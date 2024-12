Krvavé historky z Irska. Steroidy jsou běžné, Vémola je tyran, tvrdí bijec

Také vysvětluje, proč nesnáší irského krajana Conora McGregora, proč se dokáže vžít do Palestinců v konfliktu s Izraelem a co pro něj Vémola před soubojem o šampiona polotěžké váhy do 93 kilogramů znamená.

Prý jste v Česku mezi lidmi populární. Vnímáte to?

No je to vtipné, protože mi to říká čím dál víc lidí, navíc dostávám spousty zpráv na Instagramu. Pokouším se o tohle v Irsku posledních patnáct let a až teď v Česku vidím, že se mi to vyplácí.

Přitom jste už porazil dva domácí borce. Čecha Dana Škvora jste utáhnul, Slováka Pavola Langera knokautoval.

Kluci jsou sympaťáci! Nijak jsme si před zápasy nenadávali, nechovali jsme se k sobě jako hovada. A s Pavolem jsme si pak dokonce dali pivko, jen jsme u něj zrovna nepokecali. Moc toho nenapovídal.