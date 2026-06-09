Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

24 hodin Le Mans 2026: program, pravidla a kde sledovat

  8:45
Jeden z nejprestižnějších automobilových závodů s dlouhou historií. V půlce června opět vypukne 24 hodin Le Mans, na programu je už 94. ročník. Kdo bude na Circuit de la Sarthe nejlepší tentokrát? V akci jsou i známá jména z Formule 1.

Automobilový závod 24 hodin Le Mans vyhrálo Ferrari. Pro triumf dojela trojice pilotů Antonio Fuoco z Itálie, Španěl Miguel Molina a Nicklas Nielsen z Dánska, jenž za volantem vozu Ferrari 499P s číslem 50 projel cílem. | foto: AP

24 hodin Le Mans 2026 - informace
Datum:13. – 14. června 2026
Místo:Le Mans, Francie
Start:16:00
Kde sledovat:Eurosport 1

24h Le Mans v roce 2026: program je více než týdenní

Samotnému hlavnímu závodu předchází hned několik doprovodných a připraveny jsou i různé doprovodné akce. Zahájení „Great Week“ je už v pátek 5. června, pódium pro nejlepší je pak přichystáno na neděli 14. června v odpoledních hodinách.

Kdy se jedou tréninky, kvalifikace, hyperpole a hlavní závod?

Poprvé jdou vozy hlavního závodu do akce už ve středu 10. června, kdy se jedou dva volné tréninky, mezi které jsou vklíněny dvě půlhodinové kvalifikace:

  • LMP2 / LMGT3: nejlepších 12 postupuje do hyperpole
  • Hypercar: nejlepších 15 postupuje do hyperpole

Hyperpole jsou další krátké závody, ve kterých se rozhoduje o pozici na startovním roštu. Skládají se ze dvou částí – ve slabších kategoriích jde do druhého dějství 8 nejrychlejších, v nejsilnějších Hypercar čeká závěrečná patnáctiminutovka na 10 nejlepších.

Pátek je volným dnem, celodenní závod začíná v sobotu 13. června odpoledne.

24 hodin Le Mans 2026 - program
Datum, časZávod
středa 10. června, 14:001. volný trénink (3 hodiny)
středa 10. června, 18:45kvalifikace LMP2, LMGT3 (30 minut)
středa 10. června, 19:30kvalifikace Hypercar (30 minut)
středa 10. června, 22:002. volný trénink (2 hodiny)
čtvrtek 11. června, 14:453. volný trénink (3 hodiny)
čtvrtek 11. června, 20:00hyperpole LMP2, LMGT3 (35 minut)
čtvrtek 11. června, 21:05hyperpole Hypercar (35 minut)
čtvrtek 11. června, 23:004. volný trénink (1 hodina)
sobota 13. června, 16:00hlavní závod (24 hodin)

Pravidla 24 hodin Le Mans pro automobily, kategorie

Pro jednoho pilota by šlo o nesmírně náročnou záležitost, posádky pro závod 24 hodin Le Mans jsou proto vždy tříčlenné. Každý z řidičů smí být za volantem maximálně čtyři hodiny během šestihodinového intervalu, celkem může ve voze strávit nejvíce 14 hodin. V případě vysokých teplot se mohou tyto hodnoty měnit.

Vítězem se stává ta posádka, která za 24 hodin zvládne ujet nejdelší vzdálenost – aktuální rekord je 5 410,713 kilometrů a celkem 397 okruhů. Pro figurování v celkové klasifikaci je nutné, aby posádka ujela 70 % z počtu kol vítězného týmu.

Jaké jsou kategorie pro 24 hodin v Le Mans?

  • Hypercar: nejprestižnější kategorie z nejrychlejšími vozy, letos 18 vozů od 8 výrobců
  • LMP2: slabší třída, všech 19 vozů je typ podvozku Oreca 07 s motory Gibson
  • LMGT3: letos nejpočetnější kategorie, 25 vozů od 9 výrobců

Le Mans slaví 100 let. Závod zažil i největší motoristickou tragédii historie

Kde sledovat 24 hodin Le Mans 2026 live, přímý přenos v TV

Celý průběh závodu lze v přímém přenosu již tradičně sledovat na Eurosportu – najdete tam tréninky, kvalifikace, hyperpole a samotný závod. Pro online přenos poslouží platforma Max.

Ať už si vyberete televizi nebo sledování přes internet, vždy je k dispozici odborný český komentář.

Startovní listina i s Kubicou, Magnussenem a čtyřnásobným šampionem Buemim

V letošním startovním poli se to jen hemží známými jmény. Nejrychlejší Hypercar chtějí dovézt do cíle v co nejlepším čase například bývalí jezdcí F1 – Kevin Magnussen, Nyck de Vries, Stoffel Vandoorne, Jack Doohan či šampion z roku 2023, Antonio Giovinazzi.

Už zkušeným harcovníkem je pak Robert Kubica, který je letos v pozici obhájce loňského prvenství – spolu s Philem Hansonem a Yifei Ye se pokusí znovu uspět s Ferrari 499P.

Pátý triumf by určitě rád přidal i Sébastien Buemi, před čtyřmi lety se mu to podařilo naposledy po boku Brendona Hartleyho a Ryo Hirakawy. Stejná sestava jede na Toyotě i tentokrát.

České jezdce bychom mezi startujícími hledali marně.

Kompletní startovní listinu si prohlédněte zde.

Trať: okruh Circuit de la Sarthe má přes 13 kilometrů

13,626 kilometrů. Přesně tolik měří okruh Sarthe, známý také jako Circuit des 24 Heures du Mans. Jde o jednu z nejdelších závodních tratí na světě a skládá se jak z výhradně závodních úseků, tak z veřejných cest. Otevřen byl už v roce 1923, od té doby samozřejmě prošel několika úpravami.

Závodníci se ve svých vozech prohání i více než 320 km/h, na některých místech ale musí zpomalit až ke stokilometrové rychlosti. Uvádí se však, že až 85 % trati jsou jezdci schopni jet na plný plyn.

Nejkrvavější den. Le Mans se změnilo v pohřebiště, kapota sekala divákům hlavy

Vítězové 24 hod Le Mans, rekordmanem je Kristensen

Závod se jezdí už od 20. let minulého století, má tedy pochopitelně spoustu vítězů. Mnohým se podařilo vyhrát více než jednou, minimálně třikrát se to povedlo celkem 23 jezdcům.

Absolutním rekordmanem je v tomto ohledu dánský pilot Tom Kristensen, jeho 9 triumfů už se bude překonávat jen velmi obtížně. Naposledy zvítězil v roce 2013.

Na další zajímavé statistiky se podívejte níže:

  • nejvíce šampionů je z Velké Británie (46), následuje Francie (42)
  • nejúspěšnějším výrobcem je Porsche (19 vítězství)
  • Tomáš Enge se 24h Le Mans účastnil celkem 9×, nejlépe byl čtvrtý v posádce s Janem Charouzem a Stefanem Mückem
24 hodin Le Mans - poslední vítězové
RokPosádkaPočet kol
2025Hanson (GBR), Kubica (POL), Ye (CHN)387
2024Fuoco (ITA), Molina (ESP), Nielsen (DEN)311
2023Calado (GBR), Giovinazzi (ITA), Pier Guidi (ITA)342
2022Buemi (SUI), Hartley (NZL), Hirakawa (JPN)380
2021Conway (GBR), Kobayashi (JPN), López (ARG)371
2020Buemi (SUI), Hartley (NZL), Nakajima (JPN)387
Vstoupit do diskuse

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Krumich vs. MrvaTenis - - 9. 6. 2026:Krumich vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
9. 6. 10:30
  • 1.86
  • -
  • 1.86
Jastremská vs. BejlekTenis - - 9. 6. 2026:Jastremská vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
9. 6. 11:00
  • 1.51
  • -
  • 2.52
Kolář vs. JungTenis - - 9. 6. 2026:Kolář vs. Jung //www.idnes.cz/sport
9. 6. 12:00
  • 1.07
  • -
  • 6.50
Šelbajh vs. BrunclíkTenis - - 9. 6. 2026:Šelbajh vs. Brunclík //www.idnes.cz/sport
9. 6. 12:00
  • 2.35
  • -
  • 1.52
Stefaniniová vs. ValdmannováTenis - - 9. 6. 2026:Stefaniniová vs. Valdmannová //www.idnes.cz/sport
9. 6. 12:00
  • 2.45
  • -
  • 1.48
Krejčíková vs. ZarazúováTenis - - 9. 6. 2026:Krejčíková vs. Zarazúová //www.idnes.cz/sport
9. 6. 12:30
  • 1.15
  • -
  • 5.37
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

Sestry Kardashianovy, princezny i Trump junior: Kdo vyrazil do Monaka na formule?

Slavné osobnosti na Velké ceně Monaka

Velká cena Monaka opět ukázala, že patří nejen k nejprestižnějším závodům sezony formule 1, ale i k největším společenským událostem roku. Do slavného paddocku v Monte Carlu dorazili herci,...

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Nelichotivé plavky? Nebo vadí moje postava? Hvězda ragby brojí proti kritikům

Bronzová olympijská medailistka Ilona Maherová se představila na přehlídce...

Olympijská medailistka a jedna z nejznámějších tváří ženského ragby Ilona Maherová se po přehlídce plavek magazínu Sports Illustrated rozhodla odpovědět na komentáře, které se objevily pod videem z...

Adidas odhalil kolekci pro MS ve fotbale. Oprášil úspěšný nápad z roku 2002

Nová kolekce Adidasu a Coca-Coly pro nadcházející MS ve fotbale navazuje na...

Světový šampionát ve fotbale startuje za několik dní a velké značky postupně představují speciální kolekce, které mají fanoušky navnadit na tuto akci. Adidas tentokrát vsadil na nostalgii, návrat ke...

Dobrodružné léto mámy Sereny. Nemám co ztratit, tvrdí. Udrží si respekt soupeřek?

Americká legenda Serena Williamsová na tréninku před svým očekávaným návratem...

Na pečlivě připravené trávě v londýnském Queen’s Clubu už Serena Williamsová několik dní trénuje. Pod drobnohledem fotografů a dalších zástupců médií. Její očekávaný návrat byl zatím spíše ve stínu...

9. června 2026  8:49

Legenda Motl návrat ani Čau ve finále neřešil: Nechtěl jsem nikomu zaclánět

Lovosice, 13. 12. 2025, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - Talent Plzeň....

Čau ve finále!? Mohl to být pikantní příběh, jak i v házenkářském důchodu Jiří Motl pozlatil svoji báječnou kariéru, ale Lovosice ho pro něj nenapsaly. Legenda ukončila v prvním zápase uplynulé...

9. června 2026  8:48

24 hodin Le Mans 2026: program, pravidla a kde sledovat

Automobilový závod 24 hodin Le Mans vyhrálo Ferrari. Pro triumf dojela trojice...

Jeden z nejprestižnějších automobilových závodů s dlouhou historií. V půlce června opět vypukne 24 hodin Le Mans, na programu je už 94. ročník. Kdo bude na Circuit de la Sarthe nejlepší tentokrát? V...

9. června 2026  8:45

Španělé se naladili třemi góly proti Peru, Yamal generálku na MS vynechal

Španělský fotbalista Ferrán Torrés se gólově neprosadil.

Španělští fotbalisté v generálce na mistrovství světa v mexické Pueble porazili Peru 3:1. Zranění Lamine Yamal, Nico Williams a Víctor Muňoz zápas vynechali a zůstali na tréninkové základně týmu v...

9. června 2026  8:39

Trump byl na finále NBA, Knicks mu radost neudělali. San Antonio se vrací do hry

Americký prezident Donald Trump tleská před třetím finále NBA v Madison Square...

Třetí finále NBA, třetí výhra pro hosty. Basketbalisté San Antonio Spurs zvítězili v Madison Square Garden nad New York Knicks 115:111 a v sérii snížili na 1:2. Coby první americký prezident v úřadu...

9. června 2026,  aktualizováno  8:31

Klobasniks a spánem-bouhem! Fotbalem bude žít i West, malé Česko poblíž Dallasu

Vítejte ve Westu, které si říká hlavní město Česka v Texasu. Vlajka s modrým...

Od našich zpravodajů v USA Na hodinu dlouhé cestě po dálnici číslo 35 z Dallasu směrem na Austin nemusíte udělat snad jediný pohyb volantem. Žádná zatáčka, jen rovná přímka. Co pár mil vlaje obrovský americký prapor. Kolem...

9. června 2026  7:37

Trojka s klaksonem a Pardubice vítězí! Ligové finále proti Nymburku srovnaly

Adam Lukeš z Pardubic střílí na koš během čtvrtého finále Maxa NBL.

Pardubičtí basketbalisté vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101:100 a vyrovnali stav série na čtyři vítězné na 2:2. Trojkou z otočky s klaksonem rozhodl Luboš Kovář poté, co Beksa...

8. června 2026  20:47,  aktualizováno  9. 6. 7:10

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

vydáno 9. června 2026

Rusko za rohem, zahraje si za rok hokej v Česku? U soudů i vítězí, MOV chystá zvrat

Premium
Ruský brankář Andrej Vasilevskij kryje puk v utkání proti Česku.

Co budou Češi dělat? Smíří se s faktem, že světový sport znovu vítá válečné agresory zpět na mezinárodní scéně, nebo vznikne v Evropě pevná opozice, která snahy Rusů a Bělorusů zablokuje?...

9. června 2026

Pardubický hrdina Kovář: Teď si jedeme pro mečbol my do Nymburka

Pardubický Luboš Kovář (v červeném) brání Martina Kříže z Nymburka.

Celé play off se souží, po dřívějším zranění se nemůže naladit do kloudné formy. A trápil se i v pondělním čtvrtém basketbalovém finále play off s Nymburkem, nepadaly mu ani „šoupáky“ zblízka. Pak se...

8. června 2026  22:35

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

8. června 2026  22:24

Největší střela mé kariéry. I zadostiučinění, radoval se pardubický hrdina Kovář

Pardubický Luboš Kovář (v červeném) brání Martina Kříže z Nymburka.

Pivot Luboš Kovář se stal hrdinou čtvrtého finále NBL, když po rozehrávce basketbalistů Pardubic 0,5 sekundy před koncem za nepříznivého stihl trojkou rozhodnout o vítězství nad Nymburkem 101:100....

8. června 2026  22:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.