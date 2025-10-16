Zůstává tu, ale měl by Česko opustit. Soud potvrdil, že Muradov je hrozbou pro stát

Server iDNES.cz o případu psal už v roce 2022. Od zdejších úřadů se nikdy nedočkal českého občanství ani trvalého pobytu a před třemi lety přišel i o víza.
„Řekli mi, že jsem nebezpečný pro stát a veřejnost, ale konkrétní důvod neuvedli. Nic nemají,“ tvrdil Muradov.
Jeho trenér a mentor Petr Kníže, který se Muradova po příchodu z Uzbekistánu a Ruska ujal, tehdy vysvětloval: „Než se stal Mach známým, dělal na dveřích, bylo těžké sehnat normálního sponzora. Podporovali ho neoblíbení podnikatelé z Albánie a on s nimi chodil na večeře.“
Nebezpečný pro Česko. Proč stát nechce uzbeckého zápasníka Muradova?
Že by se ale Muradov zapletl do vydírání a zastrašování lidí, rezolutně odmítal: „Jestli se tam něco takového stalo a Mach to viděl, je to možné, ale jsem přesvědčený, že sám vymahačky nedělal.“
Muradov se už třikrát bránil žalobou proti rozhodnutí ministerstva vnitra neudělit mu povolení k přechodnému pobytu. Hájí se tím, že má dceru s Češkou a je rodinným příslušníkem občana Evropské unie.
„Panu žalobci (Muradovovi) byla stanovena lhůta pro opuštění území a i přes tuto skutečnost dál buduje svůj život na území České republiky a snaží se opakovaně žádat o přechodný pobyt,“ řekla ale podle serveru iRozhlas na začátku října u Městského soudu v Praze vedoucí jednoho z oddělení správního odboru ministerstva vnitra Markéta Pokorná.
A soud podání Muradovovy žaloby opět zamítl i přesto, že Muradovův právní zástupce Petr Václavek argumentoval:
„Na území České republiky má plně vytvořené rodinné vazby. Je potřeba ho považovat za rodinného příslušníka občana Evropské unie. Jednak tedy proto, že je otcem nezletilého občana České republiky, a dále že má na území České republiky partnerku, s níž sdílí domácnost.“
„Žalobce neuvedl žádné nové skutečnosti, které by umožnily nové věcné přezkoumání žádosti. Žaloba nebyla podána důvodně,“ řekla přesto soudkyně Dana Černá.
Sám Muradovův trenér Kníže před třemi lety pro iDNES.cz popsal, co dalšího by mohlo českému státu na přítomnosti slavného zápasníka, jehož na Instagramu sledují dva miliony lidí, vadit.
Jedním z důvodů bylo přátelství s rodinou uzbeckého prezidenta Šavkata Mirzijojeva, navíc v době ruské invaze na Ukrajinu.
„Mach tam je až sportovně-politicky aktivní. Tam to funguje tak, že skupina lidí kolem prezidenta disponuje vším a on s těmi lidmi spolupracuje. To mu v Česku neprospívá,“ řekl Kníže.
A dodal: „Přiznejme si, Mach je kontroverzní. Navíc je muslim, má nějakou historii s videi a fotografiemi (pornografií)...“
Navíc Městský soud v Praze v září 2024 v rozsudku jasně uvedl: „Soud má utajované informace za věrohodné a přesvědčivé zejména proto, že jsou v nich uvedeny zdroje, ze kterých informace pochází, jsou chronologicky řazené a důkladně popisují skutková zjištění policie. Žalobce se společensky škodlivé činnosti, která je podrobně popsána v utajovaných informacích věnuje dlouhodobě. Z obsahu utajovaných informací je zřejmá četnost, intenzita a dlouhodobý charakter závadného jednání.“
Sám Muradov neustále opakuje, že Česko miluje, žádné balkánské mafiány nezná a že tu vládnou idioti. Zároveň ale kvůli tomu, jak s ním „stát“ začal zacházet, přestal do zápasů nastupovat s českou vlajkou a nechal si už jen tu Uzbekistánu.
Server iRozhlas po třech letech od začátku problémů píše, že by Muradova mohlo čekat správní vyhoštění.
Aktuálně se podle právního zástupce Václavka zdržuje Muradov v Česku na základě řízení, které s ním vede Policie České republiky, které dosud nebylo skončeno. „Jde o řízení, v jehož rámci se přezkoumává oprávněnost pobytu mého klienta na české území,“ uvedl advokát.
Muradov je aktuálně jednou z největších osobností organizace Oktagon. Letos se stal šampionem střední váhy, když porazil Patrika Kincla. Do Česka se vrátil v roce 2024 z prestižní organizace UFC, odkud byl doslova vyhozen.