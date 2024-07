Vzhůru do Říma. Přípravu na Barum rallye si zpestří Březík i další Češi

V této sezoně chce soutěžní jezdec Adam Březík zopakovat medailovou pozici, ovšem zvolil jiný program. Do ciziny míří až v polovině roku, zato ho čeká pořádně ostrá prověrka.

V rámci generálky na blížící se Barum Czech Rally Zlín, která se uskuteční v polovině srpna, obsadí nejbližší podnik evropského šampionátu – víkendovou Rally di Roma Capitale.

„Start na této soutěži mám v hlavě od první sezony, co startujeme ve Škodě Fabii R5,“ vrátil se do roku 2020. „Vždycky jsem se chtěl podívat na takovou asfaltovou soutěž. Jsem rád, že letos se to povedlo.“

Fakta Česká invaze do Říma Start v ulicích „Věčného města“ (v minulosti u Andělského hradu na dohled od Vatikánu) a úvodní rychlostní zkouška poblíž slavného Kolosea. To jsou kulisy, které pravidelně lákají české posádky na start automobilové soutěže Rally di Roma Capitale, jež patří stejně jako zlínská Barum Czech Rally Zlín do mistrovství Evropy. Centrem soutěže je přitom lázeňské město Fiuggi, jež leží necelých sto kilometrů jihovýchodně od Říma. Letošní ročník, který je pátým podnikem osmidílného seriálu, začíná v pátek večer a obsahuje třináct rychlostních zkoušek. Obsadí ho pět českých jezdců. Pojedou Erik Cais, Adam Březík, David Tomek (všichni Škoda Fabia), Filip Mareš (Toyota Yaris) a Filip Kohn (Ford Fiesta).

Pilota Samohýl Škoda Teamu, kterého ve Škodě Fabii RS Rally2 doplňuje Ondřej Krajča, ovšem nečeká žádná idyla. Na startu bude málo vídaných 43 vozů hlavní evropské kategorie Rally2. Kontinentální špičku totiž doplní mimořádně silná italská ekipa.

„Nedělám si iluze, že bychom měli jet o vítězství,“ uvědomuje si Březík. „Chci hlavně nasbírat zkušenosti. S desátým až patnáctým místem budeme spokojeni.“

Co ho jižně od italské metropole čeká, zná jenom z videa a televizních záběrů.

„Je to takový mix Barumky, Bohemky a Hustopečí,“ tuší. „Před třemi lety tam měli hodně rozbitých asfaltů, ale obměňují to. Je čím dál čistší. Zato jezdci si to hodně zkracují.“

I když se bude poměřovat s italskou špičkou, asi nejlepší srovnání mu poskytne krajan Erik Cais, který v Římě startoval už třikrát. Zkušenosti jsou na podobném typu soutěže k nezaplacení.

„Srovnání to může být hezké, ale předpokládám, že Erik nám tady ukáže, jak se má závodit ve světě,“ tuší. „My se mu budeme snažit co nejvíc přiblížit.“

Od prvního kilometru přitom bude mít lukovský pilot na paměti, že nesmí ublížit autu. Vrchol sezony v podobě Barum rally se kvapem blíží.

„Jakmile se vrátíme z Itálie, máme dva týdny na to, abychom celé auto zrepasovali a nachystali na Barumku,“ upozornil.

Na domácích tratích přitom bude chtít vylepšit svůj dojem ze sezony. Navzdory průběžnému třetímu místu a historickému triumfu z Hustopečí ji považuje za smíšenou. Důvod?

„V Českém Krumlově i na Bohemii jsme za soupeři hodně zaostali,“ popsal Březík důvody svého rozladění a páté, resp. čtvrté místo v rámci mistrovství republiky. „Zkrátka to není úplně tak, jak bychom si představovali.“

Přesto může zopakovat celkové stupně vítězů. Měly by přitom výrazně vyšší hodnotu než ty loňské, protože na titul může dosáhnout pět jezdců! Po čtyřech (a třech bodovaných) podnicích ze šesti vede Dominik Stříteský před Janem Kopeckým. Za Březíkem se ještě poskládali Cais a Filip Mareš.

„Každý díl šampionátu rozhodly chyby. Jak všichni předpovídali před sezonou, je to velice nabitý seriál,“ podotkl Březík. „Pokud jde o náš triumf v Hustopečích, taky jsme chybovali. Ale zároveň jsme asi byli odvážnější než soupeři.“

Titul není možné získat bez úspěchu na zlínské soutěži. Vzhledem ke svému zařazení do mistrovství Evropy a s tím související větší délce nabízí větší bodovou porci do tuzemského šampionátu. Standardní zisk se násobí koeficientem 1,5.

„Barumka napoví, ale může i rozhodnout,“ uvědomuje si někdejší mistr republiky ve sprintrally.

28letý závodník hodlá na oblíbených tratích zaútočit. Před rokem skončil těsně pod stupni vítězů, na třetího Rakušana Simona Wagnera ztratil 2,9 sekundy.

„V neděli ráno jsme na Semetíně couvali, ztratili tam deset sekund a všechno bylo vyřešené,“ zavzpomínal. „Jsou to drobnosti, ale můžou vás stát jakékoliv body a příčky. Toho se musím vyvarovat.“