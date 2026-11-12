K incidentu došlo v posledních vteřinách hlavního zápasu. Janečka inkasoval kop na hruď, po kterém šel k zemi. Po chvíli se zvedl a šel dál bojovat, po dalších dvou úderech však opět bezvládně padl.
Soupeř Tomáš Skalický sice nejdřív oslavoval výhru na zdánlivé K.O., když se však kolem Janečky seběhli zdravotníci a kamery se vzdálily, bylo jasné, že se děje něco vážného. Do akce musel jít defibrilátor i adrenalinová injekce, po nekonečných pěti minutách se doktorům povedlo stav zápasníka stabilizovat.
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Janečka je tak naštěstí z nejhoršího venku, dokonce už přidal na svůj Instagram vyjádření, kde děkuje všem, kdo se na jeho záchraně podíleli.
„Pojďme si říct upřímně, jeho stav byl víc než vážný. Došlo k zástavě srdce,“ komentoval situaci šéf přítomných záchranářů Norbert Bidrman v rozhovoru s Mariánem Šustrem.
Incident zastínil předchozí skvělé výkony ostatních zúčastněných. Lukáš Zumrik například předvedl precizní práci na zemi, skvěle kombinoval grappling s tvrdými údery a domácího Patrika Kutila k ničemu nepustil. Zápas nakonec opanoval v třetím kole.
V prvních dvou zápasech pro změnu úřadoval zadní hák. Nejprve pomocí něj vyzrál na Robina Chaloupku účastník obou sérií Petr Dvořáček, poté ho jako vítěznou techniku použil Daniel Veselý, jehož tvrdost pocítil Josef Musil. Škoda pro něj, jelikož zápas nezačal vůbec špatně a Veselý s ním měl velké problémy. Navíc na Veselého vsadil kapitán českého výběru Pruyem double kartu, jeho výhra mu tak přinesla hned šest bodů.
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Došlo také na jedno kontroverzní ukončení. V jediném ženském zápase večera si ho připsala Slovenka Eva Erdélyiová v zápase proti Erin Carterové.
Ke konci prvního kola zamkla soupeřku do armbaru, což je technika „lámající“ ruku soupeře. Carterová udělala pohyb rukou, který zprvu vypadal jako odklepání, a rozhodčí Pavel Touš zápas ukončil. Z opakovaných záběrů však bylo jasně poznat, že se o odklepání nejednalo a Australanka to ihned dávala najevo. Bohužel pro ni, zápas byl už oficiálně ukončený a ona musela kousat porážku.
Z pochopitelných důvodů na konci nedošlo na vyhlášení a následné udělení trestu pro poraženého kapitána, kterým nakonec byl Čech Filip „Pruyem“ Ondrášek. K oficiálnímu zakončení by nejspíš mělo dojít za týden na turnaji v Třinci.