan SalačMAFRA

Nejlepší posádka Barum rally – Adam Březík a Zdeněk Bělák
Adam Březík po triumfu na Barum rally.
Adam Březík a Zdeněk Bělák na Barum Czech Rally Zlín.
Rychlostní zkouška Pindula.
8 fotografií
Když se vracel do Zlína po třídě Tomáše Bati, mechanici, kamarádi i fanoušci spustili velký aplaus. Když přijel na dohled náměstí Míru a vystoupil z auta, okamžitě se na něj vrhli a gratulovali. Potřásáním pravice, objetím i šampaňským. První mezi nimi byl táta Martin.

Není se co divit. Soutěžní jezdec Adam Březík uhranul nejenom je, ale celý Zlín. Je novým vítězem Barum Czech Rally Zlín.

„Je to šílené. Něco nepopsatelného,“ rozplýval se Březík v cíli. „Mega si toho vážím. Mockrát děkuju za každého jednoho fanouška. Bez nich by závody nebyly. Oni dělají Barumku takovou, jaká je. Proto se sem rádi vracíme.“

Březíkův životní závod! Domácí jezdec ovládl Barum rally, MČR vede Mareš

Zatímco v minulosti jej na domácí soutěži brzdily nejrůznější problémy, tentokrát zvládl nejtěžší tuzemskou soutěž s přehledem. Na rozdíl od řady soupeřů jej nezastavil defekt ani nic jiného.

„Je to zadostiučinění za minulé ročníky,“ netají se zlínský závodník, kterého ve Škodě Fabia RS Rally2 doplňuje Zdeněk Bělák mladší. „Mohli jsme mít pět defektů, neměli jsme žádný. Štěstí stálo na naší straně.“

Po první etapě vedl o necelých deset sekund, druhou začal sebejistě. V první sekci vyhrál všechny tři rychlostní zkoušky a svůj náskok ještě navýšil.

„Náskok nebyl velký, proto jsme museli zabrat,“ vysvětlil. „Ráno jsem sedl do auta a jel tak, že to dopadlo dobře,“ popsal lakonicky.

Nejlepší posádka Barum rally – Adam Březík a Zdeněk Bělák

Před poslední zkouškou, kterou byly Kateřinice, vedl o 17,5 sekundy. Dobře si přitom pamatoval rok 2021, kdy byl další domácí pilot Erik Cais ve stejné pozici, ale v závěrečném testu havaroval. Nechtěl udělat stejnou chybu, proto raději zvolnil. U televizní obrazovky se zdálo, že chvíli až příliš, přesto to stačilo. Vyhrál o 8,3 sekundy.

„Když jsme protnuli cílovou pásku, tak jsem jen kroutil hlavou, že to nechápu,“ přiznal.

Zajel šest nejrychlejších časů, na většině zkoušek patřil mezi nejlepší. Nevyšly mu jen Pohořelice, kde dvakrát skončil až sedmý. „Už před startem jsem věděl, že tam ztratím,“ přiznal. „Šlo o to co nejvíc eliminovat ztrátu, což se povedlo.“

Adam Březík, vítěz Barum rally.
Nejlepší posádka Barum rally – Adam Březík a Zdeněk Bělák
Adam Březík po triumfu na Barum rally.
Adam Březík a Zdeněk Bělák na Barum Czech Rally Zlín.
8 fotografií

Ještě před vyjetím na cílovou rampu počítal s tím, že oslavy budou velké. Ostatně bouřlivá reakce fanoušků tomu napovídala.

„Plzeňskou (restauraci) jsme si rezervovali na týden,“ pobavil dojatý vítěz.

Až si naplno vychutná životní úspěch, bude ho čekat boj o další. Vítězstvím doma ve Zlíně se zařadil mezi adepty na titul. Za měsíc v Pačejově se rozhodne mezi ním, lídrem Filipem Marešem a třetím Dominikem Stříteským, který tady kvůli zranění nestartoval.

„Sezona je zajímavá a tam bude ještě zajímavější,“ poznamenal Březík. „Bude to stejně rychlé jako všechny ostatní závody,“ nepochybuje.

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