Tenhle ročník si lidé budou pamatovat, předpovídá Verstappen po epickém finále

Bez ohledu na to, co přijde v budoucnosti, šlo o mimořádnou sezonu. Pořadí v čele šampionátu se přelévalo tam a zase zpátky, na jaře měl lepší auto Red Bull, na podzim Mercedes a Verstappen s Hamiltonem si nedarovali ani metr prostoru. Jejich vzájemné souboje, ať už strategické nebo přímé na dráze, byly vždy na krev.

„Letos jsme se vzájemně dotlačili na hranici možností,“ hodnotí Verstappen. „Snažili jsme se dostat z aut všechno. Do posledního kola, do poslední zatáčky a bylo to velmi vzrušující. Obzvlášť mezi jezdci dvou různých týmů,“ vzpomněl Verstappen fakt, že takto vyrovnané boje většinou probíhají mezi týmovými kolegy. „Bylo to celé nesmírně zábavné.“

Lewis Hamilton po projetí cílem dlouho seděl nehybně v kokpitu svého monopostu. Tak těsně ztratit titul... V posledním kole. Brzo se však z šoku oklepal a ukázal se jako skutečný šampion. Poblahopřál Verstappenovi i Red Bullu. A podobně nad věcí, zatímco vedení jeho týmu podávalo proti výsledku protest, zůstal i na tiskové konferenci.

„Hezky řečeno,“ odpověděl Hamilton Verstappenovi. „Plně souhlasím. Byl to neuvěřitelný rok, úžasná bitva a jsem vděčný, že jsem s Maxem prožil tak dramatický boj.“

Hamilton pěl chválu zejména na svou stáj. Na Mercedes. Byl si dobře vědom, že mu připravili nejlepší auto na startovním roštu. V závěrečných závodech byl jeho výkonnostní náskok obdivuhodný. „Všichni v našem týmu odvedli výjimečnou práci a ukázali skutečnou sílu. Dostali jsme se na hranu možností a našli jsme nové směry, kde se můžeme zlepšovat. Ani jsme netušili, že existují. Doufám, že takových sezon budeme mít ještě hodně,“ dodal sedminásobný mistr světa, který nedávno prodloužil smlouvu s Mercedesem o dva roky.

Lidi, kteří za jeho úspěchem stojí, chválil samozřejmě také Max Verstappen. Čtyřiadvacetiletý rodák z Hasseltu vybojoval ve Spojených arabských emirátech desáté vítězství v sezoně, dvacáté v kariéře a ukončil pětiletou vládu Hamiltona ve formuli 1.

„Náš tým a Honda si tohle vítězství zaslouží. Konečně se ke mně přiklonilo trochu štěstí,“ rozplýval se Verstappen nadšením a nezapomněl ani na japonského dodavatele motorů.

K Red Bullu přišel ještě jako teenager, v roce 2016, a hned první velkou cenu v Barceloně vyhrál. Od prvního okamžiku se někdy až přehnaně sebevědomý mladík netajil tím, že chce získat titul. „Naším cílem bylo vyhrát celý šampionát, proto jsme se dali dohromady, a teď jsme to dokázali. Lewis je ale fantastický pilot a soupeř, bylo to nesmírně obtížné. V posledním napínavém závodě to mohlo dopadnout jakkoliv. Příští rok budeme zpět a pokusíme se triumf zopakovat,“ doplnil Verstappen.