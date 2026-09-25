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Návrat do Frankfurtu. Do akce se vrací Vémola či bývalý nejdéle sloužící šampion

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  9:00
OKTAGON 62 se konal na vyprodaném stadionu Deutsche Bank Park ve Frankfurtu a...

OKTAGON 62 se konal na vyprodaném stadionu Deutsche Bank Park ve Frankfurtu a přinesl světový rekord v návštěvnosti MMA eventu. | foto: OKTAGON

Karlos Vémola a Frédéric Leonhard Vosgröne na Oktagonu v Kolíně nad Rýnem.
Karlos Vémola při vážení
OKTAGON 10 v roce 2018. David Kozma se stal šampionem.
David Kozma s partnerkou Sárou. Kozma na Oktagonu 84 v Ostravě porazil Jozefa...
6 fotografií
Uprostřed fotbalového stadionu Deutsche Bank Park po dvou letech opět vyroste zápasnická klec Oktagonu. Zaplněný frankfurtský stánek se tentokrát stane jevištěm pro souboje Davida Kozmy, Christiana Eckerlina, Christiana Jungwirtha či Frederica Vosgrönea. Především však pro návrat velkého Karlose Vémoly.

V říjnu 2024 turnaj s pořadovým číslem 62. atakoval hranici šedesáti tisíc fanoušků, před nimiž Patrik Kincl tehdy prohrál šampionský opasek a rozhodlo se tak o králi Německa, kterým se stal Christian Eckerlin. Letos hodlají promotéři zaplnit ochozy ve Frankfurtu ještě mnohem víc.

A pomoci jim v tom mají těžké kalibry.

Nezačali nikým menším než je Karlos Vémola. Český „Terminátor“ prožil turbulentní období. V létě v Edenu na body udolal rivala Attilu Végha v jejich třetím společném zápase a mohl spokojeně ukončit kariéru.

Jenže přišel rozchod s partnerkou Lelou i pobyt ve vazbě. To zřejmě přispělo k tomu, že si český ranař opět začal pohrávat s myšlenkou návratu do kulaté klece. „Každý řeší své osobní problémy jinak, já před nimi utíkám do gymu,“ přiznal v podcastu Fight.

Návrat Vémoly pod drobnohledem. Oktagon spouští další Celebrity Series

K návratu ho nakonec přiměl německý prospekt a v poslední době strmě stoupající hvězda Frederic Vosgröne, když ho vyzval na turnaji v Kolíně nad Rýnem.

A Vémola mu na to kývl.

Oktagon se navíc rozhodl celou jejich přípravu mapovat v projektu Celebrity Series, jehož byl Terminátor původně sám průvodcem. „Když se chceš stát legendou, musíš legendu porazit. Na něj je ale tenhle zápas moc brzo,“ domnívá se Vémola.

A nutno říct, že tato myšlenka je podpořena minimálně čísly. Vémola má totiž na svém kontě 47 duelů, kdežto jeho protivník je s pěti zápasy na počátku kariéry. Mimochodem, Vosgröne toho stihl v MMA méně než Vémola ve slavné UFC (6 zápasů).

„Kromě submisí nemá jakýkoliv arzenál na to, aby mě porazil,“ je přesvědčený bývalý šampion polotěžké a střední váhy.

Talentovaný Němec by mohl mít výhodu v tom, že Vémola přes rok nezápasil a hlavně vypadl z tréninkového tempa. Navíc mu je teprve třicet – český veterán je o 11 let starší. O Vémolovi je však známo, že přípravu nikdy nepodcení a své úkoly si vždy dokonale plní.

V sobotu tak 60 tisíc fanoušků bude sledovat triumf jednoho z jeho nových nástupců, anebo ještě jedno vítězství na závěr kariéry nejvýraznější osobnosti českých bojových sportů.

Na největším turnaji se představí i další velké jméno žluto-černé organizace. Po opětovném nastartování své kariéry přijíždí do Frankfurtu David Kozma. V padesátém kariérním zápase se postaví domácí ikoně Christianu Eckerlinovi.

V hlavním zápase večera OKTAGONu 62 se utkali Christian Eckerlin a Christian Jungwirth o pás „Krále Německa“. Ten si nakonec domů odnesl Christian Eckerlin.

Kozma se navíc po dlouhé době nebude moct opřít o sílu publika, na níž je tolik zvyklý. Ale nedělá si z toho hlavu: „Budu na ten nepřátelský kotel připravený.“

I on může sázet na zkušenosti z mnoha titulových zápasů s nejlepšími bijci Evropy. Po ztrátě titulu s Bojanem Veličkovičem a následných dvou prohrách si musel dát několikaměsíční pauzu. Během ní přehodnotil svůj styl, změnil prostředí a připsal si dvě suverénní výhry po sobě.

Především poslední zápas na Štvanici proti Dawidu Zawadovi ukázal, že je „Růžový Panter“ opět připravený utkat se se širší špičkou welterové divize.

Bývalý šampion divize do 77 kilogramů David Kozma.

Zejména v prvních kolech si však bude muset dávat pozor, protože Eckerlin v postoji může zahrozit několika tvrdými údery. S postupem času by to ale měl být Kozma, kdo bude mít převahu. Mnohokrát svou fyzickou výdrží už soupeře zlomil.

Utká se také Robert Pukač s Jaimem Corderem a poprvé se na Oktagonu představí i Marc Diakiese, veterán světových organizací s patnácti starty v UFC. Na fotbalovém stadionu ho prověří trojka lehké váhy Fedor Durič.

Celý galavečer vypukne v 18 hodin a je možné ho sledovat přes PPV či na streamingové platformě DAZN.

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