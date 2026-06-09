|24 hodin Le Mans 2026 - informace
|Datum:
|13. – 14. června 2026
|Místo:
|Le Mans, Francie
|Start:
|16:00
|Kde sledovat:
|Eurosport 1
24h Le Mans v roce 2026: program je více než týdenní
Samotnému hlavnímu závodu předchází hned několik doprovodných a připraveny jsou i různé doprovodné akce. Zahájení „Great Week“ je už v pátek 5. června, pódium pro nejlepší je pak přichystáno na neděli 14. června v odpoledních hodinách.
Kdy se jedou tréninky, kvalifikace, hyperpole a hlavní závod?
Poprvé jdou vozy hlavního závodu do akce už ve středu 10. června, kdy se jedou dva volné tréninky, mezi které jsou vklíněny dvě půlhodinové kvalifikace:
- LMP2 / LMGT3: nejlepších 12 postupuje do hyperpole
- Hypercar: nejlepších 15 postupuje do hyperpole
Hyperpole jsou další krátké závody, ve kterých se rozhoduje o pozici na startovním roštu. Skládají se ze dvou částí – ve slabších kategoriích jde do druhého dějství 8 nejrychlejších, v nejsilnějších Hypercar čeká závěrečná patnáctiminutovka na 10 nejlepších.
Pátek je volným dnem, celodenní závod začíná v sobotu 13. června odpoledne.
|24 hodin Le Mans 2026 - program
|Datum, čas
|Závod
|středa 10. června, 14:00
|1. volný trénink (3 hodiny)
|středa 10. června, 18:45
|kvalifikace LMP2, LMGT3 (30 minut)
|středa 10. června, 19:30
|kvalifikace Hypercar (30 minut)
|středa 10. června, 22:00
|2. volný trénink (2 hodiny)
|čtvrtek 11. června, 14:45
|3. volný trénink (3 hodiny)
|čtvrtek 11. června, 20:00
|hyperpole LMP2, LMGT3 (35 minut)
|čtvrtek 11. června, 21:05
|hyperpole Hypercar (35 minut)
|čtvrtek 11. června, 23:00
|4. volný trénink (1 hodina)
|sobota 13. června, 16:00
|hlavní závod (24 hodin)
Pravidla 24 hodin Le Mans pro automobily, kategorie
Pro jednoho pilota by šlo o nesmírně náročnou záležitost, posádky pro závod 24 hodin Le Mans jsou proto vždy tříčlenné. Každý z řidičů smí být za volantem maximálně čtyři hodiny během šestihodinového intervalu, celkem může ve voze strávit nejvíce 14 hodin. V případě vysokých teplot se mohou tyto hodnoty měnit.
Vítězem se stává ta posádka, která za 24 hodin zvládne ujet nejdelší vzdálenost – aktuální rekord je 5 410,713 kilometrů a celkem 397 okruhů. Pro figurování v celkové klasifikaci je nutné, aby posádka ujela 70 % z počtu kol vítězného týmu.
Jaké jsou kategorie pro 24 hodin v Le Mans?
- Hypercar: nejprestižnější kategorie z nejrychlejšími vozy, letos 18 vozů od 8 výrobců
- LMP2: slabší třída, všech 19 vozů je typ podvozku Oreca 07 s motory Gibson
- LMGT3: letos nejpočetnější kategorie, 25 vozů od 9 výrobců
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Kde sledovat 24 hodin Le Mans 2026 live, přímý přenos v TV
Celý průběh závodu lze v přímém přenosu již tradičně sledovat na Eurosportu – najdete tam tréninky, kvalifikace, hyperpole a samotný závod. Pro online přenos poslouží platforma Max.
Ať už si vyberete televizi nebo sledování přes internet, vždy je k dispozici odborný český komentář.
Startovní listina i s Kubicou, Magnussenem a čtyřnásobným šampionem Buemim
V letošním startovním poli se to jen hemží známými jmény. Nejrychlejší Hypercar chtějí dovézt do cíle v co nejlepším čase například bývalí jezdcí F1 – Kevin Magnussen, Nyck de Vries, Stoffel Vandoorne, Jack Doohan či šampion z roku 2023, Antonio Giovinazzi.
Už zkušeným harcovníkem je pak Robert Kubica, který je letos v pozici obhájce loňského prvenství – spolu s Philem Hansonem a Yifei Ye se pokusí znovu uspět s Ferrari 499P.
Pátý triumf by určitě rád přidal i Sébastien Buemi, před čtyřmi lety se mu to podařilo naposledy po boku Brendona Hartleyho a Ryo Hirakawy. Stejná sestava jede na Toyotě i tentokrát.
České jezdce bychom mezi startujícími hledali marně.
Kompletní startovní listinu si prohlédněte zde.
Trať: okruh Circuit de la Sarthe má přes 13 kilometrů
13,626 kilometrů. Přesně tolik měří okruh Sarthe, známý také jako Circuit des 24 Heures du Mans. Jde o jednu z nejdelších závodních tratí na světě a skládá se jak z výhradně závodních úseků, tak z veřejných cest. Otevřen byl už v roce 1923, od té doby samozřejmě prošel několika úpravami.
Závodníci se ve svých vozech prohání i více než 320 km/h, na některých místech ale musí zpomalit až ke stokilometrové rychlosti. Uvádí se však, že až 85 % trati jsou jezdci schopni jet na plný plyn.
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Vítězové 24 hod Le Mans, rekordmanem je Kristensen
Závod se jezdí už od 20. let minulého století, má tedy pochopitelně spoustu vítězů. Mnohým se podařilo vyhrát více než jednou, minimálně třikrát se to povedlo celkem 23 jezdcům.
Absolutním rekordmanem je v tomto ohledu dánský pilot Tom Kristensen, jeho 9 triumfů už se bude překonávat jen velmi obtížně. Naposledy zvítězil v roce 2013.
Na další zajímavé statistiky se podívejte níže:
- nejvíce šampionů je z Velké Británie (46), následuje Francie (42)
- nejúspěšnějším výrobcem je Porsche (19 vítězství)
- Tomáš Enge se 24h Le Mans účastnil celkem 9×, nejlépe byl čtvrtý v posádce s Janem Charouzem a Stefanem Mückem
|24 hodin Le Mans - poslední vítězové
|Rok
|Posádka
|Počet kol
|2025
|Hanson (GBR), Kubica (POL), Ye (CHN)
|387
|2024
|Fuoco (ITA), Molina (ESP), Nielsen (DEN)
|311
|2023
|Calado (GBR), Giovinazzi (ITA), Pier Guidi (ITA)
|342
|2022
|Buemi (SUI), Hartley (NZL), Hirakawa (JPN)
|380
|2021
|Conway (GBR), Kobayashi (JPN), López (ARG)
|371
|2020
|Buemi (SUI), Hartley (NZL), Nakajima (JPN)
|387