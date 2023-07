Startuje 50. ročník Bohemia rallye, vyjíždí se z České Lípy

Automobilový jezdec Jan Kopecký může na tratích závodu s oficiálním názvem Bohemia rallye Mladá Boleslav slavit svůj desátý český titul.

Jedenačtyřicetiletý závodník, kterého naviguje jablonecký Jan Hloušek, má po čtyřech soutěžích v čele seriálu náskok 95 bodů na druhého Věroslava Cvrčka. Do konečného hodnocení šampionátu se přitom započítává pět ze sedmi výsledků a Kopecký má zatím na kontě tři první a jedno druhé místo.

„Bohemka je nejblíže od mého bydliště a také díky sídlu společnosti Škoda a továrního týmu je to můj druhý domácí závod,“ uvedl bývalý tovární jezdec, jenž si před rokem v Mladé Boleslavi připsal jubilejní desátý triumf.

„Letos očekávám velmi tvrdé souboje už od páteční speciálky v Sosnové. Sobotní etapu známe všichni velmi dobře, v neděli by asi všechny posádky ocenily, kdyby rychlostní zkouška Zvířetice byla v lepším stavu než loni. Čeká nás krásná a náročná soutěž,“ dodal Kopecký v tiskové zprávě.

I v letošním vydání Bohemia rallye se napjatě očekává souboj Kopeckého s Václavem Pechem, který letos vyhrál tři ze čtyř závodů MČR. Výsledky Pecha startujícího s vozem kategorie WRC se ale do průběžného pořadí seriálu nezapočítávají.

„Těším se na souboje s Honzou a doufám, že se budeme zase tahat až do posledního kilometru, aby si nás fanoušci pořádně užili. Ale na Bohemce to nebude jenom Honza, hodně mě zajímá porovnání se dvěma moderními speciály WRC. Tahle auta jsou koncepčně o více než deset let modernější než náš Focus,“ uvedl Pech a poukázal na starty Jana Skály s extovárním Citroënem C3 WRC a Jana Dohnala s vozem Ford Fiesta WRC.

Skála a Dohnal budou na Bohemia rallye závodit jen v pátek a v sobotu a zapojí se do takzvaného Poháru pořadatele. Stejně jako Pech nebudou bodovat v MČR.

Pořadatelé soutěže, která slavnostně odstartuje v pátek v 16.30 na náměstí T. G. Masaryka v České Lípě, připravili pro posádky trať s 12 rychlostními zkouškami o celkové délce 142 km. První den je čeká pouze divácká erzeta na okruhu v Sosnové, která začne v 16.45.

První etapa odstartuje v sobotu v 10 hodin v centru Mladé Boleslavi rychlostní zkouškou Městská. Další sobotní program už závodníky zavede na Liberecko, Jablonecko a Turnovsko, kde se pojedou tradiční erzety Kvítkovice a Radostín, každá dvakrát. V neděli se pojede v okolí Mladé Boleslavi. První etapa je stoprocentně asfaltová, nedělní závěrečná zahrnuje přes tři kilometry šotoliny.

Jan Kopecký během Rallye Bohemia.

Vítězná posádka bude dekorována v neděli po 14. hodině na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi. „Uvítal bych víc testů na severu Čech, ale na druhou stranu vím, jak složité je v dnešní době uspořádat jakýkoliv závod. Do Mladé Boleslavi odjíždíme s jasným cílem, vybojovat pro náš tým další vítězství,“ prohlásil jeden z favoritů Jan Kopecký.

Startovní listiny legendární Bohemky čítají celkem přes sto posádek. Šedesát aut je přihlášeno do republikového šampionátu v rallye soudobých vozidel, které doplní dva speciály WRC v Poháru pořadatele. V šampionátu historických vozidel odstartuje 28 posádek a 19 speciálů se představí divákům v rámci Bohemia Legend. Do Bohemia Eco Energy Regularity se zapojí dvacítka soutěžících.