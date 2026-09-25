V říjnu 2024 turnaj s pořadovým číslem 62. atakoval hranici šedesáti tisíc fanoušků, před nimiž Patrik Kincl tehdy prohrál šampionský opasek a rozhodlo se tak o králi Německa, kterým se stal Christian Eckerlin. Letos hodlají promotéři zaplnit ochozy ve Frankfurtu ještě mnohem víc.
A pomoci jim v tom mají těžké kalibry.
Nezačali nikým menším než je Karlos Vémola. Český „Terminátor“ prožil turbulentní období. V létě v Edenu na body udolal rivala Attilu Végha v jejich třetím společném zápase a mohl spokojeně ukončit kariéru.
Jenže přišel rozchod s partnerkou Lelou i pobyt ve vazbě. To zřejmě přispělo k tomu, že si český ranař opět začal pohrávat s myšlenkou návratu do kulaté klece. „Každý řeší své osobní problémy jinak, já před nimi utíkám do gymu,“ přiznal v podcastu Fight.
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Návrat Vémoly pod drobnohledem. Oktagon spouští další Celebrity Series
K návratu ho nakonec přiměl německý prospekt a v poslední době strmě stoupající hvězda Frederic Vosgröne, když ho vyzval na turnaji v Kolíně nad Rýnem.
A Vémola mu na to kývl.
Oktagon se navíc rozhodl celou jejich přípravu mapovat v projektu Celebrity Series, jehož byl Terminátor původně sám průvodcem. „Když se chceš stát legendou, musíš legendu porazit. Na něj je ale tenhle zápas moc brzo,“ domnívá se Vémola.
A nutno říct, že tato myšlenka je podpořena minimálně čísly. Vémola má totiž na svém kontě 47 duelů, kdežto jeho protivník je s pěti zápasy na počátku kariéry. Mimochodem, Vosgröne toho stihl v MMA méně než Vémola ve slavné UFC (6 zápasů).
„Kromě submisí nemá jakýkoliv arzenál na to, aby mě porazil,“ je přesvědčený bývalý šampion polotěžké a střední váhy.
Talentovaný Němec by mohl mít výhodu v tom, že Vémola přes rok nezápasil a hlavně vypadl z tréninkového tempa. Navíc mu je teprve třicet – český veterán je o 11 let starší. O Vémolovi je však známo, že přípravu nikdy nepodcení a své úkoly si vždy dokonale plní.
V sobotu tak 60 tisíc fanoušků bude sledovat triumf jednoho z jeho nových nástupců, anebo ještě jedno vítězství na závěr kariéry nejvýraznější osobnosti českých bojových sportů.
Na největším turnaji se představí i další velké jméno žluto-černé organizace. Po opětovném nastartování své kariéry přijíždí do Frankfurtu David Kozma. V padesátém kariérním zápase se postaví domácí ikoně Christianu Eckerlinovi.
Kozma se navíc po dlouhé době nebude moct opřít o sílu publika, na níž je tolik zvyklý. Ale nedělá si z toho hlavu: „Budu na ten nepřátelský kotel připravený.“
I on může sázet na zkušenosti z mnoha titulových zápasů s nejlepšími bijci Evropy. Po ztrátě titulu s Bojanem Veličkovičem a následných dvou prohrách si musel dát několikaměsíční pauzu. Během ní přehodnotil svůj styl, změnil prostředí a připsal si dvě suverénní výhry po sobě.
Především poslední zápas na Štvanici proti Dawidu Zawadovi ukázal, že je „Růžový Panter“ opět připravený utkat se se širší špičkou welterové divize.
Zejména v prvních kolech si však bude muset dávat pozor, protože Eckerlin v postoji může zahrozit několika tvrdými údery. S postupem času by to ale měl být Kozma, kdo bude mít převahu. Mnohokrát svou fyzickou výdrží už soupeře zlomil.
Utká se také Robert Pukač s Jaimem Corderem a poprvé se na Oktagonu představí i Marc Diakiese, veterán světových organizací s patnácti starty v UFC. Na fotbalovém stadionu ho prověří trojka lehké váhy Fedor Durič.
Celý galavečer vypukne v 18 hodin a je možné ho sledovat přes PPV či na streamingové platformě DAZN.