„Kdyby ten sport dělal srdcem, asi by nenastoupil. Pro peníze ano. Sami se ho zeptejte, jestli by do zápasu nastoupil, kdyby dostal stejný prachy jako my profesionálové,“ nadhodil Raška po vítězství v Praze na posledním letošním turnaji Oktagonu.
Ze zákulisních informací vyplývá, že Tóth si za 79 sekund v kleci a zlomenou čelist odnesl miliony.
Pro Rašku nedosažitelná meta, byť i on uznává, že díky souboji se známým influencerem získal sponzory, na jaké dřív nemohl ani pomýšlet. „A nikdy před tím se mi ani nepovedlo zápasit v O2 areně,“ přidal další výhodu účasti v projektu, který rozpoltil komunitu MMA.
Čím ji rozdělil? Otázkou, zda se Oktagon má pouštět do zápasů celebrit jako konkurenční organizace Clash a zda se tomu Raška jako profesionál neměl vyhnout obloukem.
Ostatně sám nejlepší český MMA zápasník a Raškův brněnský kolega Jiří Procházka jasně řekl: „Je pod jeho úroveň nastupovat proti někomu, kdo se bojovým sportům nevěnuje a svými řečmi jen dehonestuje to, co se snažíme my sportovci a bojovníci tvořit. Ani to moc nechci komentovat, celé to upadá.“
Tóth, přezdívaný Spicy Pája, toho před soubojem skutečně namluvil dost. Že prý Raškovi ustřelí hlavu. Že mu ukončí kariéru. Že se zabydlel v soupeřově hlavě, na vážení se do sebe dokonce pustili. Tóth Rašku strčil, ten mu vlepil facku. Ještě v kleci Tóth jeho směrem ukázal provokativní prostředníček.
„Ten jsem si uvědomil až po zápase, kdy mi trenér ukázal fotku. Tak já mu vzdám hold a on mě vyfakuje?“ divil se Raška.
V kleci to už bylo rychlé. Raška trefil téměř třicet úderů a Tóth se nijak nebránil, občas zkusil sám máchnout, ale úplně přesně nemířil. Pak ho Raška dostal na zem a tam ho postupně umlátil.
„Chtěl jsem ho trápit delší dobu, ale nakonec jsem si řekl, že nepotřebuju nikoho zesměšňovat a dělat z něho idiota. Je jasné, že nemůže být na takové úrovni jako já,“ uznal Raška.
Účasti v projektu zároveň ani jeden nelituje.
„Absolutně ne,“ kroutil hlavou Raška. „Bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí v kariéře. Jsem šťastný. Samozřejmě jak se zápas blížil, tím víc lidi říkali, že mě může porazit. Ale jasně jsem nastavil zrcadlo. Lidi si musí uvědomit, že nemůžeš všechno dělat a umět hned. Sice vidíte fotky na instagramu, ale nevidíte kupu práce za tím. Musíš to dělat srdcem, ne všechno zlomíš pro peníze.“
„Byl to otřes,“ hodnotil Tóth těsně po prohře. „Můžu slíbit, že se zavřu do kajuty a budu drilovat. Moji trenéři se mě snaží změnit a já je za to miluju. Snad dostanu šanci na reparát.“
„Jestli v MMA zůstane, ukáže, že to není špatnej kluk,“ myslí si Raška. „Ale doteď se choval jako dítě. Věřím, že se vzchopí, bude makat a fungovat jako dospělý člověk. Fandím mu a cením ho za to, že do klece vlezl,“ uzavřel.