On ještě žije? 99,9 % lidí by to vyplo, ví Vémolův přemožitel. A chce Muradova

Nejste zklamaný, že jste vyhrál až na body?

Věřil jsem, že Karlose ukončím už v prvním kole. Jenže já mu dal ty největší rány a on zůstal na nohách. Ani nezavrávoral. Měl být konec, pořád tomu nevěřím. A to třetí kolo? Při každé ráně jsem přemýšlel, jak je možné, že ještě žije. Zaslouží si můj neskonalý respekt, že se mnou vydržel všech pět kol.

Ve třetím kole tomu asi věřil málokdo.

Už musíte mít vážně srdce, abyste tohle dokázali. Nemohl jsem udělat víc a stejně to nestačilo. On naopak do čtvrtého kola nastoupil s tím, že zápas ještě otočí a vyhraje. Dal do toho duši. A koule. Takže ano, jsem trochu zklamaný, že jsem nebyl přesnější a neukončil to.

Tušíte proč?

Musím se podívat na záznam, ale teď cítím, že jsem dával rány, které by 99,9 procent lidí vyply. Ne jeho. Však jsem rozhodčímu v kleci říkal, že by to měl ukončit, že je hotovo a Karlos je mimo. Nebyl.

Přesto vítězství se počítá, ne?

Samozřejmě je to výjimečná výhra. Získal jsem titul největší evropské organizace, takže co víc bych měl chtít? Dnešek byl ale hlavně o tom, co přinese budoucnost a rok 2025. Přijdou mnohem větší výzvy než Vémola. Já teď v Praze rozrazil dveře a jsem zvědavý, kam to dotáhneme. V Německu na nás čeká obrovský trh.

Hodně lidí překvapilo, že jste Vémolu vyškolil v jeho hře a zemi.

Přitom to nebylo součástí plánu. Chtěl jsem zůstat v postoji, ale jak jsem ho brzy trefil a viděl, že má tvrdou bradu, vzal jsem ho na zem.

I on vám tam nasadil škrcení. Byl blízko?

Celou dobu jsem si krk hlídal rukou, takže ne. Mohlo to být mnohem horší, mohl jsem se dostat do nebezpečnější pozice. A vím, že lidi z toho úplně šíleli, ale já se tomu jen smál. Akorát by ho to ještě víc vyšťavilo.

Co další soupeři?

Němec Poppeck by klidně mohl být další. A po něm Muradov. Nebo se Slovákem Krištofičem, naposledy porazil právě Vémolu jako já, takže proč ne? V dubnu by tam bylo místo v Gamechangeru.

S Muradovem vás to láká hodně?

Jasně, to by bylo velké, byl v UFC, lidi ho uznávají. Chci ho, protože nestojím o soupeře, o nichž vím, že je porazím. Taky bych mohl jít s Todevem o pás těžké divize. Možností vidím spousty.

Karlos Vémola prohrál s Willem Fleurym na body

Nechcete odpočívat?

Někdo po zápase říká, že potřebuje pauzu. Pff, já bych vzal zápas klidně v lednu, kdyby mi zavolali. Já zápasení k životu potřebuju. Pojďme dál, co tam máme dál? Nechci čekat.

Ani nepřátelská atmosféra v Praze na vás nedolehla, že?

Vůbec, já si ji užil. Překvapilo mě, jak byli Češi proti mně, protože na Slovensku mi spoustu z nich přálo, ale tady mi to fakt nandali. Jen mě to ale nahecovalo, abych jejich hrdinu porazil. Karlos si zachoval důstojnost, já mám pás, všichni musíme být tak nějak spokojení. Bučení mi nevadí, jen bych byl rád, kdyby lidi dokázali uznat i moje kvality.