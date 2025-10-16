Zůstává tu, ale měl by Česko opustit. Soud potvrdil, že Muradov je hrozbou pro stát

Robert Rampa
  16:02
MMA zápasník a hvězda organizace Oktagon Machmud Muradov nemá pobývat na území České republiky. Server iRozhlas ve čtvrtek informoval, že soud zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí ministerstva vnitra, po němž nezískal oprávnění k přechodnému pobytu. Muradov má být nebezpečím pro stát kvůli svým kontaktům na zločinecké prostředí, zejména na balkánskou mafii v Česku.
Uzbecký MMA zápasník Makhmud Muradov v souboji s Američanem Geraldem...

Uzbecký MMA zápasník Makhmud Muradov v souboji s Američanem Geraldem Meerschaertem v UFC. | foto: UFC

Američan Gerald Meerschaert porazil Machmuda Muradova v UFC.
MMA zápasník Machmud Muradov prohrává zápas v UFC s Geraldem Meerschaertem na...
Makhmud Muradov při focení nové kampaně O2 TV
MMA zápasník Machmud Muradov ve třetím zápase v UFC porazil Američana Andrewa...
19 fotografií

Server iDNES.cz o případu psal už v roce 2022. Od zdejších úřadů se nikdy nedočkal českého občanství ani trvalého pobytu a před třemi lety přišel i o víza.

„Řekli mi, že jsem nebezpečný pro stát a veřejnost, ale konkrétní důvod neuvedli. Nic nemají,“ tvrdil Muradov.

Jeho trenér a mentor Petr Kníže, který se Muradova po příchodu z Uzbekistánu a Ruska ujal, tehdy vysvětloval: „Než se stal Mach známým, dělal na dveřích, bylo těžké sehnat normálního sponzora. Podporovali ho neoblíbení podnikatelé z Albánie a on s nimi chodil na večeře.“

Nebezpečný pro Česko. Proč stát nechce uzbeckého zápasníka Muradova?

Že by se ale Muradov zapletl do vydírání a zastrašování lidí, rezolutně odmítal: „Jestli se tam něco takového stalo a Mach to viděl, je to možné, ale jsem přesvědčený, že sám vymahačky nedělal.“

Muradov se už třikrát bránil žalobou proti rozhodnutí ministerstva vnitra neudělit mu povolení k přechodnému pobytu. Hájí se tím, že má dceru s Češkou a je rodinným příslušníkem občana Evropské unie.

„Panu žalobci (Muradovovi) byla stanovena lhůta pro opuštění území a i přes tuto skutečnost dál buduje svůj život na území České republiky a snaží se opakovaně žádat o přechodný pobyt,“ řekla ale podle serveru iRozhlas na začátku října u Městského soudu v Praze vedoucí jednoho z oddělení správního odboru ministerstva vnitra Markéta Pokorná.

MMA zápasník Machmud Muradov sleduje svého trenéra Petra Knížete.

A soud podání Muradovovy žaloby opět zamítl i přesto, že Muradovův právní zástupce Petr Václavek argumentoval:

„Na území České republiky má plně vytvořené rodinné vazby. Je potřeba ho považovat za rodinného příslušníka občana Evropské unie. Jednak tedy proto, že je otcem nezletilého občana České republiky, a dále že má na území České republiky partnerku, s níž sdílí domácnost.“

„Žalobce neuvedl žádné nové skutečnosti, které by umožnily nové věcné přezkoumání žádosti. Žaloba nebyla podána důvodně,“ řekla přesto soudkyně Dana Černá.

Sám Muradovův trenér Kníže před třemi lety pro iDNES.cz popsal, co dalšího by mohlo českému státu na přítomnosti slavného zápasníka, jehož na Instagramu sledují dva miliony lidí, vadit.

Jedním z důvodů bylo přátelství s rodinou uzbeckého prezidenta Šavkata Mirzijojeva, navíc v době ruské invaze na Ukrajinu.

„Mach tam je až sportovně-politicky aktivní. Tam to funguje tak, že skupina lidí kolem prezidenta disponuje vším a on s těmi lidmi spolupracuje. To mu v Česku neprospívá,“ řekl Kníže.

A dodal: „Přiznejme si, Mach je kontroverzní. Navíc je muslim, má nějakou historii s videi a fotografiemi (pornografií)...“

Machmud Muradov se stal prozatimním šampinem střední váhy Oktagonu. V Edenu porazil Kincla jednoznačně na body.

Navíc Městský soud v Praze v září 2024 v rozsudku jasně uvedl: „Soud má utajované informace za věrohodné a přesvědčivé zejména proto, že jsou v nich uvedeny zdroje, ze kterých informace pochází, jsou chronologicky řazené a důkladně popisují skutková zjištění policie. Žalobce se společensky škodlivé činnosti, která je podrobně popsána v utajovaných informacích věnuje dlouhodobě. Z obsahu utajovaných informací je zřejmá četnost, intenzita a dlouhodobý charakter závadného jednání.“

Sám Muradov neustále opakuje, že Česko miluje, žádné balkánské mafiány nezná a že tu vládnou idioti. Zároveň ale kvůli tomu, jak s ním „stát“ začal zacházet, přestal do zápasů nastupovat s českou vlajkou a nechal si už jen tu Uzbekistánu.

Server iRozhlas po třech letech od začátku problémů píše, že by Muradova mohlo čekat správní vyhoštění.

Aktuálně se podle právního zástupce Václavka zdržuje Muradov v Česku na základě řízení, které s ním vede Policie České republiky, které dosud nebylo skončeno. „Jde o řízení, v jehož rámci se přezkoumává oprávněnost pobytu mého klienta na české území,“ uvedl advokát.

Muradov je aktuálně jednou z největších osobností organizace Oktagon. Letos se stal šampionem střední váhy, když porazil Patrika Kincla. Do Česka se vrátil v roce 2024 z prestižní organizace UFC, odkud byl doslova vyhozen.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Plzeň vs. OlomoucHokej - 15. kolo - 16. 10. 2025:Plzeň vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
16. 10. 17:30
  • 1.77
  • 4.38
  • 3.73
Sparta vs. Vary BohemiansFlorbal - 7. kolo - 16. 10. 2025:Sparta vs. Vary Bohemians //www.idnes.cz/sport
16. 10. 18:00
  • 2.55
  • 5.51
  • 1.95
Ragusa Dubrovník vs. KP BrnoBasketbal - Skupina H - 16. 10. 2025:Ragusa Dubrovník vs. KP Brno //www.idnes.cz/sport
16. 10. 19:00
  • 3.50
  • 16.40
  • 1.30
Columbus vs. ColoradoHokej - - 17. 10. 2025:Columbus vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 3.15
  • 4.26
  • 2.03
Philadelphia vs. WinnipegHokej - - 17. 10. 2025:Philadelphia vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 2.90
  • 4.09
  • 2.20
New Jersey vs. FloridaHokej - - 17. 10. 2025:New Jersey vs. Florida //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 2.03
  • 4.25
  • 3.16
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Co se stalo Sexy Lordovi? Trenérka líčí: Láska ke koním zvítězila, Myška je hrdina

Na posledních stovkách metrů usiloval o obhajobu vítězství ve Velké pardubické. „Byly jsme v tu chvíli v euforii a na tribuně jsem říkala dceři: Teď už to vyhraje!“ vyprávěla 61letá Martina...

Hráče lákaly přes LinkedIn. Půlmilionové Kapverdy šokovaly a představí se na MS

Pokud byste hledali největší výhodu rozšíření fotbalového mistrovství světa na osmačtyřicet týmů, bude to právě větší šance pro outsidery, s níž se úzce pojí prostor pro vznik podobně senzačních...

16. října 2025  15:39

Šancí hodně, k postupu chyběl jen gól. Miškář: Celou sezonu nás trápí přesilovky

Stačilo vstřelit jeden gól a šli by dál. Jenomže ve švýcarském Lausanne ho hokejisté hradeckého Mountfieldu nevstřelili a po porážce 2:3 v prodloužení se s účastí v letošní Lize mistrů loučí po...

16. října 2025  15:26

Beachvolejbalisté Trousil se Sedlákem si na Filipínách zajistili osmifinále

Beachvolejbalisté Tadeáš Trousil s Jiřím Sedlákem si díky dvěma výhrám na Pro Tour Challenge v Nuvali zajistili na svém třetím společném turnaji světového okruhu přímý postup do osmifinále. O...

16. října 2025  14:56

Zemřel poslední účastník prvovýstupu na Everest. Kančha s Hillarym šel pod vrchol

Zemřel šerpa Kančha, poslední dosud žijící člen horolezecké expedice, jež jako první zdolala Mount Everest. O úmrtí dvaadevadesátiletého Nepálce informovala místní horolezecká asociace.

16. října 2025  14:49

Komplikace při stavbě olympijské haly. Dělá nám to starosti, přiznal šéf NHL

Obavy vyjádřil už před dvěma lety. „Stále mají před sebou spoustu práce, je to znepokojující,“ prohlásil Gary Bettman. O čem šéf NHL tehdy hovořil? O stavu Santa Giulia Areny pro šestnáct tisíc lidí,...

16. října 2025  13:16

Modlíme se za vás! Chicago věnovalo výhru kapitánovi, jeho dcera jde na operaci srdce

Měli o motivaci navíc. Možná i proto po ledě létali a St. Louis zcela převálcovali. Drtivé vítězství 8:3 věnovali absentujícímu kapitánovi a jeho rodině. Nick Foligno, populární postava napříč NHL,...

16. října 2025  13:05

Spekulace končí. Šokující přesuny se v F1 nekonají, Mercedes dál sází na své duo

Mercedes potvrdil jezdecké složení týmu pro sezonu 2026. Dál za něj budou ve formuli 1 jezdit George Russell a Andrea Kimi Antonelli, kteří se stájí podepsali prodloužení smlouvy, byť není jasné, na...

16. října 2025  12:22

První Češi v NHL: Ale my nejsme Češi! hájili se bratři Šťastní. Byli to frajeři

Premium

Jejich nástup na zámořskou scénu znamenal přelom v dějinách National Hockey League. Emigrace bratří Šťastných v srpnu 1980 a jejich působení v Quebec Nordiques rozčísly ustálené pořádky...

16. října 2025

Olomoucko jsem už dva roky sledoval, říká kouč Jones. V Česku ho uchvátil hokej

Přes léto cepuje v Kentucky nebo rodném Ohiu mladé kluky pro takzvanou NBA Combine, tedy vstupní testy do draftu nejprestižnější basketbalové ligy světa. Pak ale Matt Jones vyrazí do světa, aby se...

16. října 2025  11:19

I Liga mistrů je příležitost, říká brankář Kavan po postupu. Kometa má jiné priority

Český mistr nebude chybět ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. Brňané, zdecimovaní zraněními, vyrukovali už podruhé téměř kompletně se sestavou mladíků. A výprask od Ilvesu Tampere nahradili...

16. října 2025  10:23

POHLED: Hledá se trenér pro fotbalisty. Vlastně hned dva. Nepřijde vám to bizarní?

První leden 2026. To datum si nemusíte zaškrtávat v kalendáři, stačí k novoročnímu předsevzetí připsat, že tehdy začne i nová éra fotbalové reprezentace. Tedy měla by. V ideálním případě. Pokud ne,...

16. října 2025  9:58

Izraelští gymnasté přijdou kvůli válce v Gaze o MS. Indonésie jim neudělila víza

Tuto neděli odstartuje v Jakartě mistrovství světa ve sportovní gymnastice. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) ale řešila šampionát v Indonésii už nyní. Země totiž neudělila víza izraelským...

16. října 2025  9:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.