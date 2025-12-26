Muradov s dcerou, Végh vyrazil na brusle. A Vémola? Vánoce u tváří Oktagonu

Ondřej Novotný, spolumajitel a promotér organizace Oktagon MMA, má i v období svátků napilno a ladí poslední detaily tradičního povánočního turnaje v O2 areně. Štědrý den strávil na horách s manželkou Renatou a třemi dcerami. Nejstarší Trinity už také pracuje pod vlajkou Oktagonu.
David Kozma, historicky nejdéle vládnoucí šampion Oktagonu ve velterové váze, chce rychle zapomenout na tři knokauty a spřádá plány na vítězný návrat do klece – už 18. února v Ostravě. Svátky prožil s partnerkou Sarah a dvěma dcerami. Ke stromečku si vzal oblíbený vánoční svetr se sobem.
Matouš Kohout překvapil na listopadovém Oktagonu v Mnichově výhrou nad favorizovaným Hafenim Nafukou. A příjemné překvapení ho čeká i v novém roce. S manželkou Markétou, dentální hygienistkou, očekávají narození druhého potomka.
Radek Roušal s partnerkou Nelou Slovákovou si zkusili i různé vánoční soutěže. A bavili se náramně. Ostatně, brněnskému bijci se daří nejen v soukromí. V Oktagonu táhne šňůru tří výher v řadě, naposledy knokautoval v listopadu doma v Brně Coreyho Frye hned v 1. kole.
Ronald Paradeiser, někdejší šampion lehké váhy Oktagonu, přešel do vyšší váhové kategorie. A po mrzuté prohře s Losenem Keitou zdolal Bojana Veličkoviče i Geralda Neta. U něj doma se však nic nezměnilo. Svátky strávil s manželku Denisou a dvěma syny.
Machmud Muradov se vrátil z UFC do Oktagonu ve velkém stylu: všechny tři zápasy vyhrál. Naposledy letos v Edenu udolal Patrika Kincla. Na konci roku však vyměnil gym za pohodu s dcerkou Rumiou.
Profi kariéru MMA zápasníka uzavřel letos v Edenu, kde nestačil na Karlose Vémolu. Attila Végh se však stále drží ve formě: 20. prosince zápasil na boxerském galavečeru v Budapešti, o pár dní později zas vyrazil s manželkou Natálií na brusle.
Karlos Vémola měl v neděli spolukomentovat turnaj Oktagon 81 v O2 areně spolu s influencerem Jirkou Králem. Jenže v úterý byl zadržen a obviněn z drogové trestné činnosti. Štědrý den strávil ve vazbě. Jeho manželka Lela, s níž má tři děti, vzkázala: „Moje děti si zaslouží Vianoce. A pro ně udělám vždy vše, co je v mých silách.“