Světová premiéra, návrat na Pražský hrad. Hlavně dojet, přeje si Březík

„Byl jsem tam naposled někdy ve čtvrťáku na střední. Už je to pár let a jsou to jiné vzpomínky,“ pousmál se 27letý člen Samohýl Škoda Teamu, kterého ve Škodě Fabii Rally2 evo doplňuje Ondřej Krajča.

Jak jste na svou premiéru v mistrovství světa nachystaný?

Je to závod jako každý jiný, akorát na vyšší úrovni. Bude to zážitek i nová zkušenost. Budu se snažit, aby mě psychicky nerozhodilo, že konkurence bude větší.

Co tedy od soutěže očekáváte?

Že neublížím autu a dojedu do cíle. O výsledku nepřemýšlím. Uvidí se podle vývoje závodu.

Bude se závodit v Česku na Šumavě, ale také v Rakousku a Německu. Líbí se vám trať?

Česká strana je super. Nádherná je i rakouská část. Charakter alpských silniček je vždycky pěkný. Jsem zvědavý na německou část. Loni jsem tam závodil a neoslovilo mě to. Bylo to z odbočky do odbočky.

Kromě německé části znáte i tu českou. Bude to pro vás výhoda?

Možná malá. Znalost trati je důležitá, ale kluci z mistrovství světa jsou schopni jet rychle kdekoliv. K dispozici byla spousta materiálů od pořadatelů i záběry z minulých let. Onboardy (záběry z auta) si dokázali dohledat. Šanci mají všichni stejnou.

Kvůli účasti v mistrovství světa jste vynechal poslední díl domácího šampionátu. Připravil jste se tím o šanci bojovat o celkové stříbro, zároveň jste ušetřil finance. Jak těžké bylo pokrýt rozpočet na Středoevropskou rally?

Velké poděkování patří našim partnerům, protože bez nich by to nebylo možné. Myšlenku na účast jsme měli v hlavě dávno, ale obávali jsme se, že si to asi nebudeme moct dovolit. Naštěstí už na Barumce se objevili noví partneři a díky nim i těm stávajícím jsme schopni tento start uskutečnit.

V rámci přípravy na světový podnik jste dojel druhý na rallysprintu ve Vsetíně. Splnilo to svůj účel?

Vyzkoušeli jsme nějaké věci, které jsme potřebovali, jsme připraveni dobře. Ale teprve teď se opravdu ukáže. Stát se může cokoliv. Myslet si znamená hov... Uvidíme, jak to bude.

Na Valašsku startoval také britský jezdec Gus Greensmith, který usiluje o světový titul ve vaší kategorii WRC2. Chtěl poznat charakter zdejších tratí. Dojel jste za ním druhý. Co vám toto srovnání ukázalo?

Je to kluk z mistrovství světa a tam se na nic nečeká. Sedne do auta a jede naplno. Navíc Gus, když to řeknu na plnou hubu, má proti nám asi stonásobný rozpočet. Tam se nic neřeší, zatímco my přemýšlíme nad každou prasklinou na nárazníku a podobnými detaily. Gus jel ve Vsetíně například dvě sady nových pneumatik, což je vypovídající.

Takže osmnáctisekundový odstup byl ucházející?

Čekali jsme, že pojede rychle, ale nevěděli jsme, jak moc rychle. Chtěli jsme vyhrát a mít ze Vsetína hattrick, ale Gus se ukázal hned po startu. Šance vyhrát tam byla, ale pod tak velkým rizikem, že jsme nebyli ochotni ho akceptovat. Pak by totiž hrozilo, že tam auto necháme a budeme narychlo řešit, jestli ho spravíme, nebo ne. Jeli jsme v určitém tempu, abychom něco vyzkoušeli.

Podél tratí Středoevropské rally se očekává spousta českých fanoušků. Míří tam i ti vaši?

Pojedou tam asi všichni, které známe, které potkáváme na závodech. Přece jen je to událost, mistrovství světa se u nás uskuteční poprvé. Vidět vozy Rally1 s top světovými jezdci na místních tratích bude určitě zážitek.

Dokážete atmosféru na trati vnímat?

Určitě, jsem v tomhle asi trochu debil, ale občas vidím, kde stojí kamarádi.

A zamáváte jim?

To už zase ne. Oni většinou nestojí ve vracáku, ale na rychlých místech. Ve 160 km/h na pětku jim nechci mávat.

Adam Březík s novější evolucí Škody Fabie, která pochází z dílen Kresta Racingu.

Koho považujete za favorita na celkové vítězství?

To je těžká otázka. Samozřejmě Kalle (Rovanperä) tu může být mistrem světa, ale Elfyn (Evans) mu nedá nic zadarmo. Tihle dva jsou ve hře. Jako vybraný závod to má Ogier a všichni víme, že na asfaltu je to pan pilot. Ani Tänak nebude pomalý, tedy když mu vydrží auto. Jsme v Česku, rychlostní zkoušky jsou natolik specifické a odlišné od všeho ostatního, což může hrát i ve prospěch Thierryho (Neuvilla), který jel párkrát Barumku a s místními asfalty má větší zkušenosti.

A co vaše kategorie WRC2?

Tam si to o titul rozdají Rossel, Mikkelsen a Greensmith, takže good luck všem!