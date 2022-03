Prokop byl na Abú Zabí Desert Challenge druhý, nestačil na Peterhansela

„Byl to parádní týden. S našim starým Shreckem jsme zvládli všechno přeskákat bez problémů. Je to trošku anomálie uspět s takhle starým autem. Jeli jsme sem si to jen užít, neměli jsme žádné ambice, protože je to náš oblíbený závod. Nakonec je z toho druhé místo a za námi spousta skvělých jezdců a továrních aut,“ uvedl Prokop na sociálních sítích.

V SAE totiž startoval se starým modelem fordu. „Je to pecka. Užili jsme si to a máme radost,“ dodal Prokop, kterého tradičně navigoval Viktor Chytka.

Prokop dokázal v druhém dílu MS, jehož první částí byl lednový Dakar, porazit například Sébastiena Loeba z Francie, Poláka Jakuba Przygońského nebo Katařana Násira Attíju, který letos slavnou dakarskou rallye ovládl.

V Emirátech startovali také motocyklista Martin Michek, který měl hned v úvodu technické problémy a soutěž dokončil mimo pořadí, a s kamionem Iveco Martin Macík. I jeho zastavily problémy s technikou a do cíle tak nedojel.

Pětidílný seriál MS pokračuje v závěru dubna v Kazachstánu.